Я раздавал листовки на улице, чтобы свести концы с концами. И теперь я знаю, кто есть кто среди моих знакомых

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В наше нелегкое время каждого человека могут настичь трудности. Но плюс в том, что именно в сложных жизненных ситуациях мы понимаем, кто из друзей и знакомых нам действительно близок. Именно об этом пойдет речь в реальной истории писателя, который творит под ником Bladerunner42.

Редакция AdMe.ru искренне желает, чтобы вас окружали лишь те, кто будет рядом и в беде, и в радости. И мы надеемся, что пример нашего сегодняшнего рассказчика поможет вам вспомнить о таких людях в своей жизни.

Мне было 27 лет. Я оказался в сложной ситуации. Уволившись с одной работы, слишком долго искал новую. И в один прекрасный момент, подбивая бюджет, осознал, что денег до первой зарплаты хватает едва-едва. И то только в том случае, если я пару раз откажусь от роскоши в виде еды. Я сел и стал думать, что можно сделать. Занимать у знакомых не хотелось. Брать кредиты тоже. Можно было попросить помощи у родителей, но я решил оставить этот вариант как запасной. В общем, я залез на «Авито» и стал искать разовую подработку с выплатой день в день. Мне повезло. В 15 минутах ходьбы от моего дома располагалось кафе-столовая. Им требовался раздатчик листовок, поскольку находились они за углом от проходного места и люди их не замечали. Суббота и воскресенье. По 3 часа. Выплаты каждый день, сразу по окончании. Сумма меня вполне устроила.

Стоять нужно было на Австрийской площади. Место не в самом центре города, но и далеко не окраина. Поговорив с владельцем и получив от него пачку листовок, я занял стратегически выгодную позицию у пешеходного перехода и принялся за дело. Поначалу я хандрил. Мне 27 лет, а заниматься приходится такой фигней. Не дай бог ведь кто увидит. На всякий случай надел темные очки. Но был июнь, стояла отличная солнечная погода. В футболке и шортах мне было комфортно. В ушах играл мой любимый плейлист. Вокруг были симпатичные дома, а проходящие люди легко брали у меня листовки и дружелюбно улыбались. Я и сам не заметил, как начал улыбаться в ответ, и настроение мало-помалу улучшилось. И тут, спустя пару часов, по всем законам жанра я встретил знакомую. В мою сторону по каким-то своим делам шла моя бывшая однокурсница Олеся. Я поплотнее надвинул на нос очки и принялся старательно разглядывать тротуар под ногами. — Привет! А ты чего тут делаешь? — услышал я знакомый голос и почувствовал, как начинаю краснеть. Начал что-то мямлить, но потом осекся и рассказал все как есть. — И чего? — удивилась Олеся. — Ну и что здесь такого? Я понимаю, если бы ты милостыню просил и смущался. А тут трудный момент. Они у всех бывают. Ты нашел вполне достойное решение. Так что завязывай фигней страдать. Мы поболтали еще пару минут. Потом попрощались. Олеся попросила писать и не пропадать. И когда уходила, взяла у меня листовку. После этого у меня совсем отлегло от души. Я успокоился настолько, что даже снял очки, когда солнце ушло с того места, где я стоял. Владелец кафе со мной расплатился честно. Так что на следующий день я приступил к раздаче листовок в прекрасном расположении духа. Трудности были позади. И далось мне это достаточно легко.