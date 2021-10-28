10 исторических мифов, в которые мы слепо верим со школьной скамьи, а не стоит

Многие знания мы черпаем из романов и кино, причем часто это получается даже как-то само собой, автоматически. А потом выясняется, что в реальности все совсем не так, как нам представлялось. Что ж, давайте вместе расширять кругозор и менять сложившуюся картину мира.

Мы в AdMe.ru разбирались, какие «бесспорные» истины могут преподносить сюрпризы. А из бонуса вы узнаете, что «деньги на булавки» для женщин в прошлом означали совсем не то, что сейчас.

Не так страшен корсет, как его малюют

Корсеты имеют дурную репутацию. Главная героиня в «Пиратах Карибского моря» упала в обморок из-за туго затянутого корсета и чуть не лишилась жизни. Однако Валери Стил, директор музея Технологического института моды, говорит, что это нижнее белье прошлых веков было далеко не таким плохим, как думают наши современники, и в обморок от него не падали.

Считается, что ношение корсетов вызывает тяжелые заболевания. Это не так. Также нет записей и о том, что женщине удаляли ребро, чтобы на ней лучше сидел корсет. Это является совершенно абсурдным мифом, учитывая опасность проведения операций в 1800-х годах. Конечно, это не самая полезная вещь для повседневной носки: корсет давит на внутренние органы и ослабляет мышцы спины. Но он вовсе не так опасен, как принято думать. Его не стягивали так сильно, как это показывают в фильмах, а пагубные последствия от его использования преувеличены. А выполнять работу по дому корсет мешает не больше, чем те же шпильки.

Китайские фонарики предназначались не для загадывания желаний

Сейчас такие фонарики ассоциируются с чем-то светлым и радостным, но изобретены они были вовсе не для того, чтобы загадывать желания. В эпоху Троецарствия в Китае жил полководец по имени Кунмин. Однажды его армия попала в ловушку, и он с помощью фонарей вызвал подкрепление. Поэтому китайские небесные фонарики до сих пор известны как фонарики Кунмина.

«Лотосовая ножка» — явление, распространенное не только среди знати

Считается, что традиция бинтования ног в Китае бытовала лишь в среде представителей высшего сословия. Суть в том, что только богатый муж может содержать «нерабочую жену». Но ноги бинтовали и беднякам, во всяком случае, в начале прошлого века. Живущая в местечке Джунсобао 83-летняя бабушка вспоминает: «Когда мне было 10 лет, у всех девочек из моего поселка были уже очень маленькие и красивые ноги-лотосы. А у меня обычные, большие. Надо мной все смеялись и говорили, что я ничего не умею, даже забинтовать себе ноги». Она тоже стала их бинтовать.

И с такими ногами женщины выполняли тяжелую работу. Какой уж тут аристократизм? Зато люди народности хакка (в Китае живет много этносов) вообще прекрасно обходились без «лотосовых ножек».

Евнухи — не просто слуги из разряда «принеси-подай»

Большинство думают, что евнухи — это именно дворцовые слуги. Но в XV веке в Китае евнухи работали чиновниками — к примеру, они взимали налоги в сфере торговли. Были евнухи-дипломаты и евнухи-военачальники. Если человек достигал на службе высот и признания, то следующие поколения затем поклонялись своим дальним родственникам — евнухам. Родовые общины могли даже назначить такого человека духом-хранителем местности.

Европа была не так уж и моногамна, как кажется

Казалось бы, неоспоримый факт: на Востоке было распространено многоженство, а в Европе — моногамия. По крайней мере, официальных гаремов, как в Китае и Турции, не было. Но и здесь есть несколько исключений, о которых обычно не рассказывают в школе.

В XIII веке немецкий граф Людвиг фон Глейхен отправился в крестовый поход и попал в плен. Он бежал оттуда с дочкой турецкого султана. Граф получил разрешение взять в жены турчанку, не разводясь с первой супругой. Историки спорят о том, не легенда ли это, но в Эрфурте есть каменная усыпальница графа и его жен. Усыпальницу посещал историк Николай Карамзин. Он писал: «Я видел сей большой камень и благословил память супругов». Яркие витражи с графом Глейхеном и его женами можно увидеть в церкви Санкт-Вити. Таким образом, в прошлом у европейца могло быть две жены. В XVI веке ландграф Филипп Гессенский, ссылаясь на опыт предшественника, также имел двух законных жен: Кристину Саксонскую и Маргариту фон дер Заале. До нас дошли их портреты.

Китайские женщины могли иметь несколько мужей

Обычно у генералов и сановников в Китае была одна жена и много наложниц. Многомужество же считалось аморальным и незаконным у ханьцев (основного этноса), но среди других китайских этносов это явление существовало и существует сейчас, особенно в горных районах. Это делается для того, чтобы не было необходимости делить землю между сыновьями, иначе наделы будут слишком маленькими и никто не сможет прокормиться.

Золотые унитазы появились гораздо раньше, чем мы думаем

Этот изящный предмет — посуда, но есть из нее нельзя. Перед вами не что иное, как ночной горшок, который использовали в Китае во времена правления династии Цинь. Если вы думаете, что золотые унитазы и пышущие роскошью ватерклозеты придумали в наши дни, то вы сильно ошибаетесь. Еще в XVIII веке в Китае в городе Янчжоу жил богатый торговец солью. Так вот, он стал настоящим живым символом излишества, когда заказал ночной горшок из золота. Мужчине приходилось брать лестницу, чтобы использовать его по назначению, потому что горшок был очень высоким.

Людовик XIII — вот уж точно не комический персонаж

Мы в основном знаем Людовика XIII, его жену королеву Анну и кардинала Ришелье по роману «Три мушкетера» и его киноадаптациям. А там короля Франции изображают довольно комичным персонажем: несколько скучающим, «кислым» и не очень умным, но понимающим, что Ришелье интригует против него. На самом деле Ришелье был хорошим придворным советником и благодаря ему власть Людовика окрепла, как и положение Франции на международной арене. Да и сам Людовик не был, скажем так, размазней: в юношестве ему пришлось противостоять своей матери Марии Медичи. А на парадных портретах, кстати, он позировал в черном.

Китайцы пишут не только иероглифами

При виде словосочетания «китайский язык» у нас в голове сразу всплывают иероглифы. Но мало кто знает, что жители Китая говорят на почти 300 языках. Официальный же язык страны — мандарин, или мандаринский китайский. И не все люди пишут с помощью иероглифов. Например, в тибетском алфавите 30 букв-слогов. Вот так выглядит их письмо.

Если вы считаете мандаринский язык сложным, то вот информация для размышления: там 4 тона, а в языке народности дун — 15 тонов.

Во времена Джейн Остин женщины могли строить карьеру, а не только крестиком вышивать

Наверняка вы слышали, насколько женщины были ограничены в правах во времена Джейн Остин. Даме из бедной семьи или без супруга приходилось идти в гувернантки или учительницы, а такая жизнь отнюдь не сахар. Но кто не слышал о мадам Тюссо и ее музее восковых фигур? Родившись в небогатой семье, она стала успешной и знаменитой, а ее дело живет до сих пор.

Бонус: «деньги на булавки» — изначально это вовсе не мелкие карманные расходы

«Деньги на булавки» (pin money), или «булавочные деньги», — понятие широко распространенное. Раньше и у нас, и в Англии это словосочетание обозначало средства, которые женщине давал муж или отец на покупку шляпок, перчаток и так далее. В общем, мелкую сумму на женские карманные расходы. Выражение пришло аж из 1500-х годов, и связано оно со стоимостью булавок, которые тогда были очень редкими и дорогими. Так что 500 лет назад «деньги на булавки», напротив, означали дорогостоящую покупку.