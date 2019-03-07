10 фактов, которые открывают все тайны нашего тела

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Разве человеческое тело не удивительно? Почти каждому известно, что у нас есть внутренние биологические часы, которые управляют нашим организмом, и в течение 24 часов он вырабатывает разные гормоны и химические вещества, заставляет работать разные органы в зависимости от времени. Но далеко не все живут в согласии с ними.

Сегодня AdMe.ru попробовал разобраться с некоторыми секретами нашего тела, и здесь вы узнаете о них.

5:00–6:00

Это самый лучший отрезок времени для того, чтобы проснуться. Начинает подниматься артериальное давление, увеличивается частота сердечных сокращений. В это время чаще всего происходят благоприятные естественные роды. Иммунитет организма находится на высшей отметке. Вы будете меньше уставать, больше успевать в течение дня и радоваться жизни. Кор­ти­зол за­став­ля­ет ор­ганизм про­сы­пать­ся и при­хо­дить в бод­рое со­сто­я­ние. Чтобы вставать в это время отдохнувшим, ложиться нужно в районе 22:00.

7:00

Вместе с рассветом прекращается вы­ра­­ботка ме­ла­то­нина, поэтому дальнейший сон не принесет пользы. Ученые также говорят о том, что 7:30 — оптимальное время для зачатия ребенка. Кроме того, с 7:00 и до 9:00 эффективно начинают работать желудок, толстая кишка, селезенка и поджелудочная железа. Поэтому желательно позавтракать до 9:00.

8:00

На­чи­на­ет­ся син­тез те­сто­сте­ро­на. Же­ла­тель­на фи­зи­че­ская на­груз­ка, поэтому, если расстояния позволяют, лучше отправиться на работу или учебу пешком. Дела, начатые в данный момент, вы с высокой вероятностью завершите успешно, потому что в это время у нас обычно повышается настроение, хорошо работают память и логическое мышление.

10:00–13:00

Между 10:00 и 13:00 ваш мозг переключается на высокую производительность в течение самых активных 3 часов дня, что делает этот промежуток времени наилучшим для сложных умственных задач и принятия решений. Одной из причин этого является тот факт, что 1-й пик выработки адреналина приходится на 12:00, и именно это заставляет мозг активно работать и быстрее реагировать на происходящее.

12:00–14:00

Наша энергия идет на спад, и нужно подкрепиться. Обед должен быть питательным и обильным, но это вовсе не означает, что можно переедать. Наиболее активны в этот промежуток времени сердце, кишечник и мочевой пузырь.

14:00–16:00

После обеденного перерыва наше внимание и бдительность немного снижаются. Вот почему часто бывает трудно сконцентрироваться на делах и работе после обеда. Поэтому на эту часть рабочего дня лучше оставить легкие задачи, которые не требуют значительной концентрации.

16:00–18:00

С 16:00 до 18:00 очень активно работают почки. А в 18:00 наблюдаются максимальные показатели кровяного давления и температуры тела. Можно заняться активной физической и умственной работой. В это время дня наиболее эффективны занятия спортом. Очень активны органы восприятия, поэтому на эти часы также можно запланировать массаж.

19:00

В это время можно поужинать, так как позже значительно снижается активность пищеварительной системы, и все, что вы съедите, обернется тяжестью в животе, которая будет мешать уснуть и полноценно отдохнуть ночью. Ужин должен быть легким, чтобы не нагружать желудок.

20:00

На­чи­на­ет­ся син­тез ме­ла­то­ни­на — гор­мо­на, регулирующего су­точ­ные рит­мы. По­ра го­то­вить­ся ко сну. Чтобы легко уснуть, можно сделать расслабляющие упражнения или отправиться на недолгую прогулку. Активно работают органы кровообращения и половые органы, поэтому это время также благоприятно для зачатия.

22:00–2:00

Постепенно снижается активность пищеварительной системы, снижается температура тела. Усиливается выработка эн­дор­фи­нов — гормонов радости, ко­то­рые от­ве­ча­ют за креп­кий сон. Следует помнить, что очень важно спать в промежуток времени с 22:00 до 2:00. Это время перезагрузки нервной системы и активного укрепления иммунитета.

А вы живете согласно своим биологическим часам? Или, может быть, хотели бы попробовать?