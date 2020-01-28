Преподаватель английского объяснил, как школы по изучению языков вытягивают у нас деньги и почему они ничему не учат

То же касается всяких тестов. Особое место занимают тесты типа «вставьте правильное что-то вместо пропуска». В реальной жизни вы с этим не сталкиваетесь и вряд ли столкнетесь. Единственный навык, который вы тут прокачаете, — это угадывание, что имел в виду автор теста.

Это тоже нужно, чтобы показать вам ваш «прогресс». Вчера вы ошибались чаще, чем сегодня. Ваш средний балл был 6 из 10, а теперь 7 из 10 — вы лучший! Занимайтесь еще, чтобы получить 8 из 10! В итоге вы учитесь круто проходить такие тесты, но реальных знаний при этом снова нет.

Эта геймификация приводит к тому, что вы тратите кучу времени и денег на повышение уровня. Но совершенно не замечаете, что повышаете лишь свой уровень в игре, а не уровень английского. Вы по-прежнему не можете написать текст или свободно говорить, зато круто заполняете пропуски.

Затем под видом реального обучения вам объясняют важность занятий с носителями языка. Ведь это носители языка, для них он родной — они по-любому научат вас круче всех остальных преподавателей!