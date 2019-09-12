Девушка переехала в Ирландию и без прикрас рассказывает о стране рыжих мужчин и зеленых нарядов

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Привет! Меня зовут Мария. Я родилась в России, несколько лет назад вышла замуж за ирландца по имени Карл и переехала на родину мужа. Честно признаюсь, что ни разу не пожалела о своем решении.

Я расскажу читателям AdMe.ru, как живется в стране эльфов, рыжих мужчин, величественных замков и трилистника (да-да, именно так у нас принято называть клевер). А в конце статьи будет небольшой подарок — подборка полезных сайтов для тех, кто решит недорого отдохнуть в Ирландии.

Глава ирландской семьи — женщина... с ложкой

Нежных и трепетных барышень ирландский мужчина, скорее всего, разочарует. Он может уйти в паб и вернуться в обед следующего дня, зависнуть на спортивных соревнованиях или забыть позвать жену на вечеринку. У сильных ирландских женщин свои друзья, планы и всегда есть чем заняться. А еще у каждой из них имеется деревянная ложка (ее обязательно дарят на свадьбу). В местных семьях это настоящий скипетр, символ власти матери и жены. Ложки боятся все: и мужья, и дети, и собаки. Потому что если в окне показалась мать с этим орудием в руках, то это верный признак того, что пора быстренько бежать домой, надеясь, что буря уляжется, пока ты в пути.

Если собрать всю семью, получится небольшая деревня

У нас никак не получается организовать семейную встречу меньше чем в 30 человек. И это только самые-самые близкие. Если родители Карла пригласят только родных братьев и сестер (с супругами и детьми), то за столом соберется 55 человек, а если дойти до троюродных — уже 80. Ну, а если начать считать родню со стороны дедушки, то вообще 120. Вроде бы живешь и не замечаешь, что семья размером с деревню. Но когда приходит время коллективных праздников или покупки подарков, сразу хватаешься за голову (и кошелек).

Планировать свадьбу здесь нужно за год или два

На хорошие локации всегда огромная очередь. В этом году исполняется 7 лет со дня свадьбы, а это значит, что надо уже сейчас искать место для проведения торжества (и заодно начинать копить деньги). Чтобы сыграть свадьбу в Ирландии, в среднем нужно выложить от € 25 000 до € 31 000. За такие деньги той же среднестатистической семье можно чуть ли не 1,5 года не платить ипотеку. Самое дорогое — конечно же, зал и еда. Средний счет — около € 70–80 за человека. Меньше 100 гостей на ирландских свадьбах бывает редко. Живая музыка и услуги диджея обходятся в € 2 000 — 3 000, платье невесты — € 1 500 — 2 300, фотосессия и видео — € 4 000 — 8 000.

Детей и взрослых лечит один и тот же врач

Педиатры тоже существуют, но только в роддомах и детских больницах. А для всех остальных случаев есть семейный терапевт. Голова, нога, попа — неважно, что именно болит, идете сначала к нему, а он потом направляет вас к узкопрофильному специалисту. Хороший терапевт в Ирландии, как и везде, на вес золота. Прием врача в Дублине обойдется в € 50–80, в отдаленных графствах — € 30–60. Дети до 6 лет — бесплатно.

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Терапевт очень ограничен в том, что может сделать для грудничка. Например, он не может прописывать антигистаминные препараты и лечить глаза. Собственно, есть ощущение, что этот врач только присматривает за ребенком и диагностирует простуды.

Отцы присутствуют на родах и берут декретный отпуск

Мужчины в Ирландии чуть ли не в обязательном порядке ходят на предродовые занятия и поддерживают жену во время родов. Отцы легко могут уйти в декретный отпуск, отпроситься с работы на утренники, постановки и спортивные занятия или взять больничный, если ребенок чувствует себя неважно.

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Еще 50 лет назад у мужчин каждые выходные был гольф. Болеют ли дети или нет — гольф. А сейчас оставлять семью ради развлечений — это моветон.

Ирландским свекровям приходится доплачивать за присмотр за внуками

Часто бородатые потомки викингов оказываются маменькиными сыночками. Не мытьем, так катаньем, но мамы будут добиваться, чтобы вы звонили два раза в неделю и почаще заходили их проведать. Они станут просить привезти внуков, начнут напрашиваться в гости, а некоторые будут приезжать без предупреждения. Многие даже годами в каждый отпуск ездят отдыхать только вместе. ⠀ При этом нередко свекрови нужно платить за то, чтобы она посидела с внуками, даже если она сама просит повидаться с ними. Вроде бы кажется, что в семье никто никому ничего не должен, но сидеть с ребенком — это все-таки большой труд.

Зимой все запасаются продуктами впрок

Как только в страну приходит снег, в ирландцах просыпаются гены предков XIX века. Видимо, им тут же вспоминается Великий голод и в каждого вселяется страх. Иначе как объяснить эту тотальную закупку продуктов? «Не съем, так понадкусываю!» — кричали вчера покупатели в Dunnes Stores и с боем брали по 25 (!) булок хлеба каждый.

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Соседи, кстати, уже начали составлять список продуктов, необходимых для нашего микрорайона. Мы живем в холмистой местности, машины с летними шинами не могут взобраться на пригорки. Поэтому мы уже договорились, что в случае чрезвычайной ситуации мужчины пойдут пешком до ближайшего города.

К соседям можно обратиться с любой просьбой

У меня под боком — десятки отличных соседей. Честное слово, я знаю каждого, помню некоторые дни рождения, в курсе графика их отпусков и нередко бываю у них в гостях. Иногда приходится даже сантехника впустить или собаку покормить. У меня запас ключей к домам соседей такой, словно я консьерж нашего коттеджного поселка. Здесь так принято: следить за домами друг друга, помогать занести мебель, забирать и выставлять мусорные баки, если кто-то в отъезде. Еще у нас есть чат в WhatsApp, который мы используем в основном как доску объявлений. Можно стулья у соседей взять, можно помощников найти. Например, вчера ребята из 21-го дома одолжили нам лестницу, чтобы Карл смог забраться на крышу. Держать ее будет сосед из коттеджа № 3. Но, скорее всего, набежит толпа, будут помогать.

Без чего не может жить среднестатистический ирландец

Жизнь в этой стране совершенно немыслима без следующих вещей: телевизор — ирландцы всегда готовы уделить время любимому сериалу или реалити-шоу;

тостер и чайник — на кухонном столе обязательно будет стоять и то, и другое (тост — это вообще национальное блюдо, которое лечит похмелье, помогает справиться с тоской, голодом и отсутствием продуктов в холодильнике);

стиральная машинка — ирландцы уделяют большое внимание чистоте своих вещей;

сушилка — без нее одежда может оставаться мокрой неделю, преть и покрываться плесенью;

посудомоечная машина — так уже повелось, что горячей воды из-под крана у нас нет, а нагреть ее стоит дороже, чем запустить посудомойку на 1 цикл (я не мыла посуду руками уже лет 6).

Здесь мало кто слышал о правильном питании

Пищевое поведение ирландцев не очень-то соответствует модному понятию "правильное питание". Конечно, многие уже не падают в обморок при появлении кабачка, не плюются рисом из цветной капусты и даже понимают, чем булгур отличается от киноа. Хотя бабушка Карла до сих пор считает, что мой салат из зелени и овощей - это что-то индийское. Ибо только тот, кто очень любит коров, может съесть целый тазик травы.



У многих морозилки забиты до отвала полуфабрикатами: картошка фри, наггетсы, пицца... Но замораживать мясо и готовые блюда ирланды не очень любят. Говорят, что в год среднестатистическая семья выбрасывает просроченных продуктов на € 700. Просто потому что здесь не умеют готовить из остатков или замораживать маленькие порции для обеда.

Ирландцы знают толк в картошке и мясе

Когда выбираешь в супермаркете картошку, нужно внимательно читать, что написано на пакете. Здесь для каждого блюда полагается брать разные клубни. Из тех, что для пюре, обычную отварную картошку не готовят. Цены стартуют от € 1 (якобы за молодую, но она просто маленькая) до € 5 за 3–5 кг.

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Ирландцы считают, что их говядина лучшая в мире. Они выращивают коров исключительно на траве, благодаря чему их мясо становится нежным на вкус. Мне нравятся и порционные стейки, и уже расфасованные в вакуум. Первые продаются у мясника по цене € 7–9 за штуку, вторые - по € 9–10 и упакованы парами. А вот молоко у нас отдают практически даром - за € 0,80–1,20 за литр.

В поезде легко найти себе спутника жизни

Пассажиры, которые покупают билет онлайн, часто указывают имя и фамилию. Эти данные и высвечиваются в вагоне на специальном табло над окном. Верхняя строка - сидение у окна, нижнее - у прохода. К сожалению, не все имена доступны, но какого-нибудь мистера О'Брайана отследить можно.

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По этим же данным можно узнать, не сидит ли с ним рядом жена. Парочки обычно садятся друг напротив друга. Мужчинам стоит помнить, что ни одна порядочная одинокая ирландка не сядет в поезд без кофе из "Старбакс". Намек понятен? Хотя не факт, что ее имя на стаканчике будет написано верно.

Ирландцы известны своим черным юмором

Как бы плохо ни было, местные жители всегда найдут, над чем посмеяться. Юмор обычно посвящен быту, политике или спорту. Еще они любят розыгрыши и не всегда добрые. Мой муж соревновался в розыгрышах на работе со своим бывшим коллегой. Как-то раз Карл сделал принтскрин его рабочего стола и установил его на заставку. И ежедневно ставил на нем разные иконки в невидимый режим. За неделю коллега слегка посeдел.

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А когда я работала в отеле, друзья жениха прикрепили к машине шафера липовый знак об аресте за неправильную парковку. Дело было уже после церемонии. Вы бы видели, как человек носился вокруг своей машины, пытаясь не опоздать на ужин.

Здесь принято обсуждать похороны и поминки

У пожилых ирландцев тотальное помешательство на смерти. «Угадай, кто умер?» - прямо с порога кричат старики. Помню, в России такие бурные эмоции могла вызвать только чья-то беременность или развод. С приходом дурных вестей всю последующую неделю только и разговоров, что про завещание и стоимость ритуальных услуг. Почем нынче гробики? А ленточки почем? В момент прощания нередко слышатся тихие возгласы: «А могилку-то за сколько копали?» Никто это за дурной тон не считает. Зато поинтересоваться размером зарплаты - это уже моветон.

Рабочих не полагается поить чаем

Здесь человек в найме - это частный бизнесмен, а не бедняк, который трудится за копеечку не покладая рук. И вот этот самый предприниматель совсем не ожидает, что его будут кормить, поить или нальют ему на посошок.

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Все взаимодействия с рабочими можно назвать больше профессиональными, чем дружескими. Скорее вы предложите чай-кофе на этапе оценки, чем уже во время работы. Исключение - суровые погодные условия, жара или холод. Отношение должно быть человеческим и уважительным, но не более того.

У каждой овцы свой порядковый номер

У нашего министерства сельского хозяйства есть целое пособие о том, как правильно маркировать овец. У каждой овцы имеется свой ярлык, выданный не абы как, а в соответствии с регламентом Национальной системы идентификации овец. По этому коду можно многое узнать, в том числе найти хозяина потеряшки. Но, как вы понимаете, гоняться за каждой, чтобы сверить ярлык, фермерам некогда. Поэтому овец маркируют специальной краской. Тут уж у кого на что фантазии хватит. Кто-то маркирует двумя цветами, кто-то одним, но разными узорами. У кого крестики-нолики, цветочки, полосы, цвета флага (страны или графства).

В Ирландии сложно экономить на пабах

Если вы турист, то на походы в паб надо закладывать кругленькую сумму. Тем более что сидеть с одним и тем же бокалом черненького (хотя на самом деле оно красненькое) несколько часов здесь категорически не принято. Пить надо большими глотками. Считается, что пинту нужно уговорить в 6–8 глотков, а это 70–90 мл зараз. Первый глоток должен захватить не только пену, но и само пиво.

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Ну и пара лайфхаков. В маленьких пабах надо выбирать только то, что пьет большинство. Чем больше обороты, тем свежее пиво. А если я заказываю "Гиннесс", то сначала визуально оцениваю, какая у него пена, остается ли небольшой пенный след на пустых и полупустых стаканах, меняет ли оно цвет, дают ли ему отстояться.

Местные жители любят душевные песни

Музыка в ирландской культуре - это возможность высказаться и поведать о наболевшем. Ныть и делиться проблемами здесь не принято, а вот в песню можно впихнуть все. Чем печальнее и задушевнее, тем лучше. Даже после свадеб мало кто обсуждает платье невесты, флористику, еду. Все говорят про музыкантов: "Свадьба отличная была, группа и диджей потрясающие, танцевали всю ночь".

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В последний путь знаете, как тут провожают? Думаете, маршем? В Ирландии можно любой песенкой, главное - любимой. Даже веселой. Можно всем подпевать, если песня нравится. Это даже знак уважения. Здесь, когда планируют свои похороны, не просто откладывают на них, но и выбирают себе песню.

Раз в году вся страна окрашивается в зеленый

Это происходит во время празднования Дня святого Патрика. Удивительно, но человек, который принес в Ирландию христианство, был рабом. Его привезли сюда на продажу, и первые 6 лет на острове он был пастухом. Знаменитый ирландский парад проходит 17 марта, а вот подготовка к нему начинается за несколько дней. Здания в городе постепенно окрашиваются в зеленые тона и повсюду появляются трилистники, или шэмроки (не говорите "клевер", я вас умоляю). И будьте внимательны: в день праздника народ начинает пить с открытием пабов. Так что примерно к 5 вечера уже весь город в дрова.

Здесь сложно отыскать десяток яиц к Пасхе

У ирландцев не принято красить яйца к Пасхе. В итоге я ежегодно чуть ли не неделю плотно сижу на телефоне в поисках обычных белых куриных яиц (в супермаркетах в основном коричневые). Если честно, по ощущениям мы тут зародышей птеродактиля ищем, не меньше. В позапрошлом году польский магазин сделал громкое объявление: «У нас есть белые яйца». Но, со слов продавщицы, яиц у них больше не осталось. А позже выяснилось, что они были, но продавали только знакомым. В этом же году я нашла десяток белых яиц в другом магазине. Только на них была наклейка «Срок годности истек, яйца исключительно для декора».

Ирландцы много тратят на Рождество

В среднем на подарки уходит около € 450, а закупка продовольствия начинается аж за 10–12 недель. В итоге обычная семья в среднем тратит около € 1 300. Оно и неудивительно, потому что в Ирландии плоховато с принципом "не трогай, это на Новый год" и часто все закупленное употребляется еще до наступления праздников. Немалые суммы утекают и за рубеж. Пошопиться перед Рождеством в интернет-магазинах - обычное дело. Ретейлерам очень хочется, чтобы деньги оставались в стране, поэтому "черная пятница" у нас длится целый уик-энд. В прошлом году ее растянули аж на 2 недели. Вся страна бросала свои деревни, фермы, брала детей под мышку и ехала в Дублин затариваться. К декабрю магазины были вычищены под ноль.

5 причин, почему стоит посетить Ирландию

Невероятные пейзажи. Если проехать по острову по часовой стрелке, можно увидеть, как сильно меняется ландшафт. Начнете с бесконечного пляжа, поедете мимо обрывов, скал, утесов и потом снова вернетесь к потрясающим пляжам островов Achill. История. Тут есть и замки, и аббатства, и мегалитические сооружения, каждое из которых старше египетских пирамид. А еще практически у всех здешних островов - интереснейшая многовековая история. Пабная культура. Лучше всего она чувствуется в какой-нибудь ирландской глубинке. Обаяние ирландцев. По какой-то непонятной причине жителей этой страны любят во всем мире, а в Северной Америке вообще каждый второй пытается найти в роду ирландские корни. Кухня. Сочные стейки, дублинские креветки, фудфестивали... Ирландия - это не только про сосиски с беконом. Здесь готовят вкуснейшие морепродукты и потрясающую ягнятину.

Как понять, что вы пересекли границу с Северной Ирландией?

Во-первых, знаки на обочине обязательно оповестят вас, что теперь скорость измеряется в милях, а не в км/ч. Второе - прямо вдоль дороги появятся многочисленные пункты обмена валюты. В каждой стране Великобритании действуют свои фунты, и в Северной Ирландии могут не принять английские деньги, нужны именно местные.

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Третье - это британские флаги. Хотя не всегда: тут еще с какой стороны заедешь. Есть городки, где сотни или даже тысячи бело-сине-красных флажков развеваются на ветру. А бывает, кругом ирландский триколор и перекрашенные в зеленый почтовые ящики.

Бонус: полезные сайты для туристов

В Ирландии с 1 января 2019 года вырос НДС на всякие туристические дела аж на 4,5 %. Это коснется цен во всем секторе: рестораны, кафе, отели. Кто-то поднимает цены всего на пару центов, кто-то же на € 10–12. И это при том, что Дублин и так считается одним из самых дорогих городов Европы. ⠀ Если у вас нет золотой карты и очень ограниченный бюджет, придется экономить. Я собрала для вас местные сайты, где можно найти хорошие скидки и предложения: Thetaste.ie — блог о еде и ресторанах;

Groupon.ie — отели, рестораны и раздел для тех, кто ищет полезные развлечения (выставки, музеи или спектакли);

Pigsback.com — рестораны, отели, SPA и гольф (есть странные предложения, поэтому проверяйте отзывы);

Spas.ie — все предложения по SPA;

Escapes.ie — похож на Pigsback, но выбор отелей обширнее;

Firsttable.ie — за € 6 бронируете столик в ресторане из списка и получаете скидку в 50 % от меню. Список ресторанов небольшой, время бронирования фиксированное. Ну а если покупать ваучеры вам не по душе, то всегда можно ужинать ранним вечером, когда во многих ресторанах есть фикс-меню Early Bird примерно по цене одного блюда из A la Carte.

А вы бы рискнули связать свою судьбу с жителем Ирландии и навсегда переехать в эту страну?