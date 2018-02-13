10 человек самых разных профессий, которые могли бы потеснить топовых моделей

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Врач, пожарный или стюардесса — иногда нам встречаются люди с такой примечательной внешностью, что кажется, будто они секунду назад сошли с обложки глянцевого журнала. Но, вопреки ожиданиям, эти люди ведут совсем не тот образ жизни, который мы себе представляли. Убедитесь сами.

AdMe.ru собрал для вас список людей, которые вполне могли бы стать моделями, но выбрали совершенно другой путь.

1. Мигель Пиментел

Мигель Пиментел (Miguel Pimentel) в интернете заслужил звание «самого горячего заместителя шерифа». И не зря. Мигель действительно обладает незаурядной внешностью, над которой он немало потрудился, и даже был победителем национального чемпионата в категории «Любительский бодибилдинг». До того как занять должность помощника шерифа, он 10 лет прослужил морским пехотинцем.

2. Симон Гейтли

Симон Гейтли (Simone Gately) из Британии — обладательница настолько безупречной фигуры, что ее так и хочется пригласить для рекламы купальников. Глядя на Симон, мало кто догадается, что эта привлекательная девушка — многодетная мама. Симон — мама пятерых детей, и ей удалось не только избавиться от лишнего веса после родов, но и вдохновить многих своих подписчиц в инстаграме на занятия спортом.

3. Джорджия Нильсен

Джорджия Нильсен (Georgia Nielsen) из Мельбурна — потрясающе привлекательная девушка, которая очень любит небо. Она — стюардесса арабской авиакомпании Emirates. Джорджия не скрывает, что работа у нее непростая, но очень интересная.

Наверняка с такой сотрудницей на борту самолета пассажиры улыбаются в два раза чаще.

4. Льюис Хэмильтон

Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) прославился как талантливый пилот «Формулы-1». Он 4-кратный чемпион мира и считается одним из лучших гонщиков современности. Однако Льюис не только лихо обходит всех соперников на трассе, но и чертовски хорош собой. И мы уверены, что если бы этот парень решил стать моделью, то непременно покорил бы мировые подиумы, ведь чемпионами не рождаются, а становятся.

5. Алана Бланшар

Красавица Алана Бланшар (Alana Blanchard) — профессиональная серфингистка. Девушка выросла на Гавайях и с 15 лет профессионально занимается спортом. Постоянные тренировки не только помогли ей блистать на пьедесталах, но и подарили прекрасную фигуру. В копилке Аланы множество побед в самых престижных соревнованиях, и девушка считается одной из лучших серфингисток мира.

6. Патрик Биденкапп

Подтянутая фигура и открытая улыбка: голубоглазый блондин Патрик Биденкапп (Patrick Biedenkapp) из Германии скрывается в сети под ником Пилот Патрик (pilotpatrick). Он с такой легкостью позирует перед камерой, что вполне может быть профессиональной моделью, но на самом деле Патрик — профессиональный летчик.

7. Нин Чэнь

Это очаровательная медсестра Нин Чэнь (Ning Chen) из Тайваня. Она работает в стоматологии, и ради встречи с ней в стоматологическое кресло стремятся даже те мужчины, у которых нет проблем с зубами. Поклонники девушки в инстаграме называют ее самой красивой медсестрой в мире.

8. Михаил Варшавски

Михаил Варшавски (Mikhail Varshavski) — выходец из России, ныне живущий в Нью-Йорке. Несмотря на то что внешность вполне позволяет ему стать моделью, Майк избрал для себя профессию врача. Привлекательный доктор ежедневно помогает людям, пропагандирует здоровый образ жизни и занимается благотворительностью.

9. Лорен Сессельманн

Белокурая Лорен Сессельманн (Loren Sesselmann) выбрала мужскую профессию. Она — защитник женской футбольной команды Канады. Лорен одинаково эффектно выглядит и в бутсах, и в вечерних платьях. Помимо привлекательной внешности, девушка может похвастаться бронзой Олимпийских игр — 2012 в Лондоне.

10. Гунн Нартен

Когда видишь фотографии норвежки Гунн Нартен (Gunn Narten), даже не догадываешься о том, что эта эффектная девушка выбрала профессию пожарного. Она начала работать в пожарной службе в 19 лет и ни разу не пожалела об этом. Гунн активно занимается спортом, ведь ей нужно не отставать от коллег-мужчин по физической подготовке. В сети Гунн Нартен уже окрестили «самой привлекательной женщиной-пожарным».