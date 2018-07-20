Я в течение года пользовалась Tinder и поняла, насколько реально встретить любовь в интернет-приложении

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Супертехнологичное будущее уже отражается в стеклянных экранах наших смартфонов, потихонечку сдвигая нас в сторону реальности сериала «Черное зеркало». Напомним, что в картине люди знакомились в интернет-приложении, которое на 99,9 % определяло совместимость партнеров. Можно ли уже сегодня, просто загрузив в свой телефон дейтинг-приложение, найти свою вторую половинку?

AdMe.ru расскажет историю гостьи нашей редакции, которая целый год активно пыталась отыскать ответ на этот вопрос в самом популярном приложении для онлайн-знакомств — Tinder.

Всем привет! Меня зовут Юля, и я пользуюсь Tinder. Звучит как начало речи участника клуба зависимых, и в какой-то мере это действительно так. Итак, моя Tinder-эпопея началась пару лет назад. Две мои подруги уже использовали приложение, и я, наслушавшись от них всяких забавных историй, тоже захотела попробовать эту штуку. И да, я хотела познакомиться с кем-то всерьез, а не просто для пары прогулок. И так вышло, что с первой попытки я попала в точку: первый парень, с которым я встретилась, действительно стал моим молодым человеком.

Но жизнь не всегда похожа на сказку — после довольно продолжительных отношений мы с ним все же расстались. И вот тогда меня буквально втянуло в Tinder. Так что прошлый год официально был годом свиданок [смеется], из которых я сделала выводы и собрала теперь уже свои забавные истории, о которых и хочу сегодня рассказать.

Начну с того, что намерения человека можно определить уже по месту первой встречи

Чаще всего приглашают попить кофе или просто прогуляться. Кино — это программа уже второго свидания, ведь там особо не поговоришь. Если позвали куда-то в клуб или на вечеринку — это точно не говорит о серьезных намерениях. Это скорее значит, что человек просто ищет любого компаньона на мероприятие. Я сама как-то пригласила одного парня на музыкальный фестиваль, чтобы сразу не оставаться с ним наедине, а присмотреться со стороны, так что делайте выводы, если вас пригласили в компанию. Хотя один раз было оригинально: мы договорились с парнем встретиться в центре. Он сразу же произвел на меня хорошее впечатление. Но не успели мы поздороваться, как он куда-то меня повел, я спрашиваю: «А куда мы идем?» — «Как куда? На футбол». И мы реально пошли с его компанией на футбол, но больше потом не встречались.

Профиль и реальность — вещи, конечно, довольно разные

У меня один раз была показательная история по этому пункту. Я познакомилась с парнем, который на тот момент отдыхал в Испании. У него было несколько фото в профиле: на двух из них не было видно лица, а на одной из них он сидел на стуле, положив ногу на ногу, и был в профиль. Подвох не чувствовался, так как, судя по сообщениям, это был довольно интересный молодой человек. При этом он не просто со мной переписывался, а даже прислал букет и достал две проходки (для меня и подруги) на очень крутой фестиваль, о котором я и не мечтала.

Когда он вернулся, мы, понятное дело, договорились встретиться. Он любезно заехал за мной, хотя жил на другом краю города. А я вышла во двор и никак не могла его найти. Он мне по телефону: «Да вот же он я! Рядом с вишневой машиной!» Тут я вижу парня, который еле достает ростом до моего плеча... И в этот момент возникает то самое чувство (оно частенько бывает, когда ты встречаешься с тиндеровскими пользователями), когда тебе хочется пятиться назад, а приходится идти вперед, потому что он тебя увидел и увидел, что ты увидела его. Я пошла вперед, уже мысленно начав диалог со своей подругой Аней, представляя, как я все это буду ей рассказывать, сидя у нее на кухне. В общем, я подумала, что еще не все потеряно, и мы поехали в центр. Но весь вечер сопровождался очень тихим и нудным монологом о том, как он любит историю, что его пса зовут Мономах. Громкость прибавлялась лишь в моментах, когда он произносил фразу «мой кадиллак», что было, кстати, частенько. Ну и пока он зачитывал речи о Речи Посполитой, я думала о том, как хочу застрелиться. Прямо в кадиллаке.

Интуиция — главный помощник в «Тиндерленде»

Есть такая совершенно необъяснимая штука: как только ты видишь человека, ты сразу на 100 % понимаешь, будешь ты с ним общаться или нет. Даже если на вид он парень твоей мечты, в некоторых случаях ты сразу чувствуешь, что у вас нет будущего. Я пыталась себя в этом переубедить, но интуиция раз за разом побеждала. Так, к примеру, однажды у меня случилось с одним, на первый взгляд, идеальным парнем. Он был красив, много путешествовал, интересно рассказывал про свою работу и вообще мыслил глобально: рассуждал про экологические проблемы, присылал документалки и т. п. А редко кто в Tinder поднимает вопросы чуть больше своей биографии. Единственный минус — у него было фото с голым торсом. А голый торс на аватарке — это всегда one night stand, то есть человек, который ищет отношений на одну ночь. Интуитивно я это понимала, но мой разум сказал: «Да ты посмотри, какой он интересный, он не может быть таким!» В общем, в чем оказалось дело. Мы начали активно переписываться, когда он был в Риме, и вживую ни разу не виделись. И вот он приехал, мы списались — я сидела в этот момент в кино, а он, как выяснилось (внимание!), поехал сводить татуировку с инициалами бывшей жены на груди. Я смеялась на весь зал. Это был триллер.

Хотя на деле ситуация оказалась довольно печальной: у человека оказалась депрессия на фоне неспособности забыть бывшую. И он максимально занимал свое время работой, спортом, путешествиями, документалками, просмотром ее фотографий и, собственно, Tinder.

Все встречи в основном «одноразовые». Осторожно: иногда с такими знакомыми приходится пересекаться и после

Все мои встречи в основном были лишь на 1 раз. Лишь однажды я встретилась с парнем трижды, а потом он вернулся в Штаты на учебу в музыкальную академию в Новом Орлеане. Но я успела многое узнать о культуре США, о музыке и путешествиях — как видите, Tinder довольно сильно может расширить кругозор. Немного тиндеровской этики: если свидание прошло неудачно по мнению обоих сторон — проблем нет, вы органично забываете друг друга сразу после слов «Ну давай, пока, спишемся». Если парень тебе не понравился — обычно просто игноришь его сообщения. Да, это, конечно, некрасиво, но в любом случае лучше, чем прямо говорить человеку, что он тебе не понравился. Что касается меня, у меня было лишь раз, когда парень, в котором я увидела «того самого», не позвал меня на второе свидание. Однако судьба все-таки свела нас, хотя и не совсем так, как я просила ее изначально. Как-то раз я пошла в кино со своим другом-геем. Мы стояли в очереди за попкорном. И тут я замечаю, как навстречу идет «тот самый» парень. Мы встретились взглядами, улыбнулись, кивнули друг другу. Он побежал куда-то в зал. Теперь внимание: в этом кинотеатре было около 20 залов. Мы с другом пошли на артхаусный фильм. Места взяли, что называется, для интровертов — в первом ряду сбоку.

И что думаете? Я зашла в зал, и рядом с моим местом сидел именно «тот самый» парень! И ухмылялся еще так хитро типа: «Она все еще ходит на эти свиданки, ахаха». В итоге огромное ведро попкорна полностью съел мой друг, потому что мне этот попкорн просто в горло не лез — во рту все пересохло из-за этой ужасно неловкой ситуации.

По сообщениям тоже тяжело понять, что это за человек

Если парень пишет тебе что-то вроде: «Привет, ты красивая». Ты думаешь: «Пфф, скучно, следующий!» А потом получаешь сообщения вроде «Твои черты лица такие тонкие» и «Ах, эти веснушки...» — и ты думаешь: «Хмм, вот это уже оригинально». Но и такие нетривиальные сообщения не гарантируют, что попался интереснейший человек. Даже если ты пишешь сама, вовсе не обязательно, что выберешь хороший профиль. К слову, я никогда не писала первой до какого-то там года, когда вдруг подумала: а почему бы и нет? До этого я была такая типа [здесь пафосный жест Бейонсе], а где-то после 15 провальных свиданий я поняла, что надо брать дело в свои руки. К примеру, однажды я сама списалась с довольно приятным парнем. В один день, когда я обедала в кофейне, он мне написал, что проезжает недалеко и как раз может заскочить. Мы встретились, и в момент, когда я рассказывала ему, что работаю стоматологом, он воскликнул, что как раз едет от стоматолога, и начал показывать фотографии своей свежей пломбы. Неплохо для знакомства, да? Он попросил их прокомментировать. Я вгляделась и сказала, что в идеале, конечно, можно было сделать чуть более анатомично, но в целом пломба хорошая. А он: «Что, значит, они испортили мне зуб?!» И на этой фразе я поняла, что, решив взять дело в свои руки, я нарвалась на долбаного ипохондрика.

В итоге он час говорил со мной про свой зуб, прервав свои сокрушения только ради похода с друзьями в кино. В общем, он пошел в кино, а я домой. Через час я получила сообщение, как я думала, с благодарностью за хорошую встречу или подобное, а там: «А через сколько можно есть и пить, если мне сделали плохую пломбу?» Потом он мне еще несколько раз писал про свои зубы, последнее сообщение было о том, что ему не хочется со всем этим жить... Забавно, где-то через пару месяцев я ходила в кино в не самый популярный кинотеатр города. Сверху сидел какой-то пьяный зритель с девушкой, и было слышно, как он к ней приставал, а она все повторяла: «Ну нет, не сейчас!» Было очень мало людей в зале, он продолжал приставать, они несколько раз выбегали из зала и возвращались, и один раз он пнул мое кресло — я повернулась, а там этот, с зубом! Вновь было супернеловко.

Я сделала заключение, что люди — они странные

Один раз я переписывалась с парнем вида «идеальный, чтобы понравиться твоей бабушке»: интеллигентный, работает дизайнером, на аватарке в рубашке с воротничком и с котиком в руках. Мы жили рядом, и он предложил встретиться у него дома. Так как вид у него был максимально безобидный, я согласилась. Но чем все это обернулось: в общем, мы сидим у него дома, с котиком, вином, и вдруг этот парень, «который понравился бы моей бабушке и вот это вот все», начинает рассказывать о том, что он изменял своей бывшей девушке с парнем-соседом. Я, значит, сижу с настроением: «Вау, свидание! А вдруг это тот самый?», а он мне все это рассказывает. И его несет дальше, он признается, что ему даже понравилось это чувство обмана и измены с позиции «преступника». Я сижу с невозмутимым лицом, а внутри у меня «Whaaat?!» В общем, я сделала вывод, что заранее никак невозможно понять, что за персонаж скрывается за профилем, — что с опытом в 1 свидание, что с опытом в 100. Человек — существо слишком странное.

Если откровенно, в итоге я пришла к выводу, что Tinder — это ужасно. Вот почему:

Во-первых, мне кажется, что от счастливой жизни в Tinder не сидят. Для меня это как большой город — в нем много людей, но на самом деле ты одинок. Или у тебя страх быть непринятым, отвергнутым, страх общения с живыми людьми, недостаток друзей, компаний, увлечений — в общем, список можно продолжать долго.

Для меня это как большой город — в нем много людей, но на самом деле ты одинок. Или у тебя страх быть непринятым, отвергнутым, страх общения с живыми людьми, недостаток друзей, компаний, увлечений — в общем, список можно продолжать долго. Во-вторых, весь этот выбор на самом деле лишь иллюзия, не более. Все эти странички, сообщения, что совершенно не дают реальных представлений о человеке, который печатает с той стороны экрана, все эти лайки, которые повышают самооценку, — это тоже иллюзия. Ведь на деле ты не сможешь остановиться на одном варианте, тебя будет преследовать мысль, что надо идти дальше, до несуществующего идеала. Мне кажется, поэтому мы с первым парнем и начали встречаться — это было мое первое свидание с приложения, и я еще не вошла в эту азартную схему поиска «своего» человека.

Кстати, о лайках. Инсайдерская инфа: один из друзей рассказал мне, что им, парням то есть, для экономии своего времени гораздо выгоднее всем подряд ставить лайки (или «свайпить» на тиндеровском сленге), а уже потом, когда пришел ответный свайп, выбирать тех, кто на самом деле нравится. Так что если вас свайпнули, но не написали, вы из этой жестокой схемы.

В-третьих, сам Tinder в последнее время испортился, как и любая классная вещь, о которой знает сперва лишь общественный авангард, а потом наконец узнают все. Если раньше там было много красивых и умных людей, то сейчас он «опопсел», расширил аудиторию до абсолютно всех и превратился в аналог (здесь я подразумеваю аудиторию) всех остальных зашкварных дейтинг-приложений.

как и любая классная вещь, о которой знает сперва лишь общественный авангард, а потом наконец узнают все. Если раньше там было много красивых и умных людей, то сейчас он «опопсел», расширил аудиторию до абсолютно всех и превратился в аналог (здесь я подразумеваю аудиторию) всех остальных зашкварных дейтинг-приложений. И главное, живое знакомство гораздо лучше — теперь я это понимаю. Но проблема в том, что современному человеку нужно перешагнуть через себя, чтобы осмелиться подойти и что-то сказать. Да, зачастую девушкам, например, это не нравится, но лишь потому, что образ уличного незнакомца, который хочет с тобой познакомиться, уже занят каким-то хамоватым маргинальным парнем — вот такие почему-то совершенно не боятся подходить с банальными фразочками к абсолютно любой девушке. При этом я, все понимая, и сама не могу первой подойти к понравившемуся мне парню. Например, этот красавчик из аэропорта так и улетел с просверленной моими глазами дырой в своей груди. А ведь теоретически все так просто: мы могли бы даже просто поговорить, ничего страшного бы не случилось.

Сейчас Tinder я не использую, но и не удаляю

Выводы я сделала не самые жизнерадостные, но при этом о времени, потраченном на Tinder, я ничуть не сожалею: во-первых, у меня осталось много друзей и знакомых, с которыми если не завязались отношения, то поддерживается дружба, например, в социальных сетях. Во-вторых, я очень многое узнала о культуре других стран, ведь среди тех, с кем я встречалась, было много путешественников, некоторые даже отправляли мне списки must see мест в каких-то городах, которые мне потом очень помогли. Я узнала много о других профессиях, хобби, кухнях и вообще интересно проводила время — а что, так бы я просто сидела дома, и все. Так что все, кто вечерами просто смотрит сериалы в своей кровати, — бегом в приложение!

Единственное, для чего я так и не удаляю Tinder со своего телефона, — это путешествия. Сейчас это подобие каучсерфинга: можно встретиться с местным жителем, разузнать о культуре совсем с другой стороны, сходить на локальные вечеринки, увидеть интересные места, которые ты в жизни не найдешь в обычном гиде. Ну а дома приложение я больше не открываю. После моих первых тиндеровских отношений я очень хотела испытать такие же чувства, но не было ничего даже чуть близкого к этому. И не будет. Из-за чувства вечного ожидания иллюзорного идеала за углом. Поэтому отныне Tinder — это испытанная и закрытая глава моей жизни.