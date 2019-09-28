10 маркетинговых секретов бренда Crocs, который обул весь мир в пластиковые тапочки

22 5 29 10k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сегодня крупным производителям одежды и обуви недостаточно просто создавать товары, чтобы к ним выстроилась очередь из покупателей. Любой бренд ищет свою уникальную фишку, которая позволит привлечь в магазины людей и заставит их потратить деньги. Одни ретейлеры делают ставку на красоту, другие на удобство. А герои нашей статьи решили выбрать странное преимущество — неприглядный внешний вид и сорвали джекпот.

AdMe.ru любит шопинг, но только тот, который не оставляет с пустыми карманами. Мы изучили маркетинговые приемы марки Crocs, чтобы вам больше никогда не приходилось переплачивать.

Кто придумал тапочки, похожие на морду крокодила?

В конце 90-х три друга, Джордж Бодекер, Линдон Хэнсон и Скотт Симанс, собрались вместе и решили открыть какое-нибудь дело. Мужчины не были новичками в бизнесе и успели поруководить крупными предприятиями, поэтому их союз просто обязан был перерасти в нечто потрясающее. Так и получилось. Приятели-бизнесмены наткнулись на канадскую компанию Foam Creations, которая разработала удивительный полимерный материал. Обувь из этого материала принимала форму ноги хозяина, не впитывала запахи и получалась очень гигиеничной. Бодекер, Хэнсон и Симанс приобрели наработки канадцев и начали выпускать сандалии для яхтсменов. Обувь оказалась такой удобной и прочной, что ее мигом разобрали покупатели, которые ценят комфорт, не заморачиваются с красотой своего облика и не имеют никакого отношения к парусному спорту. В 2002 году Crocs продали 200 пар обуви, а к 2017-му 300 млн человек купили себе фирменные сабо с крокодилом на логотипе. На первый взгляд, успех к бренду пришел неожиданно, однако за миллиардными прибылями стоит четкая маркетинговая стратегия.

Специально спроектировали «уродливую» модель обуви и сделали ставку на материал

Когда вы покупаете обувь Crocs, вы приобретаете вовсе не резиновые тапочки для работы в саду или для посещения бассейна. Всю обувь делают из вспененной смолы Croslite с ячейками, которая, по версии производителя, препятствует размножению бактерий. Crocs запатентовали этот материал и воюют в судах со всеми, кто решится воспроизвести форму фирменных сабо. Несмотря на многочисленные шутки и разгромные статьи по поводу нелепого вида обуви, покупатели все равно идут в магазин за новой парой. Люди готовы смириться с не слишком модным видом сабо взамен на комфорт и пользу для здоровья.

Сотрудничают со знаменитыми дизайнерами, чтобы покупателям было не так больно тратить $ 50 на пластиковые тапочки

С самого начала существования бренда кроксы получали обвинения и не раз завоевывали титул «самого ужасного изобретения». Однако такой дизайн не ошибка, а продуманный рекламный ход. Маркетологи марки первыми создали тренд ugly shoes — некрасивой, но жутко удобной обуви. Чуть позже эту фишку скопируют австралийские UGG и немецкие Birkenstock. Миллениалам пришлась по душе возможность влезть в тапочки, которые не нужно мыть особым шампунем и сдувать с них пылинки. Кроксы ориентированы на активных молодых людей, которые выступают против модной одежды и обуви. Но в итоге покупают «некрасивые» товары на миллиарды долларов и все равно приносят прибыль производителям.

Crocs активно сотрудничают с модными дизайнерами. В 2017 году на показе Кристофера Кейна модели шагали по подиуму в кроксах, украшенных камнями и помпонами.

Богатая цветовая палитра побуждает людей покупать сразу несколько пар обуви

Поначалу у молодой компании не было денег на эксперименты с моделями обуви и сабо производили в 20 цветах. Основные конкуренты Crocs — спортивные гиганты вроде Nike и Adidas, поэтому компании приходилось создавать для покупателей ощущение большого ассортимента. Однако и сегодня преданные поклонники марки покупают несколько пар сабо разных цветов. В середине 2000-х Crocs попытались экспериментировать с формой обуви и даже выпустили сабо на каблуке, но чуть не растеряли своих клиентов. Сейчас ассортимент бренда расширился за счет сапог, туфель и сникерсов, однако почти 50 % продаж все равно приходится на классические шлепанцы.

Выбирают для рекламы только определенный типаж знаменитостей

В Crocs вовсе не бездумно пользуются услугами звезд для продвижения обуви. По рекламе можно понять, для кого предназначена та или иная продукция. Официальными амбассадорами бренда были Дрю Бэрримор и Натали Дормер, которые «продавали» обувь молодым женщинам и убеждали аудиторию в том, что кроксы тоже вполне себе модная обувь.

Популярный рэпер Пост Мэлоун выпустил свою версию сабо, которую поклонники раскупили за 10 минут. Это примеры официальных коллабораций. Однако на продажи Crocs влияют и другие знаменитости. В 2015 году маленький принц Джордж появился в кроксах и поднял продажи детских сабо на 1 500 %.

На днях Джастина Бибера застукали в шлепанцах Crocs, да еще надетых поверх носков.

В разное время сабо примеряли президент Джордж Буш — младший, первая леди США Мишель Обама, актриса Хелен Миррен, певица Ариана Гранде и многие другие. Бренд ориентируется на девушек и женщин, которые следят за модными тенденциями (они купят сабо себе и прихватят пару для парня или супруга). А еще на молодых родителей, которым надоело постоянно покупать новую обувь на растущую ногу малыша: из-за мягкого материала кроксы слегка растягиваются.

Главное преимущество бренда превратилось в недостаток, который чуть не погубил компанию

В первые годы продажи бренда были слишком агрессивными: буквально в каждой американской семье были шлепанцы этой компании. Но в результате неубиваемый материал сыграл против бренда: людям просто незачем стало покупать новые сабо, ведь старые было невозможно износить. К этому добавилась серия скандалов, связанных с брендом. Детские модели сабо оказались небезопасны: тапочки попадали в механизм эскалатора, что приводило к несчастным случаям.

Больницы в Швеции запретили медсестрам и врачам носить обувь Crocs. Все дело в том, что шлепанцы вырабатывали слишком много статического электричества, что создавало помехи в работе медицинских приборов. Из-за этого бренду пришлось слегка изменить формулу своего фирменного материала.

Ввели новые модели обуви, которые не должны напоминать классические сабо

Недавно бренд начал производить утонченные модели, чтобы отделаться от репутации создателя «смешной» обуви. На новых моделях невозможно найти логотип компании — так бренд пытается завоевать любовь ненавистников Crocs, которых, к слову сказать, предостаточно.

Продвигают в рекламе определенный образ жизни, которого не хватает большинству взрослых людей

Crocs дарит своим покупателям эмоции. Когда вы приходите в магазин, вы приобретаете не просто пару обуви из вспененного материала, а буквально покупаете хорошее настроение. С помощью ярких роликов маркетологи вызывают у клиентов ассоциацию с расслабленным отдыхом. Теперь обувь не должна ассоциироваться с больницей и тяжелым трудом.

Аксессуары для обуви Jibbitz придумали для детей, но теперь они приносят миллионные прибыли

В классических сабо Crocs есть 10 вентиляционных отверстий. Оказалось, что и они тоже могут приносить нешуточную прибыль. В 2005 году семейная пара Шери и Рич Шмельцер придумали украшения для сабо, чтобы порадовать собственных детей. Муж и жена взяли кредит, открыли магазин и начали буквально грести деньги лопатой: в первый год чета Шмельцер заработала $ 2 млн. Чуть позже Crocs заплатили изобретателям $ 10 млн и выкупили идею украшений, которые вставляются в вентиляционные отверстия обуви. Изначально украшения были ориентированы на детей, но теперь стали модным аксессуаром, который с удовольствием носят и взрослые. Желание детей носить забавные вещи — сильный инструмент маркетологов. Малыши приводят родителей в магазин и побуждают совершать ненужные, в общем-то, траты.

Делают обувь для всех, но ориентируются на людей с достатком выше среднего

Несмотря на лаконичный дизайн, Crocs позиционируют себя как бренд для людей с доходом выше среднего. Из-за того, что китайские умельцы вовсю подделывают сабо, компании сложно удержаться на рынке и не растерять прибыль. Выход нашелся в привлечении состоятельных покупателей: в продаже появлялись кроксы по цене $ 500 от Balenciaga, а модные дизайнеры придумали теплые вкладыши из натурального меха.

Перестали производить обувь и начали закрывать магазины по всему миру

В 2018 году Crocs закрыли свою последнюю фабрику: больше компания не производит обувь. Весь цикл отливки тапочек отдан сторонним производителям. Бренд закрыл множество магазинов и постепенно переходит на интернет-продажи.

Бонус: Как выгодно покупать, чтобы не нарваться на подделку и сэкономить деньги

Мы разыскали отзывы и рекомендации людей, которые имели дело с обувью Crocs. Подделку почти невозможно отличить от оригинала. Сегодня Crocs подделывают все кому не лень: сабо достаточно легко отлить даже в условиях подпольного цеха. А поскольку обувь может продаваться и без коробки, шанс нарваться на подделку слишком высок. Если вы решили купить себе пару тапочек, делайте это только через проверенные магазины.

Марка считает своими основными потребителями рынки в США, Азии и Западной Европе. Там обувь стоит на порядок дешевле, цветов и моделей представлено больше.

Вопреки убеждениям, кроксы не являются ортопедической обувью. Да, производитель делает анатомически правильные тапочки, однако ходить в сабо целый день врачи все же не рекомендуют.

Crocs проводят сезонные распродажи, но с незначительным снижением цен. Чтобы покупать действительно выгодно, нужно искать дисконт-магазины. Самые приятные цены предлагают опять же покупателям из США.

Недовольных тоже хватает: основные жалобы, которые мы нашли в сети, поступают на дороговизну шлепанцев, а еще на то, что ноги в них потеют.