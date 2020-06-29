Искренний текст о любви, который действует как ушат холодной воды в суете жизни

Ольга Савельева — популярный блогер и автор книг. Каждый ее рассказ наполнен светлым настроением и добрыми мотивами. Они находят отклик в сердцах читающих, потому что в них — жизнь и все, что с нами происходит.

Мы в AdMe.ru любим такие истории, которые берут за душу или заставляют задуматься, и надеемся, что и вам этот рассказ напомнит о важном.

Целый день в голове тот утренний разговор с Т.

— Ольга, здравствуйте. А вы же пишете тексты на заказ? И стихи?

— Доброе утро, да, пишу.

— Мне нужна эпитафия. Вы пишете эпитафии?

— Эпитафии? Надписи на памятник? Нет. Не пишу. Точнее, так: никогда не писала. Потому что мне никогда не заказывали... Опыта нет совсем.

— У меня муж умер. Хочу ему красивое стихотворение на надгробие, а сама не умею. Но я поняла вас. Нет так нет.

Мы с моим мужем Мишей в этот момент ехали в машине. Он ругался с кем-то по телефону, что «не привезли болты, накладки и порог»: он сегодня собирался в сервис «подшаманить» машину, а если не привезли, то и нет смысла ехать. Мне было не по себе. Я думала о Т. Почему жизнь вот такая... разная. Я вот сижу в машине с румяным мужем, который занят будничной жизнью, и пишу список продуктов на окрошку, а где-то Т. придумывает стихотворение на памятник своему мужу, которого больше нет. Я импульсивно принимаю решение.

— Можно я попробую? — пишу я Т. — Ну, эпитафию. Заодно узнаю, умею ли я... про такое... Можете прислать свои мысли, которые хотели бы написать мужу? А я их оформлю в стихотворение? Т. прислала красивый текст. Видно, что она долго над ним работала. Видно, что живет она сейчас нервами наизнанку: невозможная боль. И этот солнечный беззаботный летний день — немножко предательство. Зачем он ей без него?

Больно было читать. Больно было писать.

Но мысль ложится гладко, складно и получается сразу. Мне часто заказывают стихотворения о любви. Признаться в ней, поздравить с ней или извиниться сквозь нее. Так вот эпитафия — это такое же стихотворение о любви. Только совсем короткое и тому, кто никогда не прочтет. А может, прочтет, но мы об этом не узнаем. Я отправляю Т. эпитафию.

— В самое сердце, — пишет она в ответ. — Сколько с меня?

— Нисколько.

— Я так не могу.

— Вам нужно сейчас разрешить себе принимать поддержку, — говорю я Т. Эту же фразу вчера говорила мне моя подруга, когда мне не хватило денег на то, что очень хотелось, и подруга предложила это в подарок. А я сказала: нет, я не могу. А она сказала: просто прими. Научись принимать. Принимать — это не про слабость. А про благодарность. И про возможности, которые в разное время есть у разных людей. Ситуации совсем не похожи, а впору пришлась одна и та же фраза. Удивительно...

— О чем ты думаешь? — спрашивает муж. — Хмуришься...

— Честно? О смерти.

— О смерти??? Я что, слишком гоню? Я даже не превышаю. Мы же все обсудили о смерти... Муж как-то усадил меня перед собой и сказал строго: «Если со мной что-то случится (авария, болезнь или несчастный случай) и надо будет принимать решение, остаться жить с несохранным интеллектом и неконтролируемой физиологией или смерть, я хочу, чтобы мои органы, если это будет возможно, спасли других людей, и жить хочу, только не будучи никому обузой». Я вырывалась, хотела уйти от разговора и категорически отказывалась это обсуждать. А он настаивал. Спрашивал: «Ты поняла? Поняла?» В целом я абсолютно разделяю его позицию, но говорить об этом было невыносимо. — Я не про это, Миш, думаю, — машу головой. — Я только что написала эпитафию. Представляешь?

— Это то, что на памятник?

— Да.

— Получилось?

— Кажется, да.

— А почему не отпускает? Почему думаешь все равно об этом?

— Потому что... Я всегда думала, что жизнь — это про любовь. А сейчас поняла, что смерть... она тоже про любовь. Это так удивительно почувствовать.

Признаться, поздравить, извиниться — никогда не поздно, даже если кажется, что это не так.

Я очень верю, что те, кто уходят от нас, уходят недалеко. Они живут в других измерениях за нашими спинами и слышат наши признания, поздравления и извинения. И когда нам плохо без них, они слышат нашу боль, заглядывают в наши сны и посылают неявные знаки поддержки: ситуации, ощущения, людей, которые могут спасти и наполнить. А еще важно научиться принимать.

Жизнь — такой, какая она есть.

И дары этой жизни, которая продолжается, несмотря ни на что, каждый день... Что там мне еще нужно на окрошку?