10 подробностей из русских сказок и былин, от которых даже у взрослых вспотеют ладошки

По какой-то неведомой причине русские сказки и былины принято считать детскими произведениями. И редкий взрослый, покинув школьную скамью, хоть раз в жизни возвращается к этим книгам. Хотя многие истории по накалу страстей и хитросплетениям сюжета дают фору даже самым ярким сценам из «Тюдоров» и «Борджиа». И явно предназначены для более искушенного читателя.

Нам в AdMe.ru кажется, что биографии некоторых сказочных героев вполне достойны стать основой кинолент и для более взрослых зрителей.

Девицы-поляницы были привередливыми невестами

Образ отважной воительницы существует в различных культурах с незапамятных времен. А в последние годы он стал популярен в кино. И у нас девы-богатырши часто появлялись на страницах древних сказаний и былин. Обычно они гарцуют по полям, демонстрируя свою силушку и отвагу, и отчаянно ищут достойных соперников. В старину эти занятия обозначали глаголом «поляковать». Отсюда и произошло название «поляница». Сражения с богатырями же заканчивались либо трагической гибелью женщин, либо пышной свадьбой. Историки склоняются к тому, что сам образ воинственных девушек пришел из мифов о сарматских наездницах, которые своими набегами немало крови попортили населению. Богатырши были настолько сильны, что даже такие прославленные герои, как Добрыня Никитич, не могли устоять перед ними. Настасья Микулична повстречала Добрыню на ратном поле, залюбовалась золотыми кудрями, да и запихнула парня в карман. Так, на всякий случай, планируя детально изучить добычу чуть позже, чтобы решить, брать его в мужья или избавиться от греха подальше. Добрыне повезло, так как Настасья все-таки решила вступить с ним в брак. Позже Алеша Попович, восхищенный красотой и силой женщины, пытался украсть ее у мужа, но потерпел неудачу.

У Бабы-яги был хвост

Баба-яга — знакомый всем с детства персонаж. Но возможно, читатели привыкли представлять эту даму совсем иначе. Например, в сказках часто упоминается, что у Бабы-яги костяная нога. Скорее всего, эта конечность у героини единственная. Да и не нога это вовсе, а хвост, причем змеиный. Поэтому Баба-яга и не ходит, а прыгает. Намек на подобную черту есть даже в имени колдуньи, так как в некоторых диалектах слово «яг» обозначает змею. Так что Баба-яга — это змеиное божество, которое обладает властью над лесными чащами и загробным миром.

Марья Моревна долго гонялась за Иваном-царевичем

Кстати, у Бабы-яги была и очаровательная племянница — Марья Моревна. Дева славилась исключительной красотой, острым умом и недюжинной силой. Жила она в своем королевстве и горя не знала. По одной из версий, девушка охраняла сад с молодильными яблоками и вполне справлялась со своей задачей, пока в ее владения не проник Иван-царевич. Герой не только украл яблоки, но и похитил девичью честь Марьи. Разыскать наглого вора она не смогла, вот и пришлось ей в одиночку воспитывать 2 сыновей. Когда юноши подросли, Марья и дети отправились искать обидчика. Но боевой поход, ко всеобщей радости, закончился хорошо: она женила на себе царевича.

Пленке Поморской приглянулся приятель мужа — Илья Муромец

Богатырь Святогор отличался могучей статью: даже Мать — Сыра Земля не могла выдержать его тяжелой поступи, и ходить бедняге приходилось по горам. Нелюдимый великан много лет провел в одиночестве, но наконец тоска его заела и он отправился на поиски спутницы жизни. Вещий кузнец сказал, что суженая ждет Святогора в земле Поморской. Каково же было разочарование богатыря, когда он обнаружил обещанную деву спящей беспробудным сном, да к тому же на городской свалке. Более того, Пленка, а именно так звали будущую супругу, была покрыта древесной корой. В гневе Святогор помахал мечом, оставил деньги на столике и был таков. Подобное обращение позволило Пленке излечиться. Кора отвалилась, и девушка проснулась, наделенная небывалой красотой. Услышав о преображении нареченной, Святогор быстро вернулся и взял барышню в жены. Богатырь оказался знатным ревнивцем, а потому хранил супругу исключительно в сундуке, не позволяя другим любоваться красотой Пленки. Увы, все это было напрасно: жена все же умудрилась выбраться из заточения и сбить с пути истинного другого богатыря — Илью Муромца.

Марья (Авдотья) Лебедь Белая сбежала от мужа с Кощеем

Бравый богатырь Михайло Потык как-то повстречал на охоте белую лебедушку. Он уже было собирался подстрелить птицу, когда та обернулась прекрасной барышней. Марья (по другой версии — Авдотья) оказалась дочерью иноземного царя. Михайло незамедлительно женился на деве. Они даже дали клятву покинуть этот мир вместе. Но первой почила Марья. Муж отправился на могилу супруги, обнаружил там змея, укротил чудовище и оживил любимую. Однако они недолго прожили вместе. Марья сбежала от супруга с Кощеем. А когда супруг бросился за ней, попыталась превратить беднягу в камень. Михайло сумел избежать ее козней, избавился от неверной супруги и женился заново.

Настасья Королевична пострадала за свои таланты



Князь Владимир отправил богатыря Дуная в Литовское царство за женой. Ему приглянулась королевская дочь, а Дунай был родом из тех мест и знал, как добиться руки девушки для своего повелителя. В итоге богатырь сумел уговорить барышню принять предложение Владимира. По дороге домой они повстречали богатыршу, которая вызвала Дуная на бой. Победив девушку, Дунай с изумлением узнал в противнике свою давнюю любовь, Настасью, с которой он когда-то был разлучен. Страсть вспыхивает с новой силой, и Дунай предлагает воительнице руку и сердце. Супружеское счастье пары оказалось до обидного коротким. Как-то на пиру Настасья похвасталась тем, что метко стреляет из лука. Дуная обуяла обида, и он вызвал жену на состязание. Та показала чудеса ловкости, и этого супруг уже не стерпел, что закончилось для них трагически. Эти события, по легенде, дали начало реке Дунай.

Маринка Кайдаловна знала, как привлечь мужчину

Маринка Кайдаловна — это очаровательная злодейка, которая чуть не сгубила богатыря Добрыню Никитича. Воитель в то время жил в Киеве и частенько слонялся по улицам города. Как-то он решил развлечь себя стрельбой из лука. Но случайно избавил Маринку от ее любимого (к большому неудовольствию последней). Та занималась колдовством и, крепко разозлившись, решила приворожить виновника. Чары оказались сильными, и Добрыня стал жертвой страсти. Тут бы богатырь и пропал, если бы не его тетушка. Она пригрозила превратить девицу в собаку, если та не снимет заклятие. Маринка согласилась, но в ответ потребовала от Добрыни брачных клятв. Решение было опрометчивым. Ничем хорошим для нее этот союз не закончился.

Илья Муромец славился своими успехами у дам

Илья Муромец прославился не только ратными подвигами, но и победами на любовном фронте. Однажды он привлек внимание прекрасной жены Святогора. Затем на его пути встретилась воительница Златыгорка. В жены эту барышню Илья так и не взял, но подарил ей чадо: то ли сына, то ли дочь. Сама Златыгорка была дамой опасной и даже погубила другого славного богатыря — Добрыню Никитича. Победив Добрыню в честном поединке, она принудила беднягу вступить с ней в ни к чему не обязывающие отношения. Это вызвало бесконечные насмешки со стороны Ильи Муромца. В итоге Добрыня не пережил позора. Дочь Ильи (в других вариантах былин — сын) пошла характером в мать и отправилась на поиски отца, как только выросла. Отец и чадо вступили в поединок, и победителем вышел Илья Муромец. Он пощадил дочь, да только зря. Финал знакомства отца с дочерью стал для последней печальным. Зато законная супруга у Ильи была девой доброй. Никого, кроме недругов своего мужа, не губила и даже спасла Киев от нашествия врагов.

Василисе Микуличне пришлось париться в бане с богатырями

Василиса снискала славу благодаря своему уму и удали. Ее муж, музыкант и торговец Ставр, отправился по делам в Киев. Там он начал хвастать красотой жены перед князем и быстро оказался в застенках. Василиса решила не сидеть сложа руки, переоделась воином и отправилась выручать непутевого супруга. Обман барышни едва не раскрылся, но она с честью прошла все испытания. А ей, между прочим, пришлось показать свои таланты в борьбе, сыграть в шахматы и попариться в бане с мужчинами. А чтобы окончательно запутать владыку Киева, она попросила руки его племянницы. Ну или хотя бы талантливого музыканта в подарок. Так Василиса отбила мужа у князя и вернула его домой.

Чурило Пленкович славился своей красотой

Богатырь Чурило больше всего на свете гордился своей красотой. Молодой человек так заботился о внешности, что даже не выходил на улицу без подсолнуха. Цветок должен был защищать его белое чело от солнечных лучей. Благодаря своему обаянию Чурило снискал большой успех у женщин. Даже княгиня Апраксия, жена Владимира, не устояла перед чарами красавца. Она залюбовалась золотыми кудрями богатыря и захотела его себе во служение. Так Чурило чуть не стал постельником: он был бы должен распоряжаться казной княгини, следить за ее бельем и гардеробом и ведать спальней. Спасла его ревность князя. На этом придворная карьера богатыря и закончилась. Сначала воин жил в собственной усадьбе, а потом перебрался в Новгород. Тут Чурило повстречал Катерину Прекрасную, супругу боярина Перемяты. Молодые люди полюбили друг друга. Увы, об их бурном романе узнал обманутый муж. И богатыря то ли с позором изгнали, то ли история закончилась еще более печально.