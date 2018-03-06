10 фактов, которые помогут блеснуть во время беседы и стать душой любой компании

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Один из лучших способов удивить собеседника, влиться в коллектив и стать душой любой компании — это рассказать парочку редких, захватывающих фактов, которые придутся по душе любому. Кстати, это также отличный способ начать интересную беседу, рассуждение и вообще узнать много любопытного.

Поэтому AdMe.ru собрал для вас 10 интересных фактов, которые помогут оживить даже самую скучную беседу.

1. Эйнштейн мог стать президентом

В 1952 году после смерти президента Израиля премьер-министр страны предложил Эйнштейну должность президента. Ученый был крайне тронут предложением, но все-таки решил отказаться, сказав следующее: «Для меня важнее математические уравнения, потому что политика нужна настоящему, а уравнения — это для вечности».

2. В древние времена серьги были исключительно мужским аксессуаром

Для древних египтян серьга была признаком высокого положения, носили их члены королевской семьи, жрецы и очень богатые люди. Моряки надевали серьгу после пересечения экватора. Она давала им право на одну бесплатную кружку спиртного в любом кабаке и позволяла класть ноги на стол. У пиратов проколотое ухо означало один разграбленный корабль. А солдаты носили серьги как оберег и напоминание о доме.

3. Пуговицы как средство от насморка

Если посмотреть на классические модели мужских пиджаков, то на рукавах можно увидеть ряд пуговиц, которые сейчас являются декоративным элементом. Раньше у них была вполне конкретная цель. Пришить ряд пуговиц на рукава каждой солдатской формы приказал Наполеон Бонапарт. Таким хитрым способом он отучил солдат от противной привычки вытирать нос о собственный рукав.

4. Щелчок пальцами по шее как предложение выпить спиртного

Историй возникновения жеста много, но две из них самые интересные. Первая рассказывает про мастера на все руки и любителя алкогольных напитков Петра Телушкина, которому государь за заслуги даровал грамоту. Согласно этой грамоте, ему должны были бесплатно наливать в любом трактире столицы. Поначалу Телушкин пользовался грамотой, а потом из-за того, что он ее часто терял, ему поставили клеймо на правой стороне подбородка. Он заходил в кабак и жестом показывал на отличительный знак.

Согласно второй легенде, солдаты, служащие в полку Петра I, имели специальные татуировки на шее. Когда они подходили к бару, то щелкали пальцами по шее, обращая внимание на татуировку, и им наливали 1 раз бесплатно.

5. ГМО не вредят вашему здоровью

«ГМО не вредят ничьему здоровью», — говорят ученые из Национальной академии инженерных наук и медицины. Они провели множество исследований, которые помогли выяснить, что ГМО не наносят никакого вреда организму. «На самом деле то, что называется ГМО, — это тот же фрукт или овощ, который вы можете вырастить у себя на грядке. Отличие лишь в том, что при помощи генных модификаций он защищен от вредителей, растет в лучших условиях», — объясняют исследователи. Так что в монстра Франкенштейна из-за съеденного салата мы не превратимся.

6. Крик лучше всего слышен после дождя

Слышимость во время и после дождя улучшается, потому что в атмосфере мало пыли, пыльцы и прочих частиц, которые поглощают и ослабляют звуковые волны. Во время тумана, когда воды в атмосфере слишком много, можно наблюдать обратное явление — слышимость становится хуже.

7. Люди, у которых большое количество родинок на теле, живут дольше остальных

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне провели исследование, в которое привлекли 900 пар добровольцев. Они изучили клетки и ткани и сопоставили их состояние с количеством родинок на теле. Оказалось, что организмы людей, имеющих от 100 до 400 родинок, были значительно моложе, чем ткани и органы тех, у кого совсем не было отметин на теле. Объяснение заключается в том, что у людей с большим количеством родинок длина теломер хромосом значительно больше. Теломерами называют участки, которые позволяют ДНК воспроизводиться. То есть чем больше длина теломер, тем медленнее человек стареет.

8. Мандарины также замедляют процесс старения

Другой способ замедлить старение — есть чаще мандарины. Мякоть мандаринов содержит большое количество антиоксидантов, которые помогают выводить токсины и продукты жизнедеятельности из организма. Они защищают кожу от ультрафиолета, тем самым уменьшая морщины и пигментные пятна. А еще мандарины — отличные антидепрессанты, снимающие усталость и тревогу.

9. Каждый год из-за непонятного почерка врачей погибают 7 000 человек

Непонятный почерк врачей убивает более 7 000 человек, а ошибки с лекарствами наносят вред 1,5 млн пациентов ежегодно. И это только статистика по США, которая предоставлена Национальной академией наук Института по медицине (IOM). Бернская клиника Inselspital тоже поделилась результатами своего исследования. Там говорится, что непонятный почерк врачей является причиной смерти для 25 % пациентов, а в 4 % случаев почерк был откровенно нечитабельным.

10. Пилотам запрещено носить усы и бороду

Увидеть пилотов с пышными усами и бородой можно разве что только в фильмах. В действительности пилотам строго запрещено отращивать щетину длиной более 1 см. Запрет обусловлен тем, что растительность на лице препятствует плотному прилеганию кислородных масок к лицу, что подвергает всех на борту самолета смертельной опасности.

Бонус: как отличить зеркало-шпион

Если вы смотрели голливудские детективы и шпионские боевики, то могли видеть комнату допроса с зеркалом, которое с одной стороны прозрачное. Также существует масса историй о том, как недобросовестные владельцы магазинов устанавливают такие зеркала, чтобы шпионить за покупателями. Но отличить настоящее зеркало от просматриваемого очень легко: приложите палец к поверхности зеркала. Если вы видите пространство между поверхностью и отражением, то это ненастоящее зеркало.