Я посмотрел популярные детские мультфильмы и выяснил, какие точно покажу своим детям, а от каких буду бежать сломя голову

Когда-то я уже разбирал популярные мультфильмы для детей. Но время идет, их становится все больше, так что я решил посмотреть новую порцию и определиться с тем, какие из мультфильмов я бы включил своему ребенку, а какие нет.

Специально для AdMe.ru я вновь отправляюсь уничтожать свой мозг вязкими, как зыбучие пески, песенками. Но на сей раз я займусь этим вместе с очаровательным миникритиком.

А вот, собственно, и она. Знакомьтесь: Соня. Мисс «Я хочу кататься на пони, даже если родители влезут в кредит». Счастливые жертвы регулярных набегов на семейный бюджет тоже на месте.

Мультфильмы в этот раз я выбирал из комментариев к первой статье и советов коллег. И да, сразу оговорюсь: я выражаю личное, пока еще не родительское мнение, которое может быть неправильным с вашей точки зрения. С прелюдиями покончено, теперь за дело!

Бумажки

О чем сериал: О приключениях лося Аристотеля и дятла Тюк-Тюка. Они живут в бумажном мире, и сюжет каждой серии крутится вокруг оригами-поделки, которую предлагают сделать маленьким зрителям. Мнение: Интересные поделки, маленькие, но важные уроки морали... Все теряется в глубоком озере слова «бумажный». Создатели заменяют им почти все прилагательные, превращая вашего ребенка в сумасшедшего библиотекаря. Сюжеты вымученные, за ними неинтересно наблюдать. На мой взгляд, лучше просто посмотреть схемы поделок в сети, чем ждать их в финале серии. И да, дискриминация дятлов налицо. Лось носит гордое имя Аристотель, а дятлу даже вшивенького мудреца для имени не выделили. Не стал бы включать его детям. Плотность полезного, как и развлекательного, в нем совсем небольшая. Если кажется, что я слишком придирчив, то посмотрите, как отреагировала на «Бумажки» миникритик Соня.

Ми-ми-мишки

О чем сериал: О приключениях бурого медвежонка Кеши, белого медвежонка Тучки и их подружки Лисички. Мнение: Хороший мультфильм. Забавная рисовка, четко очерченная поучительная часть и медведь Тучка с суровым, нуарным голосом. Сразу попал на прекрасную серию «Невезучая», которая учит детей верить в свои силы. Да что говорить, опыт Лисички теперь вечно будет помогать мне не выплюнуть легкие на очередной пробежке. Миникритик с выводами согласен. Увлеченно и спокойно смотрел, поглощая заготовленные сладости.

Не без перерыва на физкультурку, конечно.

Свинка Пеппа

О чем сериал: Жизнь маленькой свинской семьи и ее друзей. Мнение: Помните сериал «Бивис и Баттхед», где пара подростков ржала почти после каждого слова? Перед вами их животная версия для детей. 80 % процентов серии «Пузыри» персонажи смеялись и хрюкали, как завсегдатаи кафе у меня под домом. Оставшиеся 20 % серии пришлись на инструкцию по созданию пузырей и купание в лужах. Другие серии по структуре мало чем отличались. Пеппе явно не место в голове моих будущих детей. В этом мультфильме нет ни адекватного веселья, ни хоть какого-нибудь элемента обучения. А в луже мы и без свинского примера покупаемся, если потребуется. Я бы, возможно, дал Пеппе шанс, но миникритик угрожал мне расправой и заставил выключить.

Аркадий Паровозов спешит на помощь

О чем сериал: О сорванцах Саше и Маше, которых из разных передряг выручает Аркадий Паровозов — космонавт и герой. Мнение: Если не смотреть на фриковатых кукол, которым место в старом ужастике, и странные рифмы, то это толковый коротенький мультсериал с крайне полезными для детей советами. Но, как сказала мне мать миникритика, этот персонаж не особо интересует малышей из числа ее знакомых семей. Миникритик Соня тоже не в восторге. Возможно, дело в устаревшей кукольной анимации, которая только нам, взрослым, кажется интересной. Дело вкуса. Но я точно попробую включить Паровозова своим детям. Рифмует он однозначно лучше современных звезд. На следующем фото — реакция миникритика на начальную песню мультсериала. Она сказала «О боже!» и легла вот так. Позиция не менялась до конца серии.

Куми-Куми

О чем сериал: О приключениях 3 друзей — Джуги, Юси и Шумадана, которые хоть и принадлежат разным племенам мира Куми-Куми, но отлично ладят друг с другом. Мнение: В начале одной из серий кто-то похожий на Элвиса материализовался из гитары в космосе и выдул из саксофона светящий диск, который ударом отправил на планету Куми-Куми. Это все, что нужно знать о качестве сюжета в мультсериале. Зубодробильный треш с неплохими отсылками к мировой культуре. Но дети не увидят в нем ничего, кроме странных персонажей и эпилептичного буйства красок. Смотреть можно, поскольку мульт определенно с фантазией, но явно не долго. Больно уж психоделичный видеоряд. А это я пытаюсь улыбкой доказать миникритику Соне, что мне тоже нравится начальная песня (нет). Улыбка сквозь агонию.

Три кота

О чем сериал: О жизни 3 котят — Коржика, его брата Компота и их сестры Карамельки. Мнение: Ну начнем, конечно же, с «миу-миу-миу-миу». Отец миникритика вздрогнул, когда услышал этот звук, потому что он лишал его сна не один раз. А если говорить о качестве мультсериала, то это однозначно фаворит сегодняшней подборки. Вразумительная речь персонажей (что большая редкость среди подобного контента), забавная анимация и крепкая образовательная жилка, начиная от здоровой морали и заканчивая познанием мира в целом. А это я учусь у эксперта говорить «миу-миу» в правильной тональности.

Буба

О чем сериал: Непонятное существо (вместо слов изъясняющееся лишь звуками) из далекого прошлого исследует мир, который как минимум на 100 лет обогнал его по развитию. Мнение: Старая добрая комедия увечий. Шерстяной бедолага методично калечит себя, чем доставляет невероятное удовольствие детям. Не ищите в этом мультсериале осмысленных сюжетов. Это чистый генератор детского смеха. Я буду включать его своим детям. Потому что миникритик ни над одним мультом не смеялся так, как над «Бубой».

Малышарики

О чем сериал: Уменьшенная версия «Смешариков» для совсем юных зрителей. Мнение: До звездного родителя мультфильму, конечно, далеко. Но рука мастеров все равно чувствуется: рисовка, полезные уроки в увлекательной форме... Если и готовиться к культовым «Смешарикам», то только с этими ребятами. И да, вступительная песня зацепила, но вот миникритик был больше увлечен едой, чем потенциальной вечеринкой.

Вывод со времен прошлой статьи не изменился: смотрите мультфильмы со своими детьми. Я получил массу удовольствия и сделал парочку новых заметок в свой «дневник будущего родителя». Поработали, теперь можно и попозировать. За отличные кадры огромное спасибо Лиле.