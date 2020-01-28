Преподаватель английского объяснил, как школы по изучению языков вытягивают у нас деньги и почему они ничему не учат
Многие из нас мечтают свободно говорить на английском языке: одни ходят к репетитору, другие штурмуют учебники или смотрят фильмы в оригинальной озвучке. Однако результата добиваются единицы. В чем причина? Преподаватель английского языка Денис Гончарук рассказал в твиттере о том, как нас водят за нос многочисленные школы изучения иностранных языков и каким образом можно овладеть английским без помощи тьютора.
Мы в AdMe.ru почерпнули немало важной информации из треда, а заодно узнали, почему не стоит доверять учителям, которые позиционируют себя как носителей языка.
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Всем преподавателям выгодно учить вас плохо. Чем дольше вы осваиваете тему, тем больше занятий вам нужно и больше денег вы принесете. То же касается и школ. Цель школ — задержать вас на подольше, а не научить чему-то.
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Поэтому они ищут баланс. Во-первых, нужно, чтобы вы платили как можно дольше. А во-вторых, нужно вас убедить, что вы стали круче. Поэтому придумываются всякие метрики и численные характеристики вашего уровня.
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Основная идея (потому что самая простая) — это считать количество слов. Вчера вы «знали» 1 000 слов, сегодня «знаете» 1 200. Значит, вы стали на 20 % круче. Это легко посчитать, легко вам продемонстрировать, и так же легко вас убедить, что это важно. И красивые графики вам это покажут.
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Видели «уровни» во всяких приложениях по изучению английского? Вчера вы были на 3-м уровне в какой-то теме, а сегодня — на 5-м. Прогресс виден? Виден. Вы думаете, что стали круче и станете еще круче, перейдя на следующий уровень.
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То же касается всяких тестов. Особое место занимают тесты типа «вставьте правильное что-то вместо пропуска». В реальной жизни вы с этим не сталкиваетесь и вряд ли столкнетесь. Единственный навык, который вы тут прокачаете, — это угадывание, что имел в виду автор теста.
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Это тоже нужно, чтобы показать вам ваш «прогресс». Вчера вы ошибались чаще, чем сегодня. Ваш средний балл был 6 из 10, а теперь 7 из 10 — вы лучший! Занимайтесь еще, чтобы получить 8 из 10! В итоге вы учитесь круто проходить такие тесты, но реальных знаний при этом снова нет.
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Эта геймификация приводит к тому, что вы тратите кучу времени и денег на повышение уровня. Но совершенно не замечаете, что повышаете лишь свой уровень в игре, а не уровень английского. Вы по-прежнему не можете написать текст или свободно говорить, зато круто заполняете пропуски.
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Затем под видом реального обучения вам объясняют важность занятий с носителями языка. Ведь это носители языка, для них он родной — они по-любому научат вас круче всех остальных преподавателей!
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С этим связан миф о том, что есть «правильная» версия английского, которой могут научить только носители языка. Но английский — родной язык не только для британцев и американцев. Еще для индусов, канадцев, камерунцев, австралийцев... Эти версии сильно отличаются друг от друга.
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Как наш сантехник говорит «ложить трубы», так и этот «носитель языка» может говорить аналогично. Но вы об этом не узнаете, поскольку вы уже дрожите перед его «авторитетом». Вам внушили, что вы тупые, а он крутой.
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Вам активно продвигают британский английский как «самый правильный» вариант английского. Он, разумеется, стоит дороже, но зато! Он ведь самый правильный! Это у многих еще со школы укоренилось. И многие стремятся изучать именно британский английский, чтобы быть круче.
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Население Великобритании — 60 млн человек. Родным английский является для примерно 400 млн. Еще для примерно 700 млн он второй основной язык. Согласитесь, не слишком разумно учить версию языка, которую реально использует лишь 5,5 % говорящих на нем.
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Дело в том, что английский давно стал международным языком. У него нет «правильной» и «неправильной» версии — они все правильные. Просто слегка отличается произношение. У нас тоже в Москве акают, а на юге говорят «х» вместо «г».
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Почему же тогда так популярно «оксфордское произношение»? Ну я не знаю. А почему люди платят за яблоко на задней крышке телефона? Думаю, вы поняли.
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По большому счету, преподаватель вам нужен только для одной вещи: объяснить закономерности, которые есть, но вы их не заметили или не осознали. Больше он ни для чего не нужен, и вы будете тратить впустую деньги, чтобы вам повторили содержимое учебника.
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Читайте книги. Те, которые вам интересны. Никаких адаптированных и упрощенных версий! Если читаете плохо и знаете мало слов, все равно читайте. Но не переводите слова переводчиком. Не отвлекайтесь от чтения. Вам нужно не запомнить пары «слово-перевод», а понять смысл слов.
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Фильмы не дадут вам хорошего понимания смысла слов, но они научат вас воспринимать их на слух, и вы будете знать, как их произносить. Больше фильмы ни для чего не годятся.
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Просто заходите в любой хороший англоязычный чат и общайтесь там. И уже через неделю-другую активного общения вы сами удивитесь, как легко вам станет то же самое говорить вслух!
У Дениса есть сайт, на котором можно найти немало лайфхаков по изучению английского, а также канал в телеграме, где он объясняет трудные моменты, которые самостоятельно подметить довольно сложно.
Расскажите, а вы когда-нибудь ходили на занятия английским или пробовали учиться у носителя языка? Чем закончился этот опыт?