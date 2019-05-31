10 крылатых выражений, за которыми стоит целая история (Про медвежью услугу неожиданно)

11 1

16

4.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждая эпоха приносит нам новые хлесткие крылатые выражения. Те ситуации, благодаря которым они появляются, заслуживают отдельного внимания. Например, часто употребляемое изречение «все свое ношу с собой» изначально имело немного другой смысл, нежели тот, который мы в него вкладываем теперь.

AdMe.ru прошерстил словари и делится некоторыми любопытными историями происхождения популярных крылатых фраз.

Мальчик для битья

Мальчиком для битья в Англии в XV–XVI веках называли того, кто принимал на себя все наказания, предназначенные юному наследнику престола, защищенному божественным правом. Принц не мог быть наказан, поскольку его наставник по рангу был ниже. Мальчик для битья обычно был благородных кровей, но это правило соблюдалось не всегда. Чтобы наказание возымело эффект, будущий король должен был испытывать сильную эмпатию к мальчику. Поэтому они много времени проводили рядом, вместе учились и играли. Сложившиеся крепкие дружеские отношения не позволяли принцу часто нарушать дисциплину.

Голубая мечта

Это крылатое выражение вошло в обиход благодаря немецкому писателю Новалису и его произведению « Генрих фон Офтердинген ». Герой романа — поэт. Ему снится сон, в котором он видит прекрасный голубой цветок, принимая его за символ совершенной жизни. После пробуждения Генрих отправляется на поиски заветного цветка. На пути его ожидают приключения, которые постепенно раскрывают в нем писательский дар. Погоня за мечтой изменила его жизнь к лучшему.

Вернемся к нашим баранам

Фраза вошла в обиход из фарса « Адвокат Пьер Патлен » неизвестного авторства. В центре сюжета — судебное разбирательство между пастухом и суконщиком. Пастуха обвиняют в том, что он украл баранов. Когда стороны начинают высказываться, то разговор постоянно уходит от главной темы. Суконщик начинает обвинять уже адвоката пастуха, припоминая ему, что тот так и не оплатил ему 6 локтей сукна. Судье приходится периодически останавливать препирания между участниками процесса, произнося фразу «вернемся к нашим баранам».

Скелет в шкафу

Высказывание пришло из медицинской практики. В Британии врачи не имели доступа к мертвым телам обычных граждан. Они могли лишь брать для своей практики трупы преступников, которые были казнены. Для научно-исследовательских целей они также сохраняли и скелет человека. Поскольку в обществе было не принято держать скелеты у всех на виду, врачи были вынуждены скрывать их от посторонних глаз. Предполагалось, что прятали они их в шкафу.

Все свое ношу с собой

Фраза принадлежит Бианту , одному из числа чтимых в Древней Греции 7 мудрецов. Его родной город Приену захватили персы. Все жители были вынуждены покинуть свои дома, но им разрешено было взять любые вещи при условии, что они их понесут на себе. Греки тащили на себе тяжелые баулы со всем своим имуществом, в то время как Биант шел налегке. Когда перс спросил у него, почему он ничего не забрал, мудрец ответил, указав на лоб: «Все свое ношу с собой».

Рог изобилия

Выражение появилось благодаря древнегреческой мифологии. Маленький Зевс воспитывался в племени, где ему давали молоко Амалфеи, священной козы. Чтобы спасти малыша от Кроноса, она повесила его колыбель на ветки деревьев. Когда Зевс вырос, в благодарность за свое спасение он решил забрать Амалфею с собой на Олимп и сделать ее созвездием. По пути коза зацепилась одним рогом за дерево, и он отвалился. Тогда Зевс поднял его и отдал нимфам, придав ему волшебные свойства. Теперь рог мог приносить самые разные яства и множество напитков, не оставив никого в голодной нужде.

Внести свою лепту

Известное выражение пошло из Нового Завета . Нищая вдова принесла в сокровищницу храма подаяние. Сумма оказалась совсем маленькой — всего лишь 2 лепты (монета в Древней Греции). В Евангелии это подношение противопоставляется щедрым пожертвованиям богатых людей. Однако богачи отдают свои средства от избытка, поэтому подобные траты для них являются мелочами жизни. В то время как вдова пожертвовала последними деньгами, лишая себя даже необходимого минимума, потому ее вклад кажется более ценным.

Гвоздь программы

В 1889 году в Париже шла усердная подготовка к Всемирной выставке. В рамках проекта инженер Гюстав Эйфель получил право на создание башни, которая служила бы аркой для входа на выставку. Конструкция вызвала смешанные чувства у самих парижан и приезжих гостей. Журналисты увидели в Эйфелевой башне схожие с обычным гвоздем черты и стали тиражировать эту мысль в СМИ. Первоначально фраза звучала как «гвоздь выставки», но со временем стала употребляться в привычном нам виде.

Медвежья услуга

Фразеологизм появился благодаря басне Жана Лафонтена «Медведь и садовник». По сюжету медведь хотел камнем отогнать муху, которая кружила возле спящего человека. Однако его старания были настолько сильными, что в итоге он разбил ему голову. Впервые басня встречается в индийском фольклоре. Но там вместо медведя помочь человеку пыталась обезьяна.

Деньги не пахнут

В I веке римский император Веспасиан начал собирать налоги с общественных туалетов. Тогда уборные получали доход от продажи собранной мочи. Она использовалась во время стирки и отбеливании вещей, а также при дублении кожи. Сын Веспасиана критиковал его за то, что он обложил налогом грязные нужники. Тогда император поднес монету с первой прибыли к его носу и спросил, пахнет ли она. Тот ответил: «Нет». «А ведь это деньги с мочи», — сказал ему отец.

Какие из крылатых выражений вы чаще всего употребляете в своей речи?