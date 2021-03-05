10 древних народов, которые и в современном мире продолжают жить по своим правилам

Немцы, сербы, французы, арабы — на свете столько народов и национальностей, о которых мы знаем, встречали сами или читали в книгах. А есть еще и те, о которых мы практически ничего не слышали или думаем, что они уже исчезли. Но это не так. Они продолжают хранить древние традиции и свой язык, а также дарить нам талантливых людей, таких, например, как Рене Зеллвегер.

Мы в AdMe.ru считаем, что узнавать мир можно не только в путешествиях, но и посредством знакомства с малоизвестными народами нашей планеты. Подробнее о некоторых из них — в нашей статье.

Саамы

Саамы, или саами, — коренной народ культурного региона, расположенного на территории Норвегии, Швеции, Финляндии и Кольского полуострова. Многие представители этого народа, а также потомки давних переселенцев проживают в Северной Америке. Так, например, американская актриса Рене Зеллвегер является потомком саамов. Местные жители называют свою родину Сапми, а само население раньше именовалось лапландцами. По сей день оленеводство — одно из основных занятий саамов, а в Норвегии и Швеции по закону разводить оленей могут только люди саамского происхождения, связанные с оленеводческой семьей.

Сардинцы

Этот народ дал название острову, на котором проживает, и региону Италии, правда, сардинский язык считается не диалектом итальянского, а самостоятельным языком. Местные жители трепетно относятся к своему историческому наследию. До сих пор сохраняются традиционные сардинские фамилии — Санна («клык»), Пирас («груши»), Пинна («перо») и Мелис («мед»). В течение года на Сардинии проводится огромное количество национальных праздников и фестивалей, а на улицах иногда можно встретить представителей старшего поколения в традиционной одежде.

Пуштуны

Пуштуны — иранцы, сохранившие одно из древнейших социальных устройств. Население разбито на племена, во главе каждого из них стоит хан, а племена делятся на роды. Пуштуны следуют древнему кодексу чести «Пуштунвалай», в соответствии с которым улаживаются общественные конфликты, оцениваются поступки человека и регулируется его поведение. Так, по этому кодексу пуштун должен быть гостеприимным хозяином, принимать гостей любого статуса, веры и национальности. Он даже обязан принять в своем доме кровного врага, если он того попросит. Второй, правда, потом будет должен отплатить тем же.

Филистимляне

Слышали историю о библейском герое-силаче Самсоне, который боролся с филистимлянами? Так вот этот народ хотя и ветхозаветный, но не мифический. Потомками филистимлян являются современные палестинцы. Они говорят на палестинском диалекте арабского языка, исповедуют как ислам, так и христианство. С 1970-х годов активно возрождается палестинский фольклор — легенды, музыка и танцы; общественные организации воссоздают и сохраняют древнюю палестинскую культуру.

Ами

Один из коренных народов Тайваня, в организации быта которого до сих пор сохраняются отголоски матриархата, а в более давние времена даже собственность переходила по наследству по материнской линии. Сейчас семейными вопросами, в том числе финансовыми, в этом сообществе заведуют женщины. Ами славятся своим сложным многоголосным пением, а их напевы настолько необычны и красивы, что создатели известного музыкального проекта Enigma положили их в основу композиции «Return to Innocence».

Нуристанцы

Нуристанцы, также известные как кафиры, — коренное население северо-востока Афганистана. В своей родной сельской местности они занимаются фермерством, скотоводством и молочным животноводством. Об этом народе упоминал еще Александр Македонский в IV веке до н. э., отмечая отличие их культуры и религии от обычаев соседей. Персидский полководец Бабур советовал не связываться с нуристанцами, а Чингисхан обошел их стороной.

Рамапу

Рамапу — горные индейцы, проживающие на территории американских штатов Нью-Джерси и Нью-Йорк. Они являются потомками коренного народа ленапе и стараются возродить национальный язык, хотя большинство и говорит по-английски. А чтобы стать признанным членом племени, надо предоставить документы, подтверждающие наличие в родословной как минимум трех поколений, в которых текла кровь рамапу.

Эрзя

Дальние родственники финнов и эстонцев, эрзя проживают в Республике Мордовия. Это один из двух мордовских народов, схожих языком и обычаями. В этой культуре женщинам поклоняются. Мордовки чаще сильнее мужчин, поэтому они доминируют в семье. Среди людей сильна вера в силы природы — проводятся традиционные праздники с языческими корнями, такие как Раськень Озкс. Также поддерживается сохранение национального языка — эрзянский дети изучают в школах республики факультативно; при поддержке государства и частных инициатив выходят газеты и журналы на этом языке. Известные эрзяне — народные певицы Людмила Русланова и Надежда Кадышева.

Кхмеры

Кхмеры проживают в Камбодже и составляют более 90 % населения всего государства. Они исповедуют одно из направлений буддизма и в основном занимаются рыбной ловлей и фермерством. Существует легенда о происхождении страны, которую преподают в камбоджийских школах. Один индийский священник поплыл вслед за стрелой, которую увидел во сне. Он нашел остров и победил армию принцессы Сомы, а затем влюбился в девушку. В приданое отец принцессы отдал остров, вокруг которого выпил воду, и тот оказался вершиной горы. Земля под этой горой и стала Камбоджей.

Бамилеке

Самый многочисленный народ в Камеруне, населяющий западный регион страны. Общество делится на группы, возглавляемые вождями или королями. За всю историю Камеруна его неоднократно колонизировали европейские страны, в том числе Англия и Франция, но именно во время немецкого управления появился термин «бамилеке» и люди разных групп осознали себя единым народом. Красочные маскарады — неотъемлемая часть культуры и древних традиций бамилеке. Очень важны маски слона, буйвола, леопарда, которые надевают во время особых церемоний.