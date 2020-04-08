Почему я перестала помогать бедным и остальным советую поступить так же

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Помогать другим считается делом почетным и заслуживающим уважения. Однако мало кто задумывается, что такая поддержка может быть во вред как тому, кто на нее рассчитывает, так и самому благотворителю.

Меня зовут Маша, и раньше я всегда приходила на выручку нуждающимся. Но недавно я пересмотрела свои взгляды на «причинение добра». Я хочу рассказать читателям AdMe.ru о своих провалах в сфере бытовой благотворительности и обсудить с вами, что значит «помогать с умом», а что — «только портить».

Как я потеряла «подругу», единожды отказав в помощи

Гуляя с годовалым первенцем, я случайно встретила старую приятельницу, которую не видела лет 10. Оказалось, у моей знакомой Ани уже трое детей и безработный муж. Понятно, денег нет. Последний ребенок на полгода младше моего сына, совсем малыш. Я собрала пакет вещей, продукты. Однокурсница с благодарностью его приняла. Затем к Ане перекочевала моя куртка («тебе она маловата, а мне с ребенком гулять не в чем»), прогулочная коляска («вы уже и ножками хорошо ходите») и многое другое. Потом она потребовала отдать почти новый комбинезон сына, потому что «у вас деньги есть, вы себе еще купите». Когда я отказалась, она обозвала меня эгоисткой. С тех пор мы не общаемся. А недавно я встретила Аню, и она опять беременна.

Почему люди хотят помогать другим

После этой ситуации я задумалась: зачем вообще я влезла в такую «дружбу», загрузилась чужими проблемами и начала их решать? Мне нравилась роль спасительницы: она позволяла чувствовать себя хорошей, доброй, нужной не только внутри семьи, но и вовне. В додекретной жизни я с лихвой получала эти ощущения на работе, где считалась отличным специалистом, ко мнению которого прислушивались. После родов мне было нужно подтверждение моей значимости — им стала Аня. Попытка компенсировать альтруистичными поступками нехватку внимания и самоуважения — это, пожалуй, одна из самых частых причин, по которым люди помогают нуждающимся. Обычно такими благодетелями беззастенчиво пользуются, играя на их низкой самооценке до тех пор, пока у человека не лопнет терпение.

«Всегда была доброй дурочкой, на которой ездили: и деньги в долг давала, и убирала за всех, и моталась по чужим делам. Смотрели как-то с подружкой сериал, где был нелепый и милый персонаж, которым помыкали, а он всем помогал. Подружка расхохоталась: „Это ж прямо как ты!“ И тут я очнулась. Научилась говорить „нет“, перестала бояться „испортить дружбу“, отстаивала свою точку зрения. Многие, правда, расстроились, что я „стала какая-то противная, не еду в выходной убирать у них дома“». Подслушано

В основе большинства благих поступков лежат психологические проблемы, которые человек пытается решить за счет своей «хорошести». Но этот метод очень часто дает сбой, потому что вместо ожидаемой благодарности, которая вроде как должна залечить старые душевные раны, в ответ вы можете получить негатив, обесценивание вашего труда и пренебрежение. Если, помогая, вы ждете каких-то бонусов, то важно понять, почему вам так необходимо чужое одобрение. Вероятно, это признак неуверенности и отсутствия любви к себе — именно решением этих проблем стоит заняться в первую очередь, чтобы в итоге не остаться разочарованным. Еще одним мощным стимулом взять на себя решение чужих проблем является чувство вины перед кем-то в прошлом, от которого благодетель пытается избавиться, помогая другим в настоящем.

«Мы с мужем занимаемся благотворительностью. Точнее, занимается он, а я отношусь ко всему этому скептически. В прошлом муж потерял дочь-инвалида, которая „сгорела“ из-за болезни в считаные месяцы. Недавно он решил организовать отпуск для одной матери с тяжелобольным ребенком в среднестатистические Сочи — недорого и просто. Видно, мать попалась неблагодарная либо еще что-то, но через пару дней муж оплакивал порванные в клочья билеты, виня в этом себя». Подслушано

Почему от помощи только хуже

Раньше я была уверена, что любая помощь нуждающимся — во благо. Каждый год на работе мы направляли новогодние подарки в ближайший детский дом, чтобы «подсластить» жизнь ребятам, лишенным родительской любви. Мне казалось, что мы совершаем хорошее дело, — до тех пор, пока моя мама не устроилась работать в аналогичное учреждение. Она была поражена тем, как воспитанники детского дома относятся к вещам: они портили одежду, не чистили обувь, легко могли запустить телефоном в стену. Все это не имело для сирот абсолютно никакой ценности, потому что они знали: добрые дяди и тети пришлют им новые гаджеты и наряды, сладости и игрушки. Регулярная помощь, не требующая никаких усилий с принимающей стороны, вредит людям. Вместо того чтобы решать свои проблемы, они взваливают их на благодетеля, считая это само собой разумеющимся. Со временем некоторые наглеют настолько, что начинают диктовать свои условия: какую помощь и в каком виде человек должен им оказывать.

«Моя подруга взяла под свой патронаж многодетную неблагополучную семью. Ну да, сердобольная она у меня и очень добрая. Собирает для них вещи, поддерживает деньгами, помогает с устройством детей в садик и тому подобное. В последнее время подруга стала жаловаться на своих подопечных, что они не ценят ее помощь, капризничают, что портфель им не такой, одежда старая, не отвечают на ее звонки, когда нужно. Я ей говорю, что нельзя до такой степени усердствовать. Помощь и доброту тоже надо дозировать. Такая помощь скорее развращает людей, в итоге они просто садятся на шею и свешивают ножки. Не зря говорят, что от добра добра не ищут». Pikabu

Человеку свойственно обесценивать то, что дается бесплатно. Поэтому к людям, которые безвозмездно помогают другим, у многих нуждающихся формируется абсолютно потребительское отношение. Им неважно, как вы себя чувствуете, какие у вас планы и дела: они уверены, что вы обязаны бросить все и поддерживать их в любое время.

«Наша соседка — женщина лет 75. Каждый день внучка привозит ей своего маленького сына, ее правнука. Позавчера женщине вечером стало плохо, увезли на скорой, сердце. Утром привезли. Через полчаса внучка приехала, оставила ребенка и как ни в чем не бывало уехала. Даже не знаю, что поражает меня больше: наглость внучки или стойкость бабушки, которая нянчится с малышом». Подслушано

Кстати, совсем недавно ученые доказали, что альтруизм дает человеку лишь кратковременное ощущение радости и уже через месяц благодетель чувствует себя более несчастным, чем тот, кто поставил в приоритет свои потребности. То есть разумный эгоизм приносит больше морального удовлетворения, чем воспетая многими жертвенность.

Выходит, помогать совсем не нужно?

Значит ли все это, что больше я никому не помогаю? Конечно нет! Мне не сложно оплатить продукты незнакомой бабушке, у которой не хватает денег на покупку, а вещи я теперь отдаю не конкретной Ане, а отвожу в Центр многодетных семей, где всегда всему рады. Но я уверена: чтобы не превратиться в жертву собственной доброты, необходимо для начала решить свои психологические проблемы, которые заставляют меня жить чужими заботами и брать на себя ответственность за других людей. Также крайне важно определить, какими реальными возможностями для помощи вы обладаете: деньгами, временем, опытом или чем-то иным. Отдавать без потерь для себя можно только то, что у вас есть в избытке, иначе это превращается в жертвование и загоняет благодетеля в ловушку. "Давать удочку, а не рыбу" - это, пожалуй, главный принцип реальной помощи. И именно такая поддержка может в итоге обеспечить нужные плоды - как в истории с женщиной, которая взяла шефство над вдовой с 4 детьми:

«Помогала этой семье, потому что детей маленьких было жалко. Привозила вещи, продукты, учила консервировать. В доме было так неуютно, что жить невозможно. Отговорка: денег нет на ремонт. Принесла банку краски (99 руб.) — заставила покрасить дверь. Потом обои недорогие прикупила для комнат и клей обойный — заставила оклеить стены. Изменения вовне и людей поменяло: вошли во вкус, появилось желание и самим что-то придумать. В следующий раз прихожу, а они хвастают, как потолок побелили и кухню поклеили обоями под покраску (кто-то тоже пожертвовал остатки). Стали потихоньку каждый месяц что-нибудь ремонтировать. Дом стало не узнать. Мало помочь, нужно еще научить помощью воспользоваться, иначе помощь может оказаться и во вред». Pikabu

Главный вывод, к которому я пришла в вопросе благотворительности: настоящая помощь — процесс двусторонний. Это значит, что если вы оказываете кому-то поддержку, то и этот человек должен прилагать усилия для того, чтобы изменить свою ситуацию. Вы можете помочь другому подняться и сделать первые шаги, но не нужно сажать его себе на шею — так он ничему не научится.