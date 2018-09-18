10 безобидных на первый взгляд снимков звезд, которые взбесили пользователей сети

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Жизнь наших кумиров полна обожания и любви поклонников. Каждое их фото в социальных сетях сопровождается тоннами комплиментов и восхищений. Однако за некоторые, казалось бы, вполне безобидные снимки им порой приходится очень несладко.

AdMe.ru подготовил подборку забавных историй из жизни звезд, когда фотографии в их Instagram-аккаунтах привели к негодованию фанатов.

1. Крис Прэтт и мясо

Американский актер Крис Прэтт известен публике не только своими ролями в кино. Зрители его знают также по довольно нетипичному для молодого человека поступку: Прэтт приобрел ферму. В свободное время актер ловит рыбу, разводит овец. Но не только для эстетического удовольствия. На одном из снимков в инстаграме Криса оказались куски мяса, которые еще день назад «были» любимой овечкой. «Это как отключить телевизор», — пишет актер о смерти животного. Он заранее извинился за фото перед веганами, но избежать критики ему все равно не удалось. Одним словом, ссора вышла знатная.

2. Криштиану Роналду и Будда

Легендарный футболист поделился с подписчиками фотографией на фоне статуи Будды. Снимок показался фанатам спортсмена оскорбительным: Криштиану поставил ногу на основание памятника, чем, по их мнению, глубоко оскорбил чувства верующих. Обиженные подписчики принялись критиковать футболиста. Многие заявили, что после такого поступка готовы отписаться от кумира.

3. Алина Загитова и траур

Алине Загитовой всего 16, но это не помешало ей получить титул олимпийской чемпионки. За ее достижениями следит почти полмилллиона подписчков, которые чаще восхищаются ее снимками. Но иногда — резко критикуют. Именно так случилось после того, как спортсменка выложила жизнерадостную фотографию с тренировки, в то время как ее коллеги по цеху воздержались от активности в соцсетях: днем ранее трагически погиб в драке олимпийский чемпион Денис Тен. Подписчики посчитали, что Алине не следовало выкладывать такое фото в день похорон фигуриста.

4. Филипп Киркоров и святые

В своем Instagram-аккаунте музыкант поделился с подписчиками фотографией роскошного наряда от всемирно известного бренда. Поклонников изображение святых на наряде Филиппа Киркорова не порадовало. Некоторые из них отметили, что в сидячем положении образы окажутся аккурат под пятой точкой певца. По мнению фанатов, такой наряд может быть уместен в церкви на священнослужителе, но никак не на музыканте.

5. Рената Литвинова и ее неидеальный образ

Обладательница неизменно совершенной укладки, идеальной одежды, обуви и аксессуаров Рената Литвинова решила поделиться с подписчиками расслабленным домашним образом выходного дня. «Мои свободные полдня», — так подписала фотографию артистка. Фанаты образ Ренаты не оценили и резко раскритиковали. По их мнению, известную актрису на фото легко перепутать с бездомной. А сочетание джинсовой куртки, спортивного костюма и каблуков привело подписчиков в ужас. Мнение поклонников оказалось важным для актрисы, и на следующем фото она предстала в привычном для фанатов идеальном образе.

6. Зак Эфрон и дреды

«Просто ради удовольствия». Именно так подписал на первый взгляд безобидное фото американский актер Зак Эфрон. На нем молодой человек позирует с дредами на голове. Но у его армии подписчиков оказалось совсем другое мнение. Фанаты резко раскритиковали поступок актера, рассмотрев в нем расизм и неуважение к африканской культуре.

7. Сергей Жуков и криминал

«Я так попал!» — оповестил подписчиков известный музыкант Сергей Жуков. Несмотря на то что фото совершенно очевидно шутливое, а пост оказался всего лишь рекламой детективного квеста, подписчики не отличились чувством юмора. Многие из них поверили, что певец на самом деле украл дорогостоящую картину. Ложная тревога вызвала негодование фанатов: они почувствовали себя обманутыми.

8. Дуэйн Джонсон и морские котики

Всемирно известный рестлер и киноактер, которого обожают женщины всего мира, тоже впал в немилость к поклонникам. Он поделился с подписчиками кадрами из океанариума, который посетил вместе с близкими. Поклонники актера не оценили его восторг от общения с животными, в частности с китовыми акулами. Они объявили Дуэйну бойкот и резко высказались против содержания животных в неволе.

9. Рианна и королева Елизавета II

Эпатажная певица решила поздравить королеву Великобритании с днем рождения весьма оригинальным способом — прифотошопив ее голову к собственным снимкам. Такие поздравительные открытки не пришлись по вкусу ни поклонникам Рианны, ни почитателям королевской семьи. Певице напомнили, что почтенный возраст и статус королевы заслуживают уважения. К тому же она чья-то бабушка.