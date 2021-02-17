10 мелких деталей нашей внешности, которые выдают возраст не хуже седины

Мы живем в эпоху, когда забота о своем внешнем виде стала не просто нормой, а обязательной рутиной. Однако, ухаживая за собой, многие из нас часто ограничиваются лишь такими обозримыми частями тела, как лицо, шея и руки. Всех без исключения беспокоят ненавистные морщины под глазами и обвисший овал лица, но мало кто уделяет внимание незаметным зонам, которые говорят о нашем возрасте больше, чем нам кажется.

Мы в AdMe.ru решили рассказать о неочевидных метаморфозах, которые происходят с нашим телом по мере того как мы взрослеем. А также хотим поделиться советами, которые помогут максимально замедлить процесс старения.

10. Ресницы

С возрастом уровень эстрогена — гормона, отвечающего за молодость и здоровье кожи и волос — постепенно снижается. В результате страдает не только наша шевелюра, но и ресницы: они становятся короче, светлее и делаются более ломкими.

Как предупредить?

Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют обязательно перед сном удалять макияж с глаз, а также не усердствовать с керлером для ресниц, так как агрессивная завивка может повредить и даже сломать хрупкие волоски на веке. Если же ваши ресницы все же ослабли со временем, то вернуть им прежний вид помогут питательные кондиционеры и сыворотки.

9. Брови

По той же причине редеют наши брови, их волоски истончаются, теряют характерный блеск и цвет. В результате они почти теряются на лице, а взгляд становится менее выразительным.

Как предупредить?

Вернуть бровям прежний вид можно как дома, подручными средствами, так и с помощью салонных процедур. В первом случае вам нужно будет вооружиться карандашом подходящего оттенка, хорошей щеточкой и фиксирующим гелем. Но если вы хотите исправить положение более радикальным методом и сохранить эффект подольше, то отличным выбором будет микроблейдинг бровей. Однако прежде чем решиться на подобную процедуру, безусловно, необходимо проконсультироваться с дерматологом во избежание возможных осложнений.

8. Волосы

Седина, безусловно, один из самых ярких признаков старения. Но помимо цвета волос с возрастом также меняются их толщина и структура. Волоски делаются более тонкими и светлыми, многие фолликулы перестают производить новые. В результате шевелюра редеет, а кожа головы становится более видимой.

Как предупредить?

Повернуть время вспять, конечно, не удастся, но замедлить старение волос можно с помощью тщательного ухода. Для этого выбирайте правильные средства, не забывайте об увлажнении и питании, не переусердствуйте с шампунем и старайтесь мыть голову не реже двух раз в неделю.

7. Нос

Как ни странно, причина увеличения носа вовсе не в его росте: во всем виновата гравитация. Дело в том, что под воздействием силы тяжести крылья нашего носа с годами провисают. И в результате самая выдающаяся часть нашего лица меняет форму и размеры.

Как предупредить?

Хотя этот процесс совершенно естественен, подобные изменения вряд ли кого-то могут обрадовать. Но не расстраивайтесь, скорректировать форму носа безо всякого вреда для здоровья можно с помощью простого контуринга.

6. Губы

С годами наши губы истончаются, а их контур расплывается. Это происходит потому, что со временем наш организм начинает вырабатывать меньше коллагена — вещества, которое отвечает за прочность и эластичность кожи и придает форму губам. Также свою лепту в этот процесс вносит ультрафиолет, оказывая пагубное воздействие на состояние кожи в целом.

Как предупредить?

Защитить губы от воздействия солнца помогут бальзам и помада с УФ-фильтрами. А вот вернуть губам свежесть можно с помощью перманентного макияжа. Однако перед тем как записаться на процедуру, тщательно изучите возможные побочные эффекты и удостоверьтесь в наличии у специалиста сертификата.

5. Таз

Исследования показывают, что таз с возрастом сужается. Сначала кости этой части тела растут, но затем, как только женщина достигает пика фертильности, процесс поворачивается вспять. Так, таз женщин старше 70 лет примерно на 8 % уже, чем у дам среднего возраста.

Как предупредить?

Увы, поделать с этим ничего нельзя. Выход один: как можно дольше сохранять здоровье костей. Самым простым способом является пересмотр рациона питания: добавьте в него свежие овощи, продукты с высоким содержанием белка и кальция. Также укрепить кости помогут регулярные силовые тренировки.

4. Ступни

Возрастное изменение гормонального фона приводит к уплотнению внешнего (рогового) слоя нашей кожи. Кроме того, с годами истончается подкожно-жировая клетчатка. Как результат, кожа становится сухой и стянутой. Наиболее ярко это проявляется в зоне ступней: они делаются грубыми, стопы покрываются трещинами и шелушатся.

Как предупредить?

Чтобы предотвратить появление шелушения и стянутости, ежедневно используйте увлажняющий крем. А вот удалить натоптыши и мозоли, против которых бессильны косметические средства, поможет врач-косметолог или ортопед.

3. Колени

Колени являются одной из самых подвижных частей тела, поэтому неудивительно, что кожа на них растягивается раньше всего. Также со временем ослабевают коленные мышцы и связки, что не только сказывается на внешнем виде ног, но и вызывает боль и дискомфорт.

Как предупредить?

К сожалению, омолодить колени не удастся. А вот предупредить их старение можно, укрепив мышцы с помощью приседаний, регулярной ходьбы и езды на велосипеде.

2. Подмышки

Еще одним индикатором возраста является область подмышек. Кожа в этой зоне очень чувствительна, поэтому одной из первых теряет эластичность.

Как предупредить?

Но вместо того, чтобы прятать плечи под одеждой, лучше постараться до последнего оттянуть ненавистный момент. Помните: мышцам в зоне плеч так же, как и прессу, нужны регулярные тренировки. Поэтому, занимаясь спортом, особое внимание уделяйте рукам. Незаменимы для этой цели отжимания и комплекс упражнений для трицепса.

1. Зрачки

Со временем ослабевают и крошечные мышцы, контролирующие движения зрачка, что приводит к уменьшению его размеров. Именно сужение зрачка является главной причиной того, что 60-летним людям для комфортного чтения требуется в 3 раза больше света, чем 20-летним. Также по этой причине постепенно снижается способность видеть в темноте.

Как предупредить?

Предотвратить изменения в строении глаз, увы, сложно. А вот избежать серьезных скачков зрения в пожилом возрасте помогут регулярные офтальмологические обследования, правильный рацион питания и поддержание в норме уровня сахара в крови, а также кровяного давления.