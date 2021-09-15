10 актрис, которые отправили стереотипную женственность подальше и подарили миру сильных персонажей

Есть множество классических женских кинотипажей: гадкий утенок, невинная простушка, роковая соблазнительница, боевая подруга. Также распространен еще один тип — этакая девчонка-сорванец. Ей неинтересны традиционные женские атрибуты, и из-за этого, по кинематографическим канонам, она несчастна. Девушку пытаются изменить все кому не лень: ее перекрашивают, меняют ей прическу, дают советы. В результате героиня наконец обретает так называемое пресловутое женское счастье.

Мы в AdMe.ru пересмотрели множество фильмов и отметили, в каких картинах героини не гонятся за женственностью вопреки собственному мироощущению. И это здорово, потому что благодаря им мир познакомился с сильными, волевыми и глубокими персонажами, которые могут добиться невероятных высот, не прибегая к помощи яркой помады и шпилек.

Мэйси Уильямс — Арья, «Игра престолов»

Арья, вторая дочь в семье, отличается целеустремленностью и упорством. Это кажется людям странным, потому что в Вестеросе от молодых женщин ожидают полной покорности. В отличие от своей сестры Сансы Арья Старк не соответствует гендерным нормам: она сражается и исследует, вместо того чтобы танцевать и шить. Со временем юношеская импульсивность и дерзость Арьи, которую сыграла Мэйси Уильямс, уступают место характеристике, известной как психологическая устойчивость. Девушка также проявляет тягу к справедливости и старается победить зло. И это получается у нее просто отлично.

Сирша Ронан — Джо, «Маленькие женщины»

От своих сестер Джо отличается мальчишеским характером, ее называют сорванцом. Она защищает их и выказывает презрение ко всем девчачьим занятиям. Вышиванию и шитью она предпочитает написание пьес и розыгрыши. В своем приятеле Тео Джо видит лишь друга и до последнего не собирается выходить замуж. Тем не менее персонаж Сирши Ронан — чуткий товарищ, любящая дочь и внимательная сестра. Чего только стоит эпизод, в котором девушка продала свои длинные волосы, чтобы помочь родителям.

Лю Ифэй — Мулан, «Мулан»

В отличие от многих других диснеевских героинь Мулан вовсе не принцесса. Эта мужественная девушка пошла на серьезный шаг ради спасения отца. Мулан не соответствовала ожиданиям того времени: несмотря на природную красоту, она была неуклюжей, слишком независимой, а также нескромной. Встреча девушки со свахой закончилась катастрофой, потому что в тот момент героиня, которую сыграла Лю Ифэй, пыталась казаться кем-то другим, а не собой. Присущие ей храбрость, решимость и ум помогли армии победить врагов и сохранить честь страны и семьи.

Дженнифер Лоуренс — Китнисс, «Голодные игры»

На протяжении всех трех книг и четырех фильмов Китнисс, которую сыграла Дженнифер Лоуренс, сосредоточена на выживании. Она единственная кормилица семьи, ей с малых лет пришлось заботиться о матери и сестренке. Годы лишений закалили ее характер. Жесткая и целеустремленная, она видит цель и идет к ней. Девушку также можно назвать слишком расчетливой, потому что на арене она думала только о выживании, а не о любви. Тем не менее этот сильный персонаж умеет и изо всех сил старается защитить своих близких, пренебрегая собой.

Энн Хэтэуэй — Амелия, «Интерстеллар»

Внешний вид Амелии, героини Энн Хэтэуэй, а также ее характер и решимость удивляют зрителей. Как и Купер, она готова отправиться в неизведанный космос спасать человечество, не зная, сможет ли когда-нибудь вернуться домой. В последних кадрах фильма мы видим, как Амелия храбро разворачивает на планете базу, не будучи уверенной в том, что увидит людей еще хоть раз. Сила духа этой девушки просто потрясает!

Ума Турман — Беатрикс, «Убить Билла»

Боль и потеря, перенесенные девушкой, сделали ее холодной, как лед, и расчетливой. Беатрикс составила список врагов и следовала своему плану весьма хладнокровно. Конечно, у героини Умы Турман есть уязвимые места, но ничто в ее внешности и поведении не дает заподозрить в ней слабого человека. Красотой же своей девушка не пользуется, добиваясь всего невероятным трудом.

Руни Мара — Лисбет, «Девушка с татуировкой дракона»

Одна из главных героинь фильма, снятого по мотивам трилогии с одноименным названием, выглядит как панк: носит все черное, увлекается пирсингом. С 12 лет Лисбет, сыгранная Руни Марой, заботилась о себе сама, потому что никому не могла доверять. Она взяла жизнь в свои руки и делает все возможное, чтобы выжить и отомстить. Лисбет обладает фотографической памятью и феноменальным умением искать информацию, так что ее навыки в работе оказываются востребованными. Лисбет также проявляет храбрость, спасая Микаэля. А позже добывает ценные сведения, решившие судьбу героев.

Шарлиз Терон — Фуриоса, «Безумный Макс: Дорога ярости»

Фуриоса была военачальницей Несмертного Джо. В какой-то момент девушка восстает против своего правителя, чтобы спасти его жен. Дальше начинается череда совершенно неженских поступков. Фуриоса виртуозно владеет оружием, она умна, расчетлива, и именно благодаря ей Максу удается сместить Джо и принести в их мир относительное спокойствие. При этом героиня не обладает канонической красотой, в ней сложно узнать элегантную Шарлиз Терон.

Деми Мур — Джордан, «Солдат Джейн»

Участница олимпийских игр лейтенант Джордан О’Нил в качестве эксперимента отправляется служить в ВМС. Ей чужды истерики, она стойко переносит вся тяготы военной службы и даже издевательства инструкторов. В какой-то момент кажется, что дух девушки сломлен. Но она в очередной раз доказывает, что может методично добиваться своего и имеет право сражаться наравне с мужчинами. Для этой роли Деми Мур пришлось кардинально сменить образ. И, как видно, не зря.

Сандра Буллок — Грейси, «Мисс Конгениальность»

Грейси — агент ФБР, которой приходится принимать участие в конкурсе красоты. Для нее это настоящее испытание, ведь девушка привыкла к другому образу жизни и никак не может представить себя на каблуках, да еще и на сцене. Она целеустремленная, думает самостоятельно вместо того, чтобы слепо выполнять приказы начальника. В фильме персонажу Сандры Буллок приходится окунуться в такой незнакомый, полный платьев женский мир, в котором она чувствует себя неуютно. Тем не менее, выполняя задание, Грейси научилась принимать других девушек и даже завела подруг. Но все равно осталась собой.