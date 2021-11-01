Правдивый текст о том, как мне надоело работать и одновременно тащить на себе быт. И я арендовала место в коворкинге

Меня зовут Татьяна, и уже 4 года я работаю удаленно — то на фрилансе, то на постоянной работе с жестким графиком. Я заметила: неважно, как много у меня задач, дома я все равно сильно отвлекаюсь и часто срываю дедлайны.

Я решила: хватит это терпеть — нельзя одновременно варить борщи и работать. Поэтому сняла стол в коворкинге. Уже 3 месяца я работаю в просторном open space вместо дома и хочу рассказать AdMe.ru, как изменилась моя жизнь и как эти изменения приняли домашние.

Много лет я работаю удаленно. Последние 2 года у меня гибкий график: могу начинать работу, когда хочу, главное — выполнить все задачи в срок. Я знаю, что так повезло не всем, но уверена, что коворкинг подойдет и тем, кто занят на работе полный рабочий день. Раньше я вставала около 9:00 и, вместо того чтобы завтракать и садиться за компьютер, пыталась впихнуть в утро невпихуемое: поесть, привести себя в порядок, прибраться после завтрака. В итоге чай допивала уже за компьютером, в ночнушке. Зато успевала включить стирку. Время распределялось так: на работу уходило около 6–7 часов в день. Но эти часы были сильно растянуты во времени. Когда я доделывала задачу, вместо того чтобы брать следующую, я шла вытирать пыль, мыть посуду или запускать робот-пылесос. В итоге приходилось работать и в 10 часов вечера. Иными словами, меня постоянно отвлекали мелкие дела.

Я пыталась сосредоточиться, запрещала себе отвлекаться. Но меня поглощало чувство вины. Я знала, что муж придет домой голодный — нужно приготовить ужин. Морально понимала, что моя работа ничем не отличается от его, только я сижу дома, а он — в офисе. Но мне все равно это казалось неправильным: целый день была дома, а еды нет. Муж меня не попрекал, но я все равно старалась сделать домашние дела. Один раз днем зашла свекровь и возмутилась: полдня прошло, я дома, а в раковине гора посуды. Я ответила, что работа важнее, но она ответ проигнорировала и осталась уверена, что я просто плохая хозяйка.

3 месяца назад я решила работать в коворкинге. Коворкинг — большое пространство, где работают люди, никак не связанные с друг другом. Иными словами, если дорого снимать офис для одного человека, можно арендовать место в коворкинге. Обычно в цену входит стол, стул, кулер с водой, уборка помещений, интернет. У нас в городе коворкинг — большое и светлое пространство с панорамными окнами. Вместе со мной сидят еще 6 человек: программисты, менеджеры по закупкам, дизайнер квартир, переводчик. Иногда к нам забредает еще кто-нибудь, но обычно только на пару дней. Недавно за соседним столом работал рекрутер всем известной сети такси. Сначала я сомневалась: аренда стоит денег, и я боялась, что это необоснованные траты. Думала, что потрачусь и как бы заберу из семьи деньги. Но уже после первого месяца мнение изменилось. Так как у меня сдельная оплата, я стала больше и более качественно работать — отвлекаться ведь не на что. В итоге мой доход вырос на 40 %, поэтому потраченное на коворкинг окупается с лихвой.

Муж принял изменения стойко. Не могу сказать, что убиралась и готовила в доме только я, но все же основная нагрузка лежала на моих плечах. Сейчас же мы приезжаем домой одновременно и начинаем делать домашние дела: он разбирает покупки, я готовлю ужин. Единственный, кто остался в минусе, — наша собака, которая теперь от скуки много шалит. Я знаю, что не всем повезло так, как мне, и многие работают «на ставке». Но я поговорила с другими коворкерами, и они рассказали, какие плюсы от работы в офисе получают они. Оказалось, что, так как отвлекаться не на что, работа выполняется быстрее, а освободившееся время они посвящают саморазвитию: учат английский, изучают программирование, а порой просто смотрят сериалы в свое удовольствие. Когда я выполняю все задачи, то тоже посвящаю время себе. Недавно начала оформлять документы для обучения за рубежом — пробую получить стипендию.

Я организовываю работу так: с утра выписываю все задачи на день и просто иду по списку. Если чувствую, что силы кончились, переключаюсь на личные дела. К слову, еще один немаловажный плюс: я стала больше двигаться. До работы добираюсь пешком и иногда в обеденный перерыв гуляю в сквере. Работая из дома, я проходила максимум 5 000–6 000 шагов в день, а сейчас спокойно прохожу 10 000. Улучшилось также и ментальное здоровье. Раньше мне казалось, что я сижу в четырех стенах и света белого не вижу. Сейчас я в любой момент могу прогуляться и подышать воздухом. Познакомилась с другими коворкерами, и иногда мы вместе обедаем, общаемся. Еще один забавный факт: на работу нужно одеваться, поэтому муж, который привык видеть меня в домашних шортах и футболке, радуется моим нарядам. Когда работала из дома, ничего не успевала, выглядела как замухрышка, вечно орала и срывалась на родных и жутко уставала. Сейчас дома куча грязной посуды, но муж говорит, что рад видеть меня такой свежей и полной энтузиазма. Не буду скрывать: дома стало не так чисто. Но я не боюсь прослыть неряхой — главное, что я эффективно работаю и каждый день вижу что-то новое.