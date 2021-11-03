10+ фактов о жизни в Финляндии, которые могут сбить с толку, если вы не местный
Когда речь заходит о Финляндии, то первое, что приходит на ум, — снег, морозный воздух и северное сияние. Несомненно, даже ради этих вещей уже стоит посетить Страну тысячи озер, хотя на самом деле количество озер в Финляндии превышает 180 000. Однако и помимо этого здесь найдется, чем впечатлить даже бывалого путешественника.
Мы в AdMe.ru решили познакомиться поближе с этой далекой сказочной страной и узнали о ней немало любопытного, чего прежде и предположить не могли.
- Если вы сильно шумели в своей квартире или неправильно припарковали машину, финны не закатят сцену и не станут устраивать разборки. Вместо этого они оставят вам раздражительную записку.
- Как говорится, чем больше, тем веселее. Как ни странно, ближайшее идиоматическое выражение на финском имеет ровно противоположное значение. Väki vähenee, bileet paranee означает, что чем больше людей уходит, тем лучше становится вечеринка.
- Практически в каждой стране негласно существует любимый сорт сыра. У нас в народе популярен сыр «косичка», финны же любят leipäjuusto, что в переводе означает «финский скрипучий сыр». Дело в том, что он и правда заметно скрипит, когда его жуешь. Готовят leipäjuusto из коровьего или козьего молока, и, согласно золотому правилу, его нужно есть с морошковым вареньем.
- Финны не очень жалуют сладкие завтраки. Например, хлеб с вареньем не самое популярное блюдо. В бутербродах чаще можно встретить начинку вроде масла, сыра, мяса или овощей. Овсянка с ягодами с утра — это тоже довольно по-фински.
- Финны просто обожают пироги. Летом и осенью местные жители собирают тонны ягод, значительная часть которых попадает в начинки для пирогов. Помимо классической черничной и клубничной большой популярностью пользуется начинка из ревеня.
- Почти половина иностранного населения Финляндии проживает в Хельсинки. По статистике, к началу 2020 года в Финляндии проживало 423 494 иностранца. Из них 209 108 — в районе Большого Хельсинки.
- Крючки для одежды на каждом углу. Вешать пальто, заходя в помещение, — мысль довольно цивилизованная. Но все-таки не все привыкли каждый раз оставлять свои вещи у входа. Иностранных студентов в Финляндии вычислить проще простого, а все потому, что в отличие от финнов они оставляют одежду висеть на спинке стула.
- Налог на телевидение является обязательным в Финляндии, вне зависимости от того, есть ли у вас телевизор. Тут также есть налог на воду, а до недавнего времени существовал даже налог на конфеты.
- Финские дети очень любят свои дни рождения. Настолько, что многие празднуют их два раза: один праздник — для друзей, а другой — для семьи. В то время как большинство взрослых обычно отмечают только юбилеи, да и то, как правило, чисто символически.
- Отвечая на звонок, финны называют свое имя, даже если они знают звонящего.
- Территория Финляндии растет с каждым годом, а все потому, что древние ледники, своим весом погрузившие сушу в море, оттаивают, высвобождая все больше поверхности земли.
- Финны не любят использовать духи или отдушки. Они чувствительны к сильным запахам. К тому же зачем нужен парфюм, когда можно наслаждаться самым чистым в мире воздухом?
- Невероятная любовь финнов к сауне известна по всему миру. В крупных городах Финляндии их настолько много, что обычный выход в город вполне может закончиться посещением парной. Например, в Хельсинки сауна есть даже — внимание — в одном из ресторанов Burger King.
Вы были в Финляндии? Что особенно понравилось вам в этой стране?
Фото на превью Depositphotos.com, Depositphotos.com
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