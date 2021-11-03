10+ фактов о жизни в Финляндии, которые могут сбить с толку, если вы не местный

Когда речь заходит о Финляндии, то первое, что приходит на ум, — снег, морозный воздух и северное сияние. Несомненно, даже ради этих вещей уже стоит посетить Страну тысячи озер, хотя на самом деле количество озер в Финляндии превышает 180 000. Однако и помимо этого здесь найдется, чем впечатлить даже бывалого путешественника.