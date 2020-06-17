У меня есть старший брат, и счастливее меня вы не найдете

24 5 17 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Девочка, у которой есть старший брат, и та, что росла без него, — это две абсолютно разные девочки. Я отношусь к первой категории, и, если вы, читатели AdMe.ru, спросите меня: «Шопинг или футбол?» — я не буду отвечать, а просто умчусь искать мяч.

Все время мы были вместе: я и брат. Точнее, сначала брат, а потом уже и нежданчик для всей семьи — я. Для старших младшенькие как некий живой организм, появившийся внезапно и неизвестно с какой целью, с которыми они вынуждены проводить время, снисходительно мирясь с их общей недоразвитостью (все-таки пара лет, как они считают, — это же целая пропасть в интеллекте и физических способностях). А младшие смотрят на старших, как на полубогов. С самого их рождения они рядом, и, кажется, если постараются, они смогут сделать все что угодно. Поэтому, когда я вспоминаю наше детство, старший брат предстает в образе бесстрашного авантюриста и всезнайки, а я — неотесанной занудой, которая пыталась заменить ему совесть и здравый смысл. — Погнали вдвоем на велосипеде вон с той огромной горки?

— Может, не надо? — Пойдем в тот заброшенный дом, чего ты боишься все время?

— Там же собаки! Может, лучше книги почитаем? — Давай вместе разберем эту штуковину, а я потом соберу, как было!

— Ты уверен? Пара-тройка знатных шрамов на лбу и ногах все же напоминают мне, что тогда все-таки что-то НЕ надо было делать.

Со старшим братом не вырастают принцессы. С ними растут боевые подруги, которые знают, как менять колеса, молча заматывать рану, бить недоброжелателей точно и эффективно, играть в футбол. И выживут те, кто уяснит главные фишки его воспитания: если брат дает тебе что-то понюхать, то это точно будет пахнуть невкусно. Если он сказал, что там ничего страшного, то он просто там не был. Если он защитил тебя от хулиганов всего мира, это не значит, что он не обидит тебя сам. В этом случае приходится использовать боевые навыки, описанные выше. Но вместе с мышцами и ценным опытом растет и неописуемая любовь к брату, которая может сравниться разве что с яростью к нему же. С самого детства я поняла, что все мужчины бесстрашные, умные и классные, особенно брат. И что все мужчины бездушные и невыносимые бестолочи, особенно брат. Но все же, что бы я ни говорила, я безумно счастлива, что у меня есть старший брат. Мы можем говорить часами и часами молчать. Нам хватит одного быстрого взгляда или знакомой нотки в голосе, чтобы понять, что что-то не так. Прожив с человеком бок о бок всю свою жизнь, начинаешь чувствовать его каждой клеточкой.

Мы абсолютно разные. Во всем. Но никто так не поймет нас, как мы понимаем друг друга. Он может разнести головой любую стену для меня, а я буду бежать рядом и причитать: «Ну что ты голову-то не бережешь?! Я бы и сама справилась». Он будет защищать меня до последнего, даже если против нас целый мир. С ним не страшно. Не страшно застрять в глуши на машине, полететь в космос, узнать ужасную тайную, признаться в ошибке, быть собой. Нам часто говорили, что наша дружба с годами пройдет, стоит нам только завести свои семьи. Всем этим Фомам хочу сказать: ваши предсказания не сбылись. Конечно, мы стали общаться намного меньше, чем когда мы были целыми днями вместе. Но наша связь от этого не стала слабее. Мы с братом всегда знаем, что на этой планете есть человек, который как твоя вторая половинка, только родственная. Мы знаем, что стоит только позвонить одному из нас, как второй уже будет рядом, готовый поддержать, поговорить, навалять, противостоять или порадоваться, посмеяться, согреть душу. Нам уже за 30, а мы все продолжаем подкалывать друг друга, втягивать в приключения и порой вести себя как настоящие придурки. И я ни на что не променяю эти мгновения.

Я уверена, что, даже став старыми, мы будем продолжать вести себя как обычно. Я буду идти в туалет, ссыпая с себя песок, а он будет удерживать дверь с другой стороны и хихикать, что у меня не хватает сил открыть ее. Мы будем поджидать друг друга за углом и пугать, надеясь, что не случится приступ. Мы будем улыбаться друг другу вставными челюстями и видеть глаза, которые помнят и знают больше остальных.