Сердечная история, которая показывает, что любовь мужчины проявляется в мелочах

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О книге давно уже никто не судит по обложке, а что же с людьми? До сих пор нередки случаи, когда счастье ищут в красивом облике. Но ведь когда приносят подарок, нам интересно содержимое, а не его упаковка. Так и с человеком — в первую очередь он должен быть прекрасен внутри.

Психолог Анна Кирьянова рассказала AdMe.ru и его читателям случай из тех времен, когда она была беременна. Он интересен тем, что правильно раскрывает суть гармоничных семейных отношений.

Я лежала на сохранении много лет назад. К моей соседке по палате постоянно ездил муж. Мы были такими молодыми, что нас трудно было назвать женщинами. Но называли: в больнице всех так называли. Мы все ждали рождения ребенка в палате на 12 человек. Называлось это «лежать на сохранении». И была такая некрасивая Света с большим животом. Ну у всех был живот, все были не очень красивые: там ни душа, ни зеркала не было. Но Света была нехороша собой и очень полная, отекшая.

Палата была на 1-м этаже. Мужья приходили к женам и разговаривали через подоконник. Телефонов не было, и женщины гадали и тревожились: придет ли их муж? Не ко всем приходили. Это понятно: работали все, ехать далеко, на окраину. И некоторые женщины плакали ночью. В больнице очень грустно. А когда муж все-таки приходил, они выражали любовь и заботу. И спрашивали: «Ты покушал? Ты нашел чистую рубашку?» А к этой Свете ходил рыжий маленький паренек в кепке. Немножко кривоногий и тоже не очень красивый. И каждый день — каждый день! — приносил маленькую кастрюльку. Он ее привозил, замотав в одеялко старенькое. И в кастрюльке была вареная картошка, еще теплая. Или суп с макаронами. Теплый. Он приезжал после работы на заводе, когда часы приема посетителей кончались. Но мы же на 1-м этаже были. Он молча передавал кастрюльку Свете, а та ела. Она и меня угощала: мой муж в армии был. Потом этот молчаливый рыжий парень ехал с кастрюлькой и одеялом обратно. Часа два надо было ехать. И они почти не говорили.

А потом меня выписали. И эту Свету я лет через 15 снова встретила на улице. Она снова была в положении. И у нее уже было трое детей. И она красивая стала! Полная, но очень красивая. И машина красивая. Дети тоже красивые — она так сказала. И жизнь хорошая, красивая! А за рулем сидел этот рыжий парень, муж. Он остался некрасивым, как та алюминиевая помятая кастрюлька. Но в мужчине главное не красота. Главное — что внутри. Как в кастрюльке, в которой картошка оставалась теплой. И это тепло не исчезает, даже если ехать два часа. Даже если всю жизнь ехать — вместе.