10 блюд, от которых Елизавета II даже малюсенького кусочка не откусит. Впрочем, как и остальные члены королевской семьи

Быть членом королевской семьи не так-то просто. Всевозможные правила и предписания, которые должны безоговорочно выполняться, значительно усложняют жизнь королевским особам. Ведь даже их ежедневный рацион строго регламентирован: оговорены блюда, которые есть можно, и те, которые категорически не приветствуются.

Мы в AdMe.ru решили полюбопытствовать и выяснили, каких блюд никогда не бывает на обеденном столе монарших особ. Некоторые продукты, находящиеся под запретом, нас искренне удивили.

1. Чеснок

Все дело в резком запахе этого пахучего ингредиента, который ни в коем случае не должен омрачить важный прием, званый ужин или торжественную церемонию. То же самое касается и лука: строгого запрета на него нет, но на стол никогда не подадут, к примеру, французский луковый суп или луковый тарт.

2. Морепродукты (мидии, устрицы)

Связана нелюбовь монарших особ к морским гадам с высоким риском пищевого отравления. А так как королевские визиты расписаны практически поминутно, времени на борьбу с нежелательными симптомами просто нет. Но исключения все-таки возможны: принц Уильям признался, что не прочь полакомиться суши, а его отец, принц Уэльский, был замечен за поеданием устриц. И лишь Ее Величество Королева Англии относится к этому правилу со всей строгостью.

3. Макароны

Продукты с высоким содержанием углеводов под строжайшим запретом на королевской кухне. Королева Елизавета II соблюдает низкоуглеводную диету, поэтому конкретно в ее меню вы никогда не увидите пасту и прочие блюда из макаронных изделий.

4. Фуа-гра из гусиной печени

Французский деликатес запрещен у Виндзоров еще с 2008 года. Запрет на него ввел принц Чарльз, которого озаботил вопрос жесткого обращения с гусями. Ведь изготовление фуа-гра требует особого откорма и содержания этого вида птиц.

5. Сырое (карпаччо, тартар) или слабопрожаренное мясо

Причина запрета банальна: риск возможного пищевого отравления и другие заболевания, связанные с недостаточной прожаркой мяса. А это значит, что блюда вроде тартара или карпаччо на официальных мероприятиях не подают. Известно, что сама королева предпочитает хорошо прожаренные стейки из говядины или оленины.

6. Картофель

Королева не жалует продукты с высоким содержанием крахмала и углеводов из-за своей низкоуглеводной диеты. Поэтому картофель не частый гость на монаршем столе. «Сэкономленные» калории Елизавета II с радостью тратит на десерты. К примеру, от кусочка шоколадного торта она редко когда отказывается.

7. Пицца

Наверное, вы будете шокированы, когда узнаете, что королева ни разу в жизни не ела пиццу. Об этом сообщает ее личный шеф-повар, который готовил для Ее Величества на протяжении 15 лет. Пицца, как и любой другой популярный фастфуд, не приемлема для употребления в пищу королевскими особами, поэтому находится под строгим табу.

8. Хлебные корки

Королева не прочь полакомиться бутербродами, но предпочитает, чтобы корочки были отрезаны, а острые углы отсутствовали. Поэтому бутерброды подаются округлой формы, а не квадратной. Связано это с личными предпочтениями Ее Величества и английским суеверием, которое гласит, что любой, кто преподносит монархам еду с острыми краями, пытается свергнуть их с престола.

9. Белые куриные яйца

Невозможно представить традиционный английский завтрак без пары-тройки сваренных вкрутую яиц. В доме Виндзоров предпочтение отдают коричневым яйцам, так как принц Чарльз и королева Елизавета, считают их вкуснее белых. Со слов королевского повара, яйца для монархов необходимо варить ровно 4 минуты. Принц Уэльский держит свою куриную ферму в одном из королевских поместий — именно оттуда коричневые яйца и поставляются к монаршему столу.

10. Рис

Как и в случае с макаронами и картофелем, рис также не входит в меню и рацион Ее Величества ввиду высокого содержания углеводов. Елизавета тщательно следит за своим здоровьем, и ее прекрасная физическая форма — отличное тому подтверждение.