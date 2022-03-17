10 черт внешности, которые в одной части света сделают женщину богиней, а в другой — простушкой

В наш век люди все чаще выглядят как хотят и не парятся о том, что подумают другие. Но, несмотря на тенденцию к разнообразию, в головах у многих по-прежнему сидят некие стандарты красоты. Причем представления об идеальной внешности в разных странах сильно отличаются.

Мы в AdMe.ru заметили, что иногда одни и те же черты внешности могут по-разному оцениваться на разных концах планеты. В качестве бонуса расскажем о стране, где вообще нет стандартов красоты.

Китай — лицо без веснушек

В Китае идеальной кожей считается та, на которой нет ни единого пятнышка. В тренде чистая ровная кожа. У людей из Азии вообще нечасто бывают веснушки. К тому же людей с веснушками не показывают по местному телевидению и не печатают в журналах. Если девушке довелось родиться с веснушками, то она, как правило, будет пытаться их замаскировать. Солнечные пятнышки на лице не понравятся большинству китайцев, а вот чистая кожа их зацепит.

Норвегия — загорелая кожа и темные волосы

Чаще всего норвежцы высокие, худые, с яркими и четкими чертами лица. Волосы обычно светлые, а глаза голубые. По иронии, именно такие особенности не оценят норвежцы. В противовес этим чертам весьма притягательной считается экзотическая внешность. Девушки с естественным загаром, черными волосами и густыми бровями, по мнению норвежцев, необычайно красивы.

Египет — прямые волосы

Гены египтян весьма разнообразны, и люди здесь рождаются с самой разной структурой волос. Несмотря на это, именно прямые шелковистые волосы без завитушек делают девушку более женственной и красивой в глазах египетского общества. Обладательницам вьющихся волос приходится прикладывать немало усилий, чтобы обуздать и уложить свои локоны. Если девушка предпочтет оставить кудрявые волосы такими, какими их ей подарила природа, то египтяне, вероятно, скажут, что она странная.

Филиппины — раскосые глаза

На Филиппинах тоже ищут идеал красоты в экзотической внешности, не присущей местному населению. Есть 2 типа красоты, которыми восхищаются филиппинцы: европейские метисы и китайские метисы. Последние привлекают своим необычным разрезом глаз: они раскосые, в форме полумесяца, и их почти не видно, когда человек улыбается.

Эфиопия — шрамы

В эфиопском племени каро считают, что шрамы делают женщину более привлекательной. А вот чистая ровная кожа для этого народа весьма невзрачна.

Новая Зеландия — тату на лице

У народа маори в Новой Зеландии тоже есть свои необычные предпочтения. Там распространены татуировки та-моко, которые наносятся на кожу специальным инструментом. А еще женщины маори по традиции выделяют синим цветом губы и рисуют узоры на подбородке.

Турция — кожа без загара

Если у девушки бледная кожа, зеленые или голубые глаза и светлые волосы, то она определенно сразит турок. Хотя большинство местных жителей благодаря генетике выглядят более смуглыми. Кроме того, в тренде худоба, и девушки всеми силами стремятся ее поддерживать, иногда даже прибегая к специальным операциям.

Полинезия — полнота

Полинезийцам нравятся массивные фигуры. Жители тихоокеанских островов считают, что если человек полный, то в его сообществе царит благополучие, а пышные женщины считаются здоровыми и плодовитыми. А еще большой вес традиционно ассоциировался с определенным положением или статусом в обществе, олицетворял силу.

Индия — густые блестящие волосы

Нынешние стандарты красоты в Индии меняются в сторону голливудских идеалов. Женщины осветляют кожу и стараются похудеть. Но одной из самых завидных черт остаются густые блестящие волосы. Чтобы ухаживать за локонами, женщины втирают в них кокосовое масло.

Таиланд — худое немускулистое тело

Многие таиландские женщины сидят на диетах и тратят огромные суммы на косметические процедуры. Все ради того, чтобы походить на худые, светлокожие идеалы красоты, от которых обомлеют тайцы. Спортивных девушек здесь могут посчитать слишком мускулистыми, широкоплечими и крупными.

Бонус: Исландия — нет стандартов красоты

Исландия славится своими прогрессивными и толерантными взглядами. Определенных стандартов красоты здесь просто нет. Как и нет правил, которым нужно следовать, чтобы быть красивыми. Женщины носят любую одежду, прическу, макияж и выглядят как хотят.