10 книг для тех, кто хочет обсудить с ребенком нечто важное, но не знает, с чего начать

Хорошие детские книги призваны не только рассказывать увлекательнейшие истории, но и ненавязчиво учить малышей доброте, состраданию, умению дружить и другим важным вещам. Но некоторые из них еще и помогают родителям начать говорить со своим чадом на серьезные темы, например о разводе или потере близких.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждый вправе сам решать, когда и как обсуждать со своим ребенком «взрослые» вопросы. И если вы готовы, но не знаете, с чего начать, вот список книг, которые помогут вам в этом.

Маркус Зауэрман. Малыш и чудовище

Для детей от 4 лет.

«Малыш и чудовище» — это история о мальчике, чьи родители переживают развод. Маме и папе так тяжело, они так странно себя ведут, что в глазах ребенка выглядят как чудовища. Мальчик остается жить с мамой, которая то кричит, то в ярости рвет фотографии, а то и вовсе часами лежит и ни на что не реагирует. Но в конце концов она постепенно приходит в себя и возвращает себе прежний облик.

Я бы советовала читать эту книгу всем cемьям, которые пережили или переживают развод. Книга дает ресурсы как родителям, так и детям, чтобы мягче преодолеть непростой период в жизни. Очень важно говорить с детьми о том, что реально происходит в семье, без утаивания и придумывания «версии для детей». © Русанова Ирина / Labirint

Очень трогательная книга для взрослых, кому небезразлична судьба их детей. Она перевернула мой мир. Я бы дарила ее всем женщинам, которые в декрете ушли в депрессию, чтобы они не потеряли себя и не разрушили семью. Я бы дарила ее всем папам, чтобы они не превращались в чудовищ, а старались и учились изо всех сил оставаться рыцарями на коне. Ведь дети — это школа жизни, которую надо прожить всем вместе, нужно постараться не завалить экзамен жизни разводом. © Яна Терентьева / Labirint

Амели Фрид. А дедушка в костюме?

Для детей 4–6 лет.

Книга Амели Фрид и Джеки Гляйх рассказывает о том, о чем с детьми не принято говорить — о гибели близких. Главный герой — мальчик Бруно, который переживает утрату любимого дедушки. Поначалу он испытывает тревогу, затем его одолевают мучительные вопросы. Он скучает, сердится, но все-таки открывает для себя способы того, как примириться с действительностью.

«А дедушка в костюме?» — книга мрачноватая, особенно иллюстрации, но невероятно честная. Так, именно так ребенок чувствует потерю близкого человека: не понимает, что происходит, а потом тяготится тем, что этот человек начинает забываться. Книга отвечает на все вопросы ребенка, которому пришлось потерять кого-то из родственников или друзей. Помимо этого, она дает понять, что маленький читатель в мире со своей болью не один. По крайней мере этот мальчик из книги чувствует то же самое, что и он. © Bubka / Labirint

Эд Фрэнк. Принцесса Анна

Для детей младшего школьного возраста.

Король и королева поняли, что больше не хотят быть вместе, и решили поделить свой замок. Вот только теперь одна его половина находится в саду, а другая — у моря. Их дочери, принцессе Анне, приходится попеременно жить то там, то тут. И каждый раз, оказавшись у мамы, она скучает по папе, а у папы — по маме. Удастся ли девочке примирить родителей, которые, кажется, ненавидят друг друга?

Огромный плюс автору, что написал о серьезном вот так, без иллюзий, с реальной перспективой развития событий, но при этом в сказочной форме. Без вздохов и сожалений, без конфетного, откровенно надуманного финала со счастливым воссоединением. Не надо питать иллюзии, надо учить искать выход и жить дальше. В любой ситуации. И эта не исключение. Красивая книга. © Nemertona / Labirint

Ульф Старк. Черная скрипочка

Для детей 3–6 лет.

Главный герой, чьего имени мы так и не узнаем, тяжело переживает болезнь сестренки Сары. А она больна очень серьезно. Даже их родители уже отчаялись и не надеются, что девочка выздоровеет. Сейчас для нее самое главное — вера в то, что она поправится, и хорошо, чтобы в это верил ее близкий человек. Им оказывается ее брат.

Книга потрясающа! Так мало слов, и такой огромный смысл вложен в нее. Казалось бы, взрослая сложная тема, но Ульф Старк сумел так просто и понятно объяснить это детям, так ясно показать, что все в руках близкого человека, который по-настоящему любит и верит в тебя, что бы ни случилось, и своей верой он пробуждает и твою любовь к жизни. © Mari Ko / Labirint

Трогательная, добрая, чуткая история о жажде жизни, искренней любви и упорстве характера. Очень хорошие иллюстрации. А еще эта книга может легко вызвать в ребенке желание пойти учиться игре на скрипке. © Мазовецкая Виктория / Labirint

Ирина Зартайская. Все бабушки умеют летать

Для детей младшего школьного возраста.

Книга «Все бабушки умеют летать» помогает начать разговор с ребенком на сложную тему потери близких. Это добрая история об особых отношениях бабушки и внучки, об их заботе друг о друге, своих секретах. Это воспоминания, описанные ребенком. В какой-то момент может показаться, что история написана самим читателем о его собственной бабушке.

Какая грустная, но светлая книга! У нас недавно дедушки не стало, читали эту книгу, и теперь дочь говорит, что он тоже умел летать и улетел. © Ирина / Labirint

Шикарная книга! С таким трепетом передана любовь к бабушке! Читая книгу сыну, я чувствовала, как воспоминания детства накрывают меня, ощущала ту огромную любовь к бабуле, когда сквозь десятки лет помнишь, как пахнет ее шкаф. Бесценная книга, очень эмоциональная. © Королева Лесечка / Labirint

Финн-Оле Хайнрих. Удивительные приключения Маулины Шмитт. Мое разрушенное королевство

Для детей среднего школьного возраста.

Эта книга о том, как привычный прекрасный мир может разрушиться в одночасье. Она

призвана помочь подростку справиться с ударами судьбы. Родители главной героини развелись, ее мама болеет, отец же живет с другой женщиной, у них скоро будет ребенок. Теперь он не папа, а «тот человек». Казалось бы, все хорошее уничтожено и ничего уже не будет как прежде, но благодаря поддержке близких девочке удается пережить непростое время и все выдержать.

«Удивительные приключения Маулины Шмитт» — детская книга о взрослых проблемах. Маулина в своем юном возрасте сталкивается с серьезными трудностями, такими, что даже взрослым они не под силу, но девочка не отступает и пытается их преодолеть. В этом ей помогают ее старые друзья, дедушка, новый друг с солнечной улыбкой и вера в саму себя. Эта книга не только о переживаниях, она также о дружбе, любви к родителям, животным и о многих других прекрасных моментах в жизни. © Dariab / Labirint

Питер Карнавас. Слон

Для детей 7–12 лет.

Это трогательная история о потерявшей маму девочке, которая представляет печаль в виде серых животных. Каждый в ее семье справляется с горем как может. Вот, например, папа постоянно грустит, уходит на целый день в мастерскую и больше не играет с дочкой. А еще за ним теперь повсюду ходит большой серый слон. Девочка видит его каждый день и мечтает поскорее прогнать, помочь пережить боль утраты и справиться с ней самой.

Я рекомендую ее всем — очень глубокая, очень добрая, важная и нужная книга. Такая мудрая и такая светлая. Удивительно, как легко она читается, с каким тактом рассказывает обо всем. Ни одного сомнительного эпизода, действия, фразы, слова. Удивительная внимательность и бережность по отношению к ребенку. Очень трогательно. Книга для меня просто открытие этого года. © Исмайылова Мариана / Labirint



Анна Вольтц. Гипс

Для детей от 10 лет.

В книге Анны Вольтц описан один день девочки-подростка, в течение которого в ее жизни все переворачивается с ног на голову. Сначала родители огорошивают Фитц и ее младшую сестренку: они разводятся. Девочка совершенно не понимает, как теперь жить дальше, и тут еще ее сестра попадает в больницу. Туда же приезжает и папа, и она с мамой — и вот семья снова вместе. Героиня надеется, что беда объединит родителей и поможет им снова сойтись, но чуда не происходит. Зато она начинает понимать, как это преодолеть. Книга рассказывает о том, что и после развода родителей можно жить счастливо, главное — по-настоящему принять это.

Я обожаю эту историю! За ее искренность, эмоции, от радости до грусти, которые она вызывает. Я обожаю ее за невозможное: в историю, которая длится всего один день, Анна Вольтц уместила столько событий, которые у большинства и за год, и за всю жизнь не случаются! Герои яркие и интересные, со своими проблемами, как и все мы. Развод родителей — одна из самых сложных тем, о которой важно и нужно рассказывать в верном ключе. И автору это удалось на 110 %! © Карпова Нина / Labirint

Элия Барсело. Хранилище ужасных слов

Для детей среднего и старшего школьного возраста.

Книга о том, что словом можно очень больно ранить. Главная героиня — 12-летняя Талья — сгоряча сказала своей маме ужасные слова, после чего та ушла из дома. Девочка не представляет, как теперь восстановить прежние отношения с мамой, пока не узнаёт, что есть особое место, в котором хранятся все произнесенные плохие слова. И если его найти, то можно все исправить. Без раздумий она отправляется на его поиски. Чтобы вернуться обратно к маме, девочке приходится усвоить несколько важных уроков.

История поучительна для подростков, кому, собственно, и адресована. Вечная проблема отцов и детей, а точнее — ссор, когда в запале можно сказать то, о чем впоследствии можно жалеть всю жизнь. А ведь сказанного не воротить. Здесь затрагиваются и вопросы взаимоотношений в семье, тема развода родителей и реакции детей на это. © Белянина Светлана / Labirint

Хочется наклеить повсюду стикеры с уроками из «Хранилища». После прочтения хочется говорить и признаваться в любви. Книга с заботой о человеке. © Numenelle / Labirint

Отличная книга для подростков. Долго искала подобную. Когда мой сын прочитал ее, он спросил: «Мам, а я тебя когда-нибудь обижал словом?» Для меня эмоции ребенка после прочтения книги — важный показатель ее содержания. Советую настоятельно. © Агеева Ольга / Labirint

Марианна Дюбюк. Дорога в гору

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

В этой книге затронуто множество важных тем, каждый увидит в ней что-то свое. Тут есть размышления и о дружбе, и о воспитании, о смене поколений, любви к природе, но главное — о том, что все люди смертны. Каждое воскресенье барсучиха Бэлла отправляется на вершину горы. Однажды по пути ей попадается котенок Тим и они решают путешествовать вместе. Бэлла делится с ним своим опытом, учит всему, что знает сама. Но со временем герои меняются местами, и вот уже Тим помогает своей старенькой наставнице. Однажды он решает подняться на гору самостоятельно и понимает, что уже сам может вести кого-то за собой.

Мудрая, тихая и трогательная сказка, в которой мало слов, но так много смысла и любви. Тот нечастый случай, когда книга на самом деле рассказывает историю, после которой читатель (и маленький, и другой маленький, который сидит в душе у взрослого) становится немного другим, видит такой знакомый вроде бы мир немного другими глазами. Одна из жемчужин нашей библиотеки. © Коденко Диана / Labirint

Неимоверно добрая книга, которая учит детей относиться с уважением и заботой к старшим поколениям. Читали эту книгу с сыном 3 лет. Текст идет к каждой картинке, и его немного, что позволяет заинтересовать маленького читателя. При этом смысл в этих небольших предложениях огромный. Считаю книгу обязательной для каждой семьи. Особенно хорошо она подойдет тем семьям, в которых есть пожилые дедушки и бабушки. © Калюжная Нина / Labirint