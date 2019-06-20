«Я смотрела в пустоту, и она смотрела на меня»: откровенный рассказ о выгорании, которое угрожает каждому

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Всем привет! Меня зовут Марфа, я работаю (работала) в мебельном салоне и у меня потекла крыша... Не та, что надо мной, а та, что голова. Вот уже 7 лет у меня свой бизнес. Я работаю в графике 24/7. Последние полгода безуспешно борюсь с бессонницей, работаю без выходных и вижу мужа только по вечерам. Последние полгода каждый мой день напоминает предыдущий. Гребаный день сурка. Жестокий в своей безэмоциональной серости. Утро — душ — кофе — такси — работа — магазин — дом — ужин — ночь — утро — душ — работа...

Все началось с бессонницы. Она материализовалась из черного угла моей спальни, как Чеширский Кот. Чуть позже в ночных посиделках к нам присоединилась ее подруга — мадам Беспокойство. Вскоре беспокойство перешло из ночной жизни в дневную, поглощая меня. Я беспокоилась по поводу и без. Иногда доходило до тремора рук и давления под 180. Обыденные трудности в работе, с которыми я всегда справлялась, теперь казались мне непосильной задачей и раз за разом вызывали истерику. Слезы... Они тоже добавились в мой список. Я, некогда сильная и волевая женщина, рыдала над просмотром безобидных мультиков и даже рекламой. Мне было стыдно за это. Я уходила в ванную комнату, чтобы муж не видел, как я схожу с ума.

Пришли в мою жизнь сестры Усталость и Сонливость. Одна упорно закрывала мне веки, другая сковывала по рукам и ногам. Любое движение давалось с большим трудом. Разговоры тоже утомляли. Взяла отпуск на неделю. Всю неделю не находила себе места. Днем просто лежала либо спала, а ночью стали приходить новые гости — панические атаки. Стало только хуже.

Вернулась на работу. Сотрудники начинают что-то подозревать. Головные боли мучают каждый день.

Поняла, что больше не получаю удовольствия: ни от секса, ни от еды, ни от виски, ни от покупок, ни от кино. Забросила спортзал. Наступило отчаяние. «Да что с тобой? Депрессия? Возраст? Заболевание? Есть любимый человек, бизнес, квартира, машина и кот. У многих и этого нет, почему ты не рада? Ты зажралась. Что за апатия, лентяйка? Возьми себя в руки!» — говорила я себе. «А если дальше так и будет?» — спросило у меня отчаяние и не получило ответа. Настроение стало нестабильным. Внезапные вспышки гнева мучают меня, сотрудников, мужа.

Вместе с моей хандрой дела в компании идут все хуже. Закрыла два магазина из трех. Без жалости, слез, печали. Было все равно. Я смотрела в пустоту, и она смотрела на меня.

Поймала себя на мысли о суициде. Стала искать психотерапевта. Нашла. Втайне от мужа ходила на консультации. Поставил депрессию. Прописал антидепрессанты. Месяц стабильности. И снова срыв. Все началось с того, что в темном углу спальни вновь показался знакомый силуэт Чеширского Кота. Ну, здравствуй, бессонница, раздевайся, проходи... Я вернулась в свой личный ад.

Как-то муж пришел с работы пораньше и застал меня в рабочем платье на кухне. Я пила кофе и читала новости. Муж начал издалека: — Что ты ела? — Не помню. Вроде индейку с гречкой. — Индейка с гречкой у нас была две недели назад. Сейчас дома есть суп, пюре и тефтели, но у меня складывается ощущение, что ем их я один. Зато молотый кофе и молоко заканчиваются в ускоренном режиме. Ты ешь на работе? — Да. Точно. Ем на работе. — На работе, значит... Хорошо. Косметичка твоя с собой? — В сумке вроде... — В тумбе лежит. Третий или четвертый месяц. Ты давно не пользуешься косметикой. — Какой ты внимательный. Вот поэтому я тебе не изменяю. (Пытаюсь улыбнуться, типа пошутила).

— У тебя бы вряд ли получилось. Ты ходишь с грязной головой, в мятой одежде. Посмотри на свое платье! На нем пятно, но тебе это не помешало пойти в нем на работу. Теперь ты пришла с работы и, даже не переодеваясь, села пить свой любимый кофе! Ты ничего не ешь, стала молчаливой, ходишь неопрятной. Где моя жена? Куда ты ее дела? Моя жена красивая, веселая, шумная, нарядная, свежая. Каблучки, платьишки, прически, маникюр, веселый смех. Ты такой 12 лет была. Что случилось?! И я, не выдержав нажима, все рассказала. Самое страшное мое откровение. Признание моей слабости. Мое поражение. Даже врач не помог мне выбраться из этого болота. Позволила, наконец, при муже плакать навзрыд. Предложила развод. Та женщина, которую он любил, наверное, умерла. Смысл мучить друг друга?

Он слушал меня внимательно. Пристально смотря своими строгими серыми глазами. Я так их люблю. Всегда хотела, чтобы у наших будущих детей были его глаза. А потом обнял меня крепко-крепко за плечи. Стал целовать в зареванное лицо и опухший красный нос...

Говорили мы до глубокой ночи. Он спросил: — А чем бы ты хотела заняться, если представить, что у тебя появилась куча свободного времени? — Хочу получить второе высшее. Хочу подтянуть английский. Хочу посетить Канаду. Хочу переехать жить в другой город или страну. Хочу наконец-то сдать на права. Хочу детей. — А что мешает все это сделать? — Моя фирма... О боже... Подожди... Я поняла! Я давно ненавижу этот бизнес! Я не хочу этим больше заниматься! Эта скучная рутина. Эта мебель. Эти клиенты. Эта налоговая. Эти поставщики. Эта безумная ответственность. Я так от этого устала. Моя работа больше меня не вдохновляет. Я хожу на нее через силу. Была бы у меня канистра бензина и спичка, я бы подожгла это все к чертовой матери и плясала бы рядом, весело смеясь! Я боялась себе в этом признаться. Поэтому на подсознательном уровне делала все, чтобы фирма сама закрылась. Я полгода мучилась, не понимая, что просто выгорела на своей работе.

Наутро, после своего откровения, я подала на ликвидацию фирмы. Добби теперь свободен! Я снова чувствую жизнь вокруг себя! Мы уже два месяца живем в другом городе, где я ищу себе новое вдохновение. Для меня закончилась серьезная глава жизни. Теперь меня ждут новые приключения.

А вам приходилось делать выбор между стабильным доходом и эмоциональным благополучием? Расскажите читателям AdMe.ru, как вы поступили бы в подобной ситуации?