10 неизменных свадебных традиций британской королевской семьи, о которых вы не знали

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Свадьбы членов британской королевской семьи должны соответствовать множеству традиций, правил и предписаний протокола, выработанных за десятилетия существования королевского дома Виндзоров. Ведь британские монархи являются оплотом традиционализма, а свадьба навсегда войдет в историю. Мы познакомились с самыми важными королевскими свадебными правилами.

AdMe.ru рассказывает об интересных свадебных традициях британской королевской семьи.

1. Получение разрешения на заключение брака

Согласно Акту о престолонаследии 2013 года, первые 6 человек в очереди на трон должны получить согласие королевы до вступления в брак. Свое согласие на брак принца Гарри (который в настоящее время как раз 6-й в очереди на трон) и Меган Маркл Елизавета II дала 14 марта. Согласие было оглашено и подкреплено письмом Тайному совету, группе советников суверена.

2. Кольцо невесты сделано из валлийского золота

Начало традиции отливать обручальные кольца для невест британской королевской семьи из валлийского золота было положено в 1923 году — именно такое кольцо было на свадьбе у королевы — матери Елизаветы, прабабушки принцев Уильяма и Гарри. Ресурсы шахты, металл из которой использовался для изготовления монарших колец, уже исчерпаны, и она закрыта. Валлийского золота осталось мало, поэтому оно стоит в 5 раз дороже, чем другие виды золота. Свадебные кольца принцессы Елизаветы II, Дианы Уэльской, герцогини Корнуольской, герцогини Кембриджской выполнены именно из этого металла. Кольцо Меган Маркл также сделано из самородка валлийского золота, который подарила Елизавета II.

3. Букет на могиле неизвестного солдата

Вместо бросания букета в толпу незамужних подруг монаршие невесты возлагают цветы к могиле неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Эту традицию заложила леди Элизабет Боуз-Лайон, мать Елизаветы II. Перед входом в Вестминстерское аббатство в день своей свадьбы она остановилась, чтобы возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Так она почтила память своего брата Фергюса, погибшего в 1915 году в битве при Лоосе, и всех британских солдат, павших в Первой мировой войне. Леди Элизабет стала первой невестой, которая шла к алтарю без букета в руках, ведь она возложила цветы до того, как войти в церковь. В наши дни невесты королевской семьи делают это на следующий день после церемонии, когда сделаны все официальные свадебные фотографии.

4. Официальный свадебный портрет

Еще одна традиция королевских свадеб — официальная фотосессия. Обычно ее проводят между церемонией бракосочетания и свадебным приемом. Первым британским монархом, который сделал подобное, был король Эдуард VII. Принц Гарри и Меган Маркл выбрали своим свадебным фотографом Алекси Любомирски, одного из самых востребованных фешен-фотографов, который уже фотографировал пару для их официальных помолвочных портретов. Помимо традиционных портретов в окружении семьи, а также пажей и подружек невесты Любомирски сделал романтичный кадр, на котором новобрачные позируют, сидя на ступеньках Виндзорского замка.

5. Жених в военной форме

Мужчины британской королевской семьи в обязательном порядке должны пройти службу в армии, имеют воинское звание и приписаны к какому-либо полку. Женятся они, по традиции, в парадной военной форме, надевая при этом все ордена, которые успели заслужить. Ни смокингов, ни фраков, ни галстуков на свадьбе им не полагается.

6. Вышивка со смыслом на платье или фате невесты

На свадебном платье и фате Елизаветы II, выходившей замуж в 1947 году, был цветочный узор как символ воцарения мира, наступившего после окончания Второй мировой войны. Меган, герцогиня Сассекская, попросила вышить на фате 53 растения, каждое из которых символизирует государства, являющиеся членами Содружества наций — добровольного объединения 53 суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии. Елизавета II, являющаяся главой Содружества, назначила принца Гарри послом молодежи Содружества наций. И выбор Меган именно такой вышивки символизирует ее гордость за мужа и готовность помогать ему на этом посту. Кроме растений государств — участников Содружества Меган выбрала еще два — веронику плющелистную, растущую на территории Кенсингтонского дворца, и эшшольцию калифорнийскую, символ штата Калифорния, где родилась Меган. На официальном сайте королевской семьи можно познакомиться с полным списком растений, вышитых на фате.

7. Что-то новое, что-то старое, что-то взятое взаймы и что-то голубое

По традиции, любая английская невеста должна иметь в своем подвенечном наряде что-то новое, что-то старое, что-то взятое взаймы и что-то голубого цвета. В свадебном образе Кейт Миддлтон новыми были бриллиантовые серьги, которые ей подарили родители, старыми — ирландские кружева, украшающие лиф платья. В подкладку ее платья был вшит кусочек голубой ленты. Что касается вещи, взятой взаймы, то у Кейт, равно как и у Меган Маркл, ею стала тиара, одолженная у королевы Елизаветы II.

8. Гостьи в шляпках

Это требование протокола объясняется давней традицией обязательно покрывать голову в присутствии монарших особ. Парад шляпок на королевских свадьбах получается даже круче, чем на скачках в Аскоте.

9. Роскошный свадебный торт

Главным украшением свадебного стола является многоуровневый и, как правило, фруктовый торт. Свадебный торт начинают готовить где-то за месяц до торжества. Так, на изготовление торта принца Уильяма и Кейт (на фото слева) ушло 5 недель. А после выпечки его ежедневно пропитывают ромом и коньяком, и именно благодаря этому торт может храниться десятилетиями. Меган и Гарри несколько отошли от традиций и выбрали торт с лимоном и сиропом бузины, украшенный живыми цветами. На создание торта ушло 200 лимонов и 10 бутылок сиропа из бузины, которым пропитывали бисквитные коржи. Необычным этот торт (на фото справа) делает также то, что он сделан не в виде традиционных ярусов, а отдельные его части располагаются на своих собственных золотых пьедесталах.

10. Кусочек торта как способ сказать «спасибо»

Вскоре после дня свадьбы каждый из гостей получает кусочек свадебного торта в памятной жестяной коробочке вместе с благодарственной карточкой. Верхние ярусы торта молодожены оставляют себе, чтобы подавать на крещение их будущих детей, а один кусочек оставляют для продажи на аукционе — это еще одна традиция британской королевской семьи.