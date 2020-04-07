10 детей российских звезд, которые невероятно похожи на родителей, а широкая публика ничего о них не знает

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Говорят, что дети знаменитостей часто идут по их стопам просто потому, что путь уже проложен. Но на практике оказывается, что наследники известных людей выбирают в жизни свою дорогу и широкая публика не знает, как они выглядят, а зачастую вообще не в курсе их существования.

Мы AdMe.ru нашли детей отечественных звезд, среди которых только некоторые выбрали профессию родителей. Остальные же совсем не публичные личности.

1. Иван Ургант и его дочь Эрика Куталия

Эрика не родная дочь шоумена, она родилась в первом браке жены Урганта Наталии Кикнадзе. Но телеведущий вырастил девочку, называет ее дочерью и очень к ней привязан. К тому же многие отмечают их удивительное сходство. 19-летняя Эрика живет в Нью-Йорке, где изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе дизайна Parsons.

2. Ксения Раппопорт и ее дочь Аглая Тарасова

25-летняя дочь Ксении Раппопорт Аглая тоже известная актриса. Стала популярной после выхода сериала «Интерны», где она сыграла молодого врача, одну из подчиненных доктора Быкова. Последняя роль Аглаи Тарасовой на сегодняшний день — в фильме «Лед-2», который вышел на экраны в 2020 году.

3. Лера Кудрявцева и ее сын Жан Линюк

О Жане — сыне телеведущей Леры Кудрявцевой и барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Линюка — широкой публике долго ничего не было известно. Лера показала сына в 2018 году, а до этого многие и не подозревали о его существовании. Молодой человек получил экономическое образование, а в настоящее время работает продюсером на телеканале НТВ.

4. Нонна Гришаева и ее дочь Анастасия Дёрова

23-летняя Анастасия, дочь Нонны Гришаевой, не выбрала актерскую карьеру, хотя участвовала в нескольких кинопроектах. Но все же ее профессия связана с искусством: девушка учится в Лондонском университете на факультете графики и иллюстраций.

5. Иван Охлобыстин и его дочь Анфиса Охлобыстина

Старшей дочери Ивана Охлобыстина Анфисе 23 года. Она осваивает профессию маркетолога в МГУ. Актер очень гордится дочерью и в интервью всегда подчеркивает ее стремление добиваться целей и железный характер.

6. Анжелика Варум и ее дочь Елизавета Варум

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина с самого детства живет в США. Она решила связать свою жизнь с музыкой, играет и поет в собственной рок-группе, попробовала себя в качестве композитора. Девушка решила взять творческий псевдоним, чтобы ее имя не было связано с родителями. Друзья знают ее под именем Лиз Холлоуэй.

7. Лариса Гузеева и ее дочь Ольга Бухарова

20-летняя Ольга в детстве серьезно занималась гимнастикой, но спорт, как и актерская профессия мамы, не слишком привлекает девушку. Ольга любит эксперименты с имиджем, немного эпатирует публику и пока не определилась с профессией.

8. Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров

Младшему сыну Кристины Орбакайте и чеченского бизнесмена Руслана Байсарова Дени 22 года. Он постоянно живет в Лондоне и учится в Кембриджском университете. Молодой человек планирует связать свою жизнь с продюсерской деятельностью, увлекается графическим дизайном, фотографией и литературой.

9. Валерия и ее сын Арсений Шульгин

21-летний сын певицы с детства занимался в музыкальной школе под руководством известных педагогов, а затем окончил Московский государственный колледж музыкального исполнительства по классу фортепиано. Арсений принимал участие и побеждал в различных музыкальных конкурсах, был признан в России и Европе. Но делать музыку профессией всей жизни Арсений не собирается.

10. Лариса Долина и ее дочь Ангелина Миончинская

36-летняя дочь Ларисы Долиной экономист по профессии, какое-то время занималась строительным бизнесом. Позже она попробовала свои силы в творчестве, но лишь косвенно — на сцену она не выходила, а занимала управленческую должность в мюзикле «Любовь и шпионаж». А вот дочь Ангелины, 9-летняя Саша, пробует себя в музыке и даже выступала с бабушкой на конкурсе «Новая волна».