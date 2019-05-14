10 необычных должностей при королевском дворе (Можете попробовать занять одну из них)

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Королевский дворец — сложная система. В Букингемском дворце трудятся сотни работников, среди которых, кроме горничных, садовника и поваров, есть весьма специфические. Так, например, во владениях Елизаветы II можно встретить нарезчика мяса, хранителя белья или дизайнера портьер.

AdMe.ru разузнал, какие необычные работники периодически требуются в услужение королеве Англии. Быть может, здесь есть вакансия вашей мечты.

1. Смотритель лебедей

Королева позирует со смотрителем К. Перринсом (слева) и клеймовщиком Д. Баркером (справа) во время переписи лебедей в 2009 году.

Обязанности: проводить ежегодную перепись лебедей на Темзе. Эту необычную должность с 1993 года занимает биолог Кристофер Перринс. Раньше он совмещал ее с работой клеймовщика птиц, но теперь это две разные позиции. Королева владеет всеми лебедями-шипунами в королевстве, но использует свои права собственности лишь на отдельных участках Темзы.

2. Арфист принца Уэльского

Обязанности: выступления на официальных мероприятиях. В 2000 году принц Чальз возродил традицию назначения уэльских арфистов с целью развивать и поощрять молодые таланты. С 2015 года эту должность занимает Энн Денем. Она играет на арфе «Принц Уэльский» и носит официальный служебный значок, который передается от музыканта к музыканту.

3. Младший хранитель мебели

Обязанности: выполнение процедур для поддержания коллекции мебели в надлежащем состоянии. В мае 2019 года эта вакансия все еще актуальна. Чтобы получить должность младшего хранителя драгоценной мебели, нужно иметь опыт в сфере сохранения коллекций искусств и реставрации, а также не понаслышке знать о процессе обивки мебели. Работать нужно полный рабочий день, с понедельника по пятницу.

4. Шталмейстер

Обязанности: проверка королевских конюшен. Главный конюший Елизаветы II обязан присутствовать на всех церемониях, когда королева ездит верхом или в конной повозке, и следить за порядком в конюшнях. Сейчас эту должность занимает барон Вести.

5. Пилот вертолета

Обязанности: роль второго пилота на вертолете Sikorsky S76 C ++. В апреле 2019 года английские монархи искали в свою команду пилота вертолета с большим опытом и соответствующей категорией. В требованиях к кандидатам рекрутеры также указали коммуникабельность, внимательность, инициативность и навыки решения проблем. Последний пункт может быть косвенным подтверждением того, что пишут в прессе: по мнению журналистов, предыдущий профессионал уволился из-за разногласий с герцогиней Сассекской.

6. Волынщик королевы

Обязанности: играть в 9 утра в течение 15 минут под окнами королевы. Эту почетную должность ввела еще королева Виктория в 1843 году. Сейчас ее занимает Скотт Мэтвен. Кроме исполнения роли «будильника» Мэтвен участвует в официальных мероприятиях и играет для королевы во дворцах.

7. Хранитель коллекции марок

Первая британская марка, 1840 год.

Обязанности: хранение марок, ведение документации. Английские монархи славятся своей страстью к коллекционированию марок. Это увлечение тянется еще с XIX века. Например, Георг V был известнейшим филателистом своего времени. В определенный момент собрание марок стало так велико, что пришлось прибегать к услугам специальных людей, которые по сей день помогают королевской семье сохранять коллекцию.

8. Часовщик

Часы из Букингемского дворца, сделанные для короля Георга IV в 1814 году.

Обязанности: следить за часовыми механизмами. В 2013 году королева искала надежного часовщика. Дело в том, что во дворце около тысячи часов, некоторые из них — старинные редкие экземпляры. Детали к ним достать очень сложно, так что их приходится делать самостоятельно. В общем, трудиться новому сотруднику предлагалось не покладая рук. Нет ничего удивительного в том, что несколько лет назад СМИ сообщили: после 18 лет службы у королевского часовщика развилось заболевание, вследствие которого доктор посоветовал ему срочно сократить рабочую нагрузку.

9. Хранитель столового белья

Обязанности: следить за тем, чтобы белье соответствовало великолепию банкетного стола. Руководить командой, предоставлять белье для разных мероприятий и повседневного использования. Зарплату предлагали не слишком высокую — около 20 тыс. евро в год. Однако жить нужно было во дворце, на полном пансионе, кроме того, существовали льготы. Запредельных требований к кандидатам рекрутеры не выдвигали: чтобы подойти на эту должность, достаточно было иметь опыт, быть коммуникабельным, наблюдательным и уметь правильно распоряжаться временем.

10. Нарезчик мяса

На фото — Уильям Фейлдинг, первый граф Денби.

Обязанности: нарезка мяса на официальных обедах и церемониях. Увы, получить эту должность невозможно, если вы не относитесь к определенному роду. Дело в том, что она переходит по наследству и принадлежит в данный момент графу Денби.