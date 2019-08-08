Почему с каждым днем становится все меньше нормальных людей
Мы с детства слышим, что только физическая боль — это повод остановиться, задуматься и обратиться к врачу. Беспокойства списываем на безумный ритм жизни в городе, недосып — на неправильный режим, а усталость — на возраст. Тем временем врачи бьют тревогу: это тоже проявления психических нарушений или заболеваний, которые негативно влияют на работу мозга, а затем медленно убивают наше тело в буквальном смысле.
AdMe.ru призывает каждого с заботой относиться к своему психическому здоровью и разбирается, почему в XXI веке не нужно стесняться походов к специалистам.
Почему вокруг все больше людей, которые обращаются за психологической помощью
Благодаря достижениям современной науки, внутренний мир человека уже не кажется таким загадочным и непонятным. Появились инструменты для изучения активности мозга, изменились методы лечения и диагностики: то, что раньше могли принять за проявление скверного характера, сегодня могут назвать расстройством психики или признаком болезни.
Люди не сходят с ума чаще прежнего — они просто чаще говорят о том, что чувствуют и что их беспокоит. Интернет дал доступ к информации, и это привело к тому, что человек знакомится с историями других людей и понимает, как обнаружить тревожные сигналы у себя. Вместе с тем обращение к специалисту часто помогает решить проблему и вернуться к обычной жизни, а не приводит человека в сумасшедший дом.
Мы начали прощаться с мифами. Например, с 1980-х годов выросло число людей, страдающих аутизмом. Раньше это связывали с распространением вакцинации. Но на самом деле изменились подходы к диагностике заболевания и расширилось определение болезни.
Сейчас это расстройство аутистического спектра (РАС), которое объединяет в себе детский и атипичный аутизмы, синдром Аспергера и синдром Ретта. РАС может быть диагностировано у человека, который просто кажется стеснительным и попадает под общепринятое определение интроверта, но это не мешает ему жить и достаточно комфортно чувствовать себя в современном обществе.
Кстати, многолетние наблюдения помогают заметить проявления подобных расстройств в раннем возрасте. Например, если малыш строит башню из конструктора, строго соблюдая порядок цветов, это повод обратиться к врачу.
Какие заболевания и расстройства появились в XXI веке
Существует ряд заболеваний, которые врачи научились диагностировать относительно недавно, а раньше их списывали на эмоциональное состояние. Так, использование магнитно-резонансной томографии (МРТ) в 1970-х годах помогло ученым заглянуть внутрь человеческого мозга и доказать, что депрессия — это действительно болезнь, при которой нарушается передача сигналов между нейронами и весь организм работает иначе.
Кроме того, отдельные эмоции, например проявление гнева, сегодня считаются не менее опасными, чем депрессия или зависимость, и тоже требуют лечения, если человек не способен себя контролировать в такой момент.
«Друг попросил изобразить мою депрессию. С этой фотографии и началось мое излечение».
У 34 % людей, страдающих психическими расстройствами, явные симптомы отсутствуют: большинство списывает все на усталость, возраст, плохое настроение или стресс. Заболевшие даже не знают, что им нужна помощь.
Например, если человек часто ощущает тревогу, у него кружится или болит голова, вдруг учащается сердцебиение, он часто потеет и есть дискомфорт в районе солнечного сплетения, это может быть не простым волнением, а проявлением генерализованного тревожного расстройства, с которым сложно справиться без лекарств. Еще в 2011 году от этого нарушения лечилось более 29 млн европейцев.
Но существуют расстройства, которые появились как реакция на события нового века. Например, киберхондрия: при ней люди самостоятельно ставят себе диагноз на основе симптомов болезней, описанных на интернет-сайтах.
В XXI веке специалисты начали фиксировать больше фобий, которые не являются самостоятельными болезнями, но могут стать их первыми симптомами. Среди них пеладофобия — страх облысения, вызванный стремлением выглядеть вечно молодым. Популярность набирает и калигинефобия — боязнь красивых женщин. Чаще всего это последствие неудачных отношений с партнершей, которая гналась за идеальной внешностью из-за собственных комплексов и при этом вела себя нервно, агрессивно, эгоистично.
Есть и фобии, которые появились из-за научно-технического прогресса. Это, к примеру, боязнь радиации, боязнь телефонного звонка или страх по отношению к робототехнике.
Многих из нас воспитывали так, что нужно самим бороться со своими страхами. Но оказалось, что даже лекарства бывают бессильны: если вы боитесь летать на самолете, успокоительное не поможет, а лишь притупит реакцию. Зато от страха избавит несколько сеансов работы с психологом и последующие полеты на авиасимуляторе.
Фобии постепенно запускают панические атаки и доводят до расстройств психики. Поэтому не стоит надеяться, что со временем страх куда-то уйдет, если с ним не работать.
Изменения в образе жизни повлияли на рождение новых вредных привычек. Одна из них — фаббинг. Это неконтролируемое желание человека отвлекаться на свой телефон: постоянно проверять ленту новостей, смотреть на экран, даже общаясь с кем-то вживую, и есть, не выпуская телефон из рук.
Исследуя, как эта привычка сказывается на семейной жизни, ученые обнаружили, что 46,3 % респондентов постоянно сталкивается с фаббингом со стороны своего партнера, 22,6 % назвали это причиной конфликтов, а больше трети заявили, что это приводит их в депрессивное состояние.
Огромное влияние смартфонов привело к формированию синдрома фантомных звонков, когда человек слышит и иногда чувствует, как гаджет будто вибрирует или звонит. Некоторые специалисты считают, что это чем-то похоже на зрительную иллюзию, когда мы видим лицо или фигуру в очертаниях облаков.
А вот бессонница считается опасным для здоровья расстройством, требующим лечения. Недосып грозит человеку серьезными повреждениями ряда клеток, из-за чего страдает память, ухудшается работа иммунной системы, нарушается метаболизм, повышается риск инфаркта миокарда и инсульта. Сегодня именно бессонницу называют главным триггером, запускающим болезнь Альцгеймера.
Иные явления современности, которые убивают нашу душу
Без дворовых игр дети хуже развиваются. Это делает их замкнутыми, неспособными проявлять эмпатию и излишне жестокими, эгоистичными. Игры со сверстниками, наоборот, положительно влияют на формирование личности ребенка, ведь, общаясь друг с другом, дети учатся работать с эмоциями, переживать проигрыши, находить общий язык с людьми разного темперамента. Так это заложено природой и у других социальных существ, для которых игры — лучший способ познания мира.
Измены наносят психологические травмы, а не просто причиняют боль. Брак больше не экономическая сделка. Вчерашняя моногамия — это один партнер на всю жизнь, сегодняшняя — один в текущий момент. Мы выбираем человека, убеждая его, что любим его исключительно за его неповторимость. А потом через какое-то время показываем, что на самом деле он не так уж и оригинален.
Из-за этого измена партнера воспринимается тяжелее, будто это предательство и обман, который длился с самого начала отношений. У человека падает самооценка, ему все сложнее доверять людям, начинается депрессия, кризис или даже деградация личности. У него не просто разбито сердце, а сломана жизнь.
На место проблемы голода приходит ожирение. В мире больше людей, которые страдают от переедания, нежели тех, кому не хватает еды. Доступность дешевой некачественной еды вместе с популяризацией фастфуда привели к развитию пищевых расстройств. Одни люди страдают от анорексии и булимии, равняясь на фигуры фотомоделей, другие отказываются лечить ожирение, хотя лишний вес лишь в редких случаях может быть нормой. Большинство прикрывается бодипозитивом, который действительно учит нас любить себя, но все же в первую очередь подразумевает заботу о собственном теле и стремление к здоровому облику.
Социальные сети не сближают, а изолируют нас от других. Культ успеха и благополучия приводит к тому, что человек постоянно соревнуется с другими за внимание и, боясь показаться непривлекательным, избегает общения. Люди показывают свою жизнь другим, но лишь тогда, когда она соответствует общепринятой норме.
Шум города укорачивает нам жизнь. С каждым годом город звучит громче: уровень шума в нем гораздо выше того, который считается безопасным для нашего здоровья. Это может раздражать и запускать выработку кортизола, гормона стресса, снижать нашу продуктивность на 60 % и создавать вибрации, которые негативно влияют на работу органов тела. Мы буквально медленно сходим с ума, если постоянно живем в городской среде.
Как быть?
- Прислушивайтесь к себе, а не к словам других.
Если чувствуете беспокойство, давно не можете спать без снотворного и кажется, что сил ни на что нет, обратитесь к психологу. В большинстве случаев проблему можно решить, так что эффект будет заметен уже после первых сеансов. Не бойтесь психиатров: есть много частных врачей, которые с уважением отнесутся к вашему состоянию и помогут, особенно если вы проявляете желание работать над собой. Сложнее лечить тех, кто не считает себя болеющим.
- Делайте только то, что вам нравится.
Это один из принципов, на котором сегодня строится большинство правил, помогающих избавиться от низкой самооценки и невротического состояния. Например, вы достигнете больших успехов за короткое время в работе, которую вам приятно делать, даже если начнете ее с нуля.
- Соблюдайте комфортный режим дня.
Организм лучше всего работает, если большая часть сна приходится на период с 22:00 до 03:00, когда выделяется больше всего гормона, избавляющего нас от стресса. Основную часть умственной работы рекомендуется выполнять в первой половине дня, а для физической нагрузки оставить вторую половину. Так вы разгрузите и тело, и мозг.
- Окружайте себя тем, что дарит радость и успокаивает.
Чаще гуляйте на свежем воздухе, в парке или лесу, рядом с водоемом. После тяжелого дня слушайте звуки, которые, по мнению ученых, расслабляют и помогают стабилизировать дыхание и сердечный ритм. Избегайте неприятных людей, даже если это ваши близкие, больше времени проводите с теми, кто дарит вам приятные эмоции. Не забывайте про занятия спортом.
Сохранять спокойствие и найти путь к себе — задача не из простых. Какие приемы и методы помогают вам быстро зарядить батарейки и прийти к балансу внутри себя?
Фото на превью NoJin / Wikimedia, Manfred Werner - Tsui / Wikimedia