Текст о неизлечимой «болезни», которой подвержены все заядлые путешественники

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Галя Лязгина — любительница походов и основательница турклуба, которая ведет свой блог о путешествиях и волшебстве жизни во всех ее проявлениях. Сегодняшний ее рассказ тонко и с юмором описывает людей, которые пляжам и «все включено» предпочитают самые дальние уголки со «все выключено»: без интернета и коктейлей с трубочками.

Мы в AdMe.ru обожаем любой туризм и уверены, что те, кто «заболевает» путешествиями, становится от этого только счастливее.

У Саши завелся рюкзак. Сначала Саша не придал этому значения. Но рюкзак не проходил. Вскоре он подрос и начал требовать к себе внимания. Саша стал выгуливать рюкзак. Но с каждым разом рюкзаку хотелось гулять все больше и дальше. Вскоре у рюкзака завелась подружка — палатка.



Саша забеспокоился и решил все рассказать родителям. Мама упала в обморок. Отец поговорил с Сашей по-мужски и предположил, что Саша где-то подцепил туризм и что раньше надо было думать, потому что это не лечится.



В отчаянии Саша стал читать разные туристические журналы и паблики. Но нигде, НИГДЕ не было написано, каким образом можно избавиться от рюкзака!

Тем временем рюкзак прогрессировал. Теперь рядом с рюкзаком завелись спальник, каремат, ботинки и ледоруб.



У Саши началась аллергия. Раньше он любил диван, телевизор и пиво по пятницам. Теперь же от лежания на диване у него начиналось кислородное голодание и тоска. Все Сашины друзья по пятничному пиву от Саши отвернулись. Саша их не осуждал: они боялись заразиться.



Саша заметил, что рюкзак очень похож на черную дыру. Он буквально поглощал все, к чему прикасался. Сначала Саша этому даже обрадовался, так как рюкзак поглотил Сашин пивной живот. Но вскоре выяснилось, что рюкзак засасывает в себя все Сашино свободное время и деньги.

Саша решился на отчаянный шаг и записался в поход 6-й категории сложности. Через 3 недели походной жизни Саша уже не мог оторвать рюкзак от спины. Вернувшись домой, Саша сообщил родителям, что он теперь инструктор. Мама упала в обморок. Отец поговорил с Сашей по-мужски и признался, что у мамы 3-й разряд по альпинизму, а у него самого — 2-й и что, скорее всего, это наследственное и не лечится...