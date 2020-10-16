10+ ошибок в интерьере, из-за которых хозяйки тратят на уборку больше времени

Согласно исследованиям, люди тратят на уборку дома около суток в месяц и больше 5 часов в неделю. Чтобы сократить это время, можно воспользоваться некоторыми лайфхаками и создать интерьер, в котором убираться станет проще.

Мы в AdMe.ru обожаем оригинальные приемы в уборке и готовы поделиться хитростями, которые еще на этапе ремонта помогут сделать квартиру чище.

Выбирайте прочную и влагостойкую столешницу

После мытья посуды на столешнице вокруг раковины появляется много капель. Если их вовремя не убрать, поверхность впитает влагу, распухнет и испортится. Чтобы столешница прослужила дольше, не стоит экономить — выбирайте гранитную или мраморную поверхность. Если в бюджете такой статьи расхода нет, столешницу лучше оформить из плитки или другого прочного материала. Также в идеале мойка и столешница должны образовать единую поверхность, без перехода. Тогда в раковину легко смахивать воду и крошки.

Гладкая плитка на кухонном фартуке

Какой бы аккуратной хозяйкой вы ни были, жир от готовящейся еды оседает на стенах. Если на кухонном фартуке много фактурных узоров или углублений, убирать его сложнее. По возможности выбирайте гладкую плитку, лучше — бесшовную. Ее проще мыть. Если на кухне уже красуется плитка с обилием фактурных цветочков, защитить ее поможет специальное стекло.

Нерельефные ручки на фасадах

На рельефных ручках быстро скапливается грязь. Особенно быстро пачкаются ручки под раковиной, где обычно стоит мусорное ведро, а также в шкафчике с чистой посудой. Чтобы не тратить часы на скручивание и отмывание ручек, остановите выбор на гладких, немарких поверхностях. Еще в магазине при выборе фурнитуры проведите краш-тест и хорошенько потрогайте пальцами ручки. Выбирайте те, на которых остается меньше пятен, а также те, что подходят по стилю.

Купите измельчитель в раковину

Бытует мнение, что измельчитель — самая полезная на кухне вещь сразу после посудомоечной машины. Сейчас на рынке продаются раковины со встроенными измельчителями, или же устройство можно установить на обычную раковину. Такая покупка позволит забыть о засоре труб и сэкономит деньги на сантехнике.

Нет фактурному ламинату

Рельефные полы — это красиво и интересно, но ровно до того момента, пока такой пол не придется мыть. В щели и выемки забивается пыль и грязь, и вместо того, чтобы просто протереть поверхность, приходится тратить время на вычищение мусора. Чтобы избежать таких проблем, отдайте предпочтение гладким полам. Для разных комнат нужны разные типы покрытия с различной степенью влагостойкости — учитывайте это при выборе ламината.

Выбирайте мебель в пол и в потолок

Как часто вы протираете пыль под и над шкафами? Вот именно. Мебель в пол и в потолок, конечно, не защитит вас от пыли, но уменьшит ее количество. Иногда хозяева специально поднимают стандартные кухонные шкафчики повыше ради удобства. На открытых же полках вместо обычного полироля используйте средства «антипыль» и антистатики — они сделают уборку проще.

Выбирайте моющиеся покрытия для стен

Чаще всего для отделки жилых комнат выбирают водоэмульсионные краски или обои. Чтобы упростить уборку, еще на этапе ремонта отдавайте предпочтение моющимся поверхностям: краске или обоям. Особенно часто грязнятся места возле розеток, выключателей и дверных ручек. По наблюдениям авторов AdMe.ru, практичнее всего в быту ведут себя моющиеся обои немарких цветов.

Скажите «да» индукционной плите

Со слов хозяек, индукционную плиту мыть легче, чем все остальные виды варочных поверхностей. Поверхность такой плиты не нагревается, благодаря чему к ней не пригорают остатки пищи: даже если у вас убежит молоко, достаточно будет просто протереть панель.

Откажитесь от черного цвета

Черный цвет, может быть, и выглядит стильно, однако с практичностью у него беда. Темная поверхность как будто притягивает пыль. Конечно же, это не так. Дело в том, что темные поверхности более контрастны по отношению к пыли, которая обычно имеет светлый оттенок. Выбирая мебель, отдавайте предпочтение другим цветам, например серому или коричневому.

Спрячьте бачок в стене

Унитаз по возможности лучше сделать подвесным — тогда под ним просто вытирать грязь, на поверхности меньше собирается пыль. А идеально — встроенная сантехника. Логика простая: если бачок встроен в стену, его не видно и он закрыт от загрязнений.

Выбирайте немаркую мягкую мебель, с которой можно снять чехлы

Выбирая мягкую мебель, не забывайте о практичности: длинный ворс на диване — это, конечно, здорово, но убирать его сложно. Если есть такая возможность, лучше рассмотреть модели со съемными чехлами, которые достаточно закинуть в стиральную машину, чтобы сделать диван вновь чистым. Также профессионалы советуют отказаться от изголовья кровати: чем меньше в доме плоских поверхностей, тем проще убираться.

Открытое хранение — это хорошо, но лучше за стеклом

Открытые полки с кучей мелочей красиво смотрятся на фото, но уж очень они непрактичны в быту. В жизни на таких полках скапливается много пыли. Специалисты считают, что открытое хранение не очень подходит для небольших помещений, потому что, как правило, в маленьких квартирах на полках хранится не только посуда и дизайнерские бокалы, но и много других вещей. Если душа требует показать гостям свои сувениры и вы не хотите прятать их по шкафам, выбирайте полки со стеклом. За закрытой прозрачной дверцей пыли будет гораздо меньше.