10 исторических личностей, которые выглядели совсем не так, как мы думали

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История полна громких имен. Со временем каждому из них начал соответствовать определенный образ, старательно создаваемый в литературе или кино. Благодаря усилиям ученых-антропологов и развитию современных технологий появилась возможность узнать, как на самом деле выглядели всем знакомые персонажи.

Мы в AdMe.ru решили познакомить вас с самыми обескураживающими примерами.

10. Леонардо да Винчи

Современные исследователи утверждают, что малоизвестный «Портрет музыканта» кисти Леонардо да Винчи является... автопортретом. Благодаря ему мы впервые можем увидеть величайшего мыслителя эпохи Возрождения в образе не умудренного годами старца, а молодого человека в возрасте 33 лет. Его внешность на картине полностью соответствует описанию историков, которые утверждают, что да Винчи был хорош собой, пропорционально сложен, с изящным и привлекательным лицом.

9. Гай Юлий Цезарь

С античных статуй и экранов телевизоров на нас смотрит величественное и напряженное лицо одного из самых известных правителей Древнего Рима. Неудивительно, что большинство скульпторов и биографов откровенно льстили Цезарю, изображая или описывая его внешность. Вот только одного взгляда на скульптуру из музея Тор­ло­ниа — посмертный портрет правителя — достаточно, чтобы понять, насколько далеки от реальности наши представления о внешности Цезаря.

8. Аристотель

За свою жизнь мы сталкивались как минимум с двумя образами Аристотеля: первый — утонченный философ со страниц школьных учебников, второй — седой наставник Александра Великого в исполнении Энтони Хопкинса. Как оказалось, оба наших представления о знаменитом философе далеки от реальности. По мнению греческих биографов, Аристотель страдал дефектами речи, был «коротконогий, с маленькими глазами, носил нарядную одежду и подстриженную бороду».

7. Уильям Шекспир

Не так давно британский историк и ботаник Марк Гриффитс заявил о сенсационном открытии, которое он сделал, изучая книгу по ботанике The Herball, изданную в конце XVI века. Одна из четырех фигур, изображенных на титульном листе, по утверждению ученого, является портретом всемирно известного драматурга Уильяма Шекспира. Этот небольшой чернильный набросок не только единственное прижизненное изображение писателя, но и весомое подтверждение самого факта его существования.

6. Максимин I Фракиец

В реальной жизни прообраз генерала Максимуса из фильма «Гладиатор» Гай Юлий Вер Максимин Фракиец выделялся своей физической силой и громадным ростом, был предельно жесток и высокомерен. Если в фильме его история закончилась душещипательной сценой на песке гладиаторской арены, то в реальности она оканчивается на престоле в звании первого «солдатского императора».

5. Георг VI

В реальной жизни король Георг VI, отец нынешней королевы Великобритании Елизаветы II, не был таким закомплексованным и меланхоличным, как показано в фильме «Король говорит». Наоборот, он проходил службу на флоте и в авиации, а когда над Лондоном начали свистеть бомбы, наотрез отказался от эвакуации. Своей внешностью же Георг VI мог потягаться даже с признанным голливудским красавцем Колином Фертом: высокий, подтянутый, с правильными чертами лица, он выглядел истинным монархом не только на фото, но и в жизни.

4. Николай Коперник

О внешности автора гелиоцентрической системы мира мы долгое время могли судить по всего нескольким изображениям Коперника, сделанным в его юные годы. Лишь в 2005 году его останки были обнаружены во время раскопок в кафедральном соборе города Фромборка и торжественно перезахоронены. А перед этим экспертами Центральной лаборатории криминалистики польской полиции была сделана реконструкция внешности Коперника незадолго до смерти. Сломанный нос и шрам над бровью говорят нам о том, что жизнь знаменитого ученого была куда интереснее, чем мы думали раньше.

3. Тутанхамон

Многочисленные исследования и споры вокруг практически нетронутой гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона пролили свет и на его внешность. Сегодня мы можем точно утверждать, что Тутанхамон не был писаным красавцем, ослепительным сыном бога Солнца, каким его изображает погребальная маска. По мнению ученых, фараон имел тщедушное и непропорциональное телосложение, так как страдал от генетических заболеваний. Кроме того, он, вероятно, болел малярией, что привело к ранней смерти: Тутанхамон скончался, не достигнув возраста 20 лет.

2. Жозефина Богарне

«Если ты меня уже не любишь, то мне нечего делать на земле», — писал своей несравненной музе Наполеон Бонапарт. Неудивительно, что даже после 40 лет первую леди Франции художники писали в образе розовощекой брюнетки с мягкими чертами лица. Вот только, если присмотреться к портретам, сделанным до вступления Наполеона на престол, можно увидеть совсем другую женщину — обычную француженку средних лет. Особенно ярко это видно в работах Андреа Аппиани, сделанных в разные годы.

1. Нефертити

Царицу Нефертити называли «совершенной». Ее лицо изображали на стенах храмов как олицетворение культа нового единого бога Атона. В 2003 году была сделана реконструкция прижизненного облика мумии Younger Lady, обнаруженной еще в 1898 году. Заявлялось, что она очень похожа на бюст Нефертити. По результатам сканирования, затратив более 500 часов, французская палеохудожница и скульптор Елизабет Дейнес воссоздала ее облик. Тотчас возникла масса споров: внешность знаменитой царицы оказалась бесконечно далека от наших представлений.

Ученые-антропологи и историки каждый день проделывают огромную работу в попытках восстановить события минувших дней, ведь стоит ошибиться однажды — и сложившееся мнение уже не изменить. А какие вы знаете примеры, когда наши представления и действительность коренным образом разнятся?