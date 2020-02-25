Я работала в модельном агентстве и расскажу, почему красота не спасет мир и как этот бизнес зарабатывает на родителях

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Карьера модели многим представляется мечтой. А число модельных школ для детей и подростков сегодня растет в геометрической прогрессии. Это обучение, как говорят сотрудники агентств, открывает двери в модную индустрию и позволяет получить контракты на работу за рубежом.

Я работала в модельном агентстве и хочу рассказать читателям AdMe.ru, как устроен этот красивый бизнес и каким образом он порой зарабатывает на детях и взрослых.

Красотка с обложки журнала, которая разбивает сердца кавалеров так же лихо, как щеголяет по подиуму, — такой видят обыватели девушку, работающую моделью. Мужчины бросают ей вслед любопытные взгляды, а женщины завидуют и втайне мечтают оказаться на ее месте. Еще бы, кто не хочет позировать для фотографов, демонстрировать новые наряды и получать за это баснословные гонорары! На самом деле девушки, добившиеся успеха в модельном бизнесе, далеко не всегда бывают классическими красавицами. Чаще все выходит совсем наоборот. Если у тебя длинные ноги, стройное тело и роскошная копна белокурых волос, этого уже давно недостаточно, чтобы завоевать внимание опытных скаутов (людей, занимающихся поиском новых лиц в модельном агентстве — прим. AdMe.ru). Сегодня преуспеть в этой индустрии гораздо больше шансов у человека нестандартного типажа с горой изюминок. Природа наградила торчащими ушами и густыми бровями? Круто! Родители оставили в наследство крупный нос, веснушки и направильный прикус? Еще круче!

Однако некоторые несовершенства продолжают оставаться табу для модного мира. В этот список попадают акне, слишком кривые зубы и лишний вес. Что касается последнего, не все так однозначно. Разумеется, в мире существуют агентства для моделей plus-size, но их гораздо меньше и получить работу, соответственно, сложнее. Часто в агентстве работают 3–4 plus-size​​​​ м​одели — они участвуют в показах, где необходимо продемонстрировать одежду разных размеров. Например, такая практика встречается на закрытых презентациях женского нижнего белья, куда приглашают постоянных клиентов магазинов. Так покупательницы смогут лучше разглядеть, как вещи выглядят на разных типах фигур, и оценить, подойдет ли им тот или иной комплект. Лучше всего карьеру в модельном бизнесе начинать в подростковом возрасте — примерно в 11–14 лет. Перед тем как заключить контракт и дать возможность участвовать в кастингах, сотрудники агентства предложат пройти обучение в модельной школе. Как правило, курсы занимают от 3 до 6 месяцев и стоят порядка 20–30 тыс. рублей. На них учат фотопозированию, дефиле, актерскому мастерству, теории моделинга и иногда диетологии. В недостаточно серьезных агентствах в школы берут всех подряд. Неважно, есть ли у ребенка модельные данные или нет, — родителям все равно скажут, что их чадо ждет успех в модной индустрии. В качестве аргументов приводят разное. Но часто говорят, что «у девочки baby face, а это очень востребованный типаж в Азии». Мамы вмиг тают и уже готовы отдать любые деньги, чтобы их дочь стала звездой. Но правда в том, что такое можно сказать почти про каждую девочку, ведь в юном возрасте у большинства из них еще есть детская припухлость и их лицо действительно можно назвать кукольным.

Иногда для привлечения внимания агентства устраивают кастинги. Их анонсируют в социальных сетях и СМИ. Прийти может любой желающий вне зависимости от возраста и внешних данных. Порой сотрудники пишут девушкам прямо в соцсетях, представляются скаутами, хвалят фотографии и приглашают на отбор. Кастинг обычно проводится в крупном бизнес-центре или на другой солидной площадке. Там делают несколько ваших фото, просят заполнить анкету и уведомляют, что в случае заинтересованности вам позвонят. Перезванивают всем. И предлагают пройти обучение за круглую сумму. Кроме того, почти в любом крупном городе имеются модельные школы, не привязанные к какому-либо агентству. Несмотря на громкие лозунги, это не более чем обычные секции для детей. Кстати, нужно всегда внимательно читать договор на такое обучение. В нем указывают, что окончание такой школы не дает выпускнику никаких гарантий, что он попадет в основной состав агентства. Вы сможете чем-то занять ребенка пару вечеров в неделю и получить несколько эффектных снимков — не более того. Причем в большинстве случаев за качественные фотосессии приходится платить отдельно.

В надежных модельных агентствах, которые сотрудничают с зарубежными партнерами, перспективному кандидату могут предложить работу без прохождения каких-либо курсов. Помимо этого, там не будут тратить ваше время и честно скажут, получится ли у ребенка заниматься подобной деятельностью или нет. Распознать такие агентства можно по хорошему сайту и активным социальным сетям, где регулярно выкладываются фотографии с различных съемок. Там же легко найти контактный телефон, по которому можно записаться на кастинг. Кастинги бывают групповыми, когда в одно время в агентство приглашают несколько человек, или персональными, во время которого скаут беседует с вами тет-а-тет. Обычно большое внимание уделяется росту ребенка (взрослым девушкам ниже 175 см сложно построить карьеру подиумной модели), состоянию кожи, волос, зубов. При необходимости делаются так называемые тесты — портретные фото без макияжа и снимки в обтягивающей одежде в полный рост с разных ракурсов. Рабочие кастинги почти всегда проходят в 2 этапа: заочный и очный. Сначала заказчику отправляют тесты модели и ее успешные предыдущие проекты. В случае заинтересованности ее вместе с другими кандидатами приглашают на личную встречу. Чаще всего моделей выстраивают в ряд и выбирают тех, кто наиболее подходит по росту и типажу. Иногда их просят продемонстрировать навыки позирования или дефиле.

Бонус: неожиданные факты о модельной карьере

Манекенщицы спотыкаются на подиуме довольно часто. За это, кстати, не увольняют.

Настоящие модели в обычной жизни одеваются довольно скромно и редко пользуются косметикой.

Работа в модельном бизнесе не имеет ничего общего с участием в конкурсах красоты. Сейчас тренды в моде диктуют курс на необычные типажи, в то время как на конкурсах красоты ценится классическая внешность. Во многом поэтому девушки-победительницы чаще всего принимают участие в съемках в пределах своего города или страны.

На самом деле позировать для фото не так легко, как кажется. Очень важно уметь динамично менять позу, следить за положением рук и всегда оставаться расслабленной. В противном случае есть риск того, что снимок получится неестественным.

Однажды я работала на показе вместе с победительницей одного сезона шоу «Топ-модель по-русски». Она рассказала, как выиграла годовой контракт с зарубежным агентством, а после его окончания вернулась в родные пенаты. Успех модельной карьеры во многом зависит от везения, поэтому никогда нельзя точно утверждать, получится снова впечатлить заказчиков и получить работу или нет.

Счастливые случаи тоже встречаются. Несколько знакомых мне моделей сделали себе имя за рубежом и теперь живут там.

Сможете ли вы добиться успеха в модельном бизнесе — вопрос везения и грамотного подхода. Как, собственно, и в любой другой профессии. Хотя я знаю пару девушек, которым удалось построить головокружительную модельную карьеру, увы, не всем суждено стать второй Натальей Водяновой или Ириной Шейк. Но это не значит, что нам всем необходимо подстраиваться под динамично меняющиеся стандарты красоты. Каждый человек красив по-своему, а искренние и естественные снимки обычных людей порой получают ничуть не меньше лайков в соцсетях, чем посты знаменитостей.