Почему я выбрала отношения по выходным и не изменяю своим принципам более 10 лет

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В моей жизни действует правило: я не вижусь с одним и тем же человеком два дня подряд, даже если речь идет о невероятной влюбленности. Я автор AdMe.ru, который на собственном опыте знает, что такое отношения по выходным. И я готова рассказать о всех нюансах, трудностях и плюсах такой связи, а также постараюсь предугадать вопросы, которые могут возникнуть у читателей.

Всего один вопрос моего папы изменил мое представление об отношениях

Мне 29 лет. Первые мои отношения начались в 16: на дне рождения подруги я познакомилась с мальчиком, который учился в моей же школе, но до того момента мы не замечали друг друга. У нас оказалось много общего, поэтому юношеская влюбленность не заставила себя ждать. Как и все молодые пары, у которых в животе «бабочки» летают между кусочками пиццы и пузырьками колы, мы встречались несколько раз в неделю после уроков, ходили в кино и гуляли. Время шло. К моим 19 годам родители купили квартиру, в которую планировали переехать, но потом решили отдать ее мне с моим молодым человеком, а сами остались в старой. Пока длился ремонт, по выходным мы проводили время в новом жилище, а как только появилась возможность жить там с комфортом, молодой человек стал оставаться чаще. В тот момент я и поняла, что мне трудно находиться с кем-то более 2 дней подряд, а уснуть я и вовсе могу лишь одна. Мы разошлись по разным спальням, но привыкнуть к присутствию еще одного человека в квартире я так и не смогла, поэтому предложила вернуть все как было и видеться один раз в неделю. Несмотря на то что мои родители знали о существовании молодого человека в моей жизни, личного знакомства так и не было. Возлюбленный сам изъявил желание представиться, попросив телефон моей мамы. Такой поворот событий меня совсем не обрадовал, но спас ситуацию папа, задав мне вопрос: «Если ты скажешь, что это серьезно, то пусть приходит знакомиться. Если ты не уверена, что с этим человеком у тебя впереди долгая совместная жизнь, то я не вижу необходимости его узнавать. Так мне есть смысл запоминать его?» Я со спокойствием выдохнула и сказала, что нет, эти отношения точно не на всю жизнь. Мы расстались, когда мне было 20, а папины слова навсегда застряли в моей голове, и я поняла, что представлю своего избранника родителям только в том случае, если когда-нибудь соберусь под венец.

Мужчин, которые готовы к отношениям по выходным, нужно заносить в Красную книгу

Если вы считаете, что мужчин, которые мечтают об отношениях по выходным, — пруд пруди, то, поверьте мне, это не так. Все же большинство представителей мужского пола — собственники. Поэтому, когда я завершила отношения, было очень трудно завести новые: сложно было объяснить мужчинам, что мне, как воздух, необходимо личное время. Идеальные отношения в моем представлении выглядят так: встретиться в конце недели, а затем, до следующих выходных заниматься своими делами, отвлекая друг друга только сообщениями в мессенджерах. Все мои новые знакомства заканчивались после первого свидания. Например, если меня приглашали в кино и встреча проходила удачно, то, как вы уже поняли, я ждала, что молодой человек «исчезнет» из моей жизни хотя бы на пару дней (а лучше до конца следующей недели). Но так не получалось, и не успевала я подняться на лифте домой, как приходило сообщение с предложением встретиться завтра. Я максимально корректно пыталась перенести такие встречи, но сталкивалась с непониманием и обидами. Спустя время у меня завязались вторые отношения, и продлились они 3 с половиной года. Закончилась эта история очень просто: общение стало сходить на нет, а я влюбилась в другого человека, с которым отношения длятся уже 5 лет, и пока «полет» нормальный. Собственно, на них я и построю весь дальнейший анализ в тексте.

Своим эгоизмом я уберегаю партнера от чужого мнения

Этот текст для меня своего рода исповедь, потому как я не обсуждаю свои отношения с близкими и тем более с просто знакомыми мне людьми. Объясню почему: я понимаю, что такая форма любви вызывает в лучшем случае недоумение у окружающих, и почему-то многие люди стараются сразу же обвинить моего партнера в чем-то аморальном, а мне этого совсем не хочется, ведь этот человек — мой выбор и я от него без ума. Поэтому, когда моего возлюбленного называют «травоядным животным с рогами», который совсем не ценит меня, то у меня появляется желание стереть память у собеседника и никогда не начинать этот разговор. В такие моменты мне кажется, что люди стараются таким образом пожалеть меня, а я искренне не понимаю почему. Думаю, что любовь у каждого своя, и этим она и прекрасна. У кого-то она с итальянским акцентом — обжигающая, ревнивая, жестикулирующая; у кого-то — со скандинавским характером — спокойная, по хюгге уютная и размеренная, а у кого-то — такая, как у меня. Если вам на секунду показалось, что я холодная женщина, которая никогда никого не любила, то вы ошибаетесь. Именно по той причине, что я отдаю много эмоций во время общения, я быстро выгораю и мне требуется уединение, чтобы набраться сил.

Правила, выработанные годами

Несмотря на то что это достаточно свободный тип отношений, все же некоторые правила появились сами собой: О будущем. Я считаю, что у каждого человека должно быть место, которое будет только его: для его воспоминаний, увлечений и для того, чтобы можно было спрятаться от внешнего мира. И, даже если мы когда-нибудь решимся съехаться, то я никогда не попрошу партнера продать его холостяцкую берлогу и не заеду в нее сама. Я допускаю возможность приобретения общего жилья, но с сохранением старого.

Я считаю, что у каждого человека должно быть место, которое будет только его: для его воспоминаний, увлечений и для того, чтобы можно было спрятаться от внешнего мира. И, даже если мы когда-нибудь решимся съехаться, то я никогда не попрошу партнера продать его холостяцкую берлогу и не заеду в нее сама. Я допускаю возможность приобретения общего жилья, но с сохранением старого. Обязательный перерыв между свиданиями.

О быте. Я не прошу запасной ключ от его квартиры, приезжаю только после договоренности и не захватываю территорию, «забывая» свои вещи. Я не убираю и не готовлю не у себя дома, потому что знаю девушек, которые начинали демонстрировать свои навыки хозяюшек в отношениях по выходным и расстраивались, когда их труд оставался незамеченным. По моему мнению, в этом случае стоит признаться, что вы хотите большего.

Я не прошу запасной ключ от его квартиры, приезжаю только после договоренности и не захватываю территорию, «забывая» свои вещи. Я не убираю и не готовлю не у себя дома, потому что знаю девушек, которые начинали демонстрировать свои навыки хозяюшек в отношениях по выходным и расстраивались, когда их труд оставался незамеченным. По моему мнению, в этом случае стоит признаться, что вы хотите большего. О настоящем. Я не нарушаю его планы. Если у моего мужчины по расписанию спорт, день рождения друга или что-то еще, то он не должен отменять все это из-за меня. Все правила действуют и по отношению ко мне тоже.

Исключения из тех самых правил

В любых правилах находятся исключения, и в моих последних отношениях они стали появляться все чаще (возможно, возраст играет в этом не последнюю роль): 2 раза в год мы проводим отпуск вместе, и теперь я могу засыпать рядом с другим человеком и даже высыпаться. А вот праздники мы отмечаем отдельно, потому как наши семьи незнакомы и круг друзей тоже разный. Что всегда остается неизменным, так это взаимопомощь. Можно сколько угодно устанавливать рамки, правила и строить собственные планы, но если близкому человеку нужна помощь, то все отменяется. Мы первые люди друг у друга, когда требуется срочное реагирование. Взаимовыручка присутствует всегда, и я не могу вспомнить такого случая, чтобы, узнав о моей проблеме, человек остался в стороне.

Плюсы и минусы таких отношений

У каждой медали две стороны, вот и у моей есть как «темная» часть, так и «светлая». Давайте начнем с хорошего: Мы не успеваем надоесть друг другу. Я испытываю страх перед тем, что меня может быть слишком много в жизни человека или он может мне надоесть. В таких отношениях подобная вероятность стремится к нулю.

Я испытываю страх перед тем, что меня может быть слишком много в жизни человека или он может мне надоесть. В таких отношениях подобная вероятность стремится к нулю. У меня есть время заняться собой. Это относится как к уходу за собой, так и к возможности заниматься творчеством. Я не из тех девушек, которые боятся показаться без макияжа и со следом от подушки на лице с утра, но я рада, что у меня есть возможность основательно подготовиться к каждому свиданию, что помогает сохранить «химию» даже спустя много лет отношений.

Это относится как к уходу за собой, так и к возможности заниматься творчеством. Я не из тех девушек, которые боятся показаться без макияжа и со следом от подушки на лице с утра, но я рада, что у меня есть возможность основательно подготовиться к каждому свиданию, что помогает сохранить «химию» даже спустя много лет отношений. Экономия средств: чем реже мы видимся, тем больше удается накопить. Особенно это касается меня, потому что каждый раз перед свиданием мне хочется купить что-то новое.

чем реже мы видимся, тем больше удается накопить. Особенно это касается меня, потому что каждый раз перед свиданием мне хочется купить что-то новое. Нам всегда есть о чем поговорить. Даже когда мы отправляемся в отпуск и проводим 24 часа в сутки вместе, темы для разговоров не заканчиваются. Кстати, возникает привычка запоминать вещи, которые «обязательно надо рассказать», но, конечно же, они благополучно забываются, а вот в отпуске все это всплывает из «архивов» памяти.

Даже когда мы отправляемся в отпуск и проводим 24 часа в сутки вместе, темы для разговоров не заканчиваются. Кстати, возникает привычка запоминать вещи, которые «обязательно надо рассказать», но, конечно же, они благополучно забываются, а вот в отпуске все это всплывает из «архивов» памяти. Отсутствуют конфликты на бытовой почве. Когда мы проводим продолжительное время вместе (в отпуске), то меня абсолютно не раздражает поднятый стульчак, вид мужских носков и мне не сложно проснуться на час раньше, чтобы приготовить завтрак для нас двоих. Возможно, это потому, что подсознательно я знаю: это не моя рутина, и она ею не станет.

А теперь давайте поговорим о грустном и перейдем к минусам: Готовность отпустить человека в любой момент. Насколько бы сильные чувства ни пылали в моей груди (а они пылают), я не отношусь к другому человеку как к неотъемлемой части себя и понимаю, что он может влюбиться в кого-то еще (как и я). В этом случае не должно быть никаких драматических сцен, потому как, по сути, вы ничего друг другу не обещали.

Насколько бы сильные чувства ни пылали в моей груди (а они пылают), я не отношусь к другому человеку как к неотъемлемой части себя и понимаю, что он может влюбиться в кого-то еще (как и я). В этом случае не должно быть никаких драматических сцен, потому как, по сути, вы ничего друг другу не обещали. Чем старше вы становитесь, тем сильнее привыкаете к определенному расписанию своей жизни, и очень тяжело делить быт с кем-то еще , если вы к этому не привыкли.

, если вы к этому не привыкли. Время от времени возможно появление меланхолии и нехватки тепла . Я живой человек, и у меня бывают неудачные дни, после которых я бы с удовольствием упала в руки к любимому человеку, а не в пустую кровать. И чаще всего именно в такие моменты работает закон подлости и мой любимый находится где-то далеко.

. Я живой человек, и у меня бывают неудачные дни, после которых я бы с удовольствием упала в руки к любимому человеку, а не в пустую кровать. И чаще всего именно в такие моменты работает закон подлости и мой любимый находится где-то далеко. Одновременно и плюс, и минус: чаще всего такие отношения просто сходят на нет. Если парам, которые постоянно живут вместе, достаточно сложно решиться разорвать связь и у них возникают сомнения («А вдруг это временное охлаждение?», «Может, все еще изменится?»), то в отношениях по выходным к человеку приходит четкое понимание: все, пора искать кого-то другого. Сохранить такие отношения сложнее и второго шанса у них уже не будет. Зато расставание обычно проходит безболезненно и общение сохраняется на уровне приятельских.

Кому точно не стот пробовать такой вид отношений

Я не призываю пробовать такие отношения только ради интереса — мне, наоборот, хочется «повесить» огромную неоновую табличку и еще направить на нее прожектор: «Трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить это дома». Такая форма любви точно не для вас, если: Вы хотите семью, детей и замуж. Я не чайлдфри, но желания иметь детей у меня пока не возникало, несмотря на это я точно знаю, что не согласилась бы на гостевой брак, если бы у меня был ребенок.

Я не чайлдфри, но желания иметь детей у меня пока не возникало, несмотря на это я точно знаю, что не согласилась бы на гостевой брак, если бы у меня был ребенок. Вам важно делиться эмоциями. Я не отрицаю, что подобная форма отношений для людей эгоистичных, достаточно замкнутых и тех, кто боится показать свою уязвимость. Вы должны понимать, что подобные отношения вам не с кем будет обсудить и не стоит этого делать.

Я не отрицаю, что подобная форма отношений для людей эгоистичных, достаточно замкнутых и тех, кто боится показать свою уязвимость. Вы должны понимать, что подобные отношения вам не с кем будет обсудить и не стоит этого делать. Вам скучно наедине с собой. Если у вас нет увлечений, то большую часть времени вы просто будете проводить в режиме ожидания. Так и с ума сойти можно.

Если у вас нет увлечений, то большую часть времени вы просто будете проводить в режиме ожидания. Так и с ума сойти можно. Вы ревнивы. Такие отношения полностью строятся на доверии, и в них нет места вопросам: «С кем ты?», «Где ты?», «Почему так поздно?».

Такие отношения полностью строятся на доверии, и в них нет места вопросам: «С кем ты?», «Где ты?», «Почему так поздно?». Вы часто не можете разобраться в своих чувствах. В любых отношениях самое главное — не врать себе. Если вы начинаете чувствовать себя использованными, то прекращайте такую связь. Обычно это возникает в том случае, когда вы прилагаете гораздо больше усилий, чем ваш партнер. Именно поэтому я рекомендовала избавляться от стремления убирать, гладить вещи и готовить семь блюд в чужой квартире.