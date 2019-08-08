Почему с каждым днем становится все меньше нормальных людей

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Мы с детства слышим, что только физическая боль — это повод остановиться, задуматься и обратиться к врачу. Беспокойства списываем на безумный ритм жизни в городе, недосып — на неправильный режим, а усталость — на возраст. Тем временем врачи бьют тревогу: это тоже проявления психических нарушений или заболеваний, которые негативно влияют на работу мозга, а затем медленно убивают наше тело в буквальном смысле.

AdMe.ru призывает каждого с заботой относиться к своему психическому здоровью и разбирается, почему в XXI веке не нужно стесняться походов к специалистам.

Почему вокруг все больше людей, которые обращаются за психологической помощью

Благодаря достижениям современной науки, внутренний мир человека уже не кажется таким загадочным и непонятным. Появились инструменты для изучения активности мозга, изменились методы лечения и диагностики: то, что раньше могли принять за проявление скверного характера, сегодня могут назвать расстройством психики или признаком болезни. Люди не сходят с ума чаще прежнего — они просто чаще говорят о том, что чувствуют и что их беспокоит. Интернет дал доступ к информации, и это привело к тому, что человек знакомится с историями других людей и понимает, как обнаружить тревожные сигналы у себя. Вместе с тем обращение к специалисту часто помогает решить проблему и вернуться к обычной жизни, а не приводит человека в сумасшедший дом.

Мы начали прощаться с мифами. Например, с 1980-х годов выросло число людей, страдающих аутизмом. Раньше это связывали с распространением вакцинации. Но на самом деле изменились подходы к диагностике заболевания и расширилось определение болезни. Сейчас это расстройство аутистического спектра (РАС), которое объединяет в себе детский и атипичный аутизмы, синдром Аспергера и синдром Ретта. РАС может быть диагностировано у человека, который просто кажется стеснительным и попадает под общепринятое определение интроверта, но это не мешает ему жить и достаточно комфортно чувствовать себя в современном обществе. Кстати, многолетние наблюдения помогают заметить проявления подобных расстройств в раннем возрасте. Например, если малыш строит башню из конструктора, строго соблюдая порядок цветов, это повод обратиться к врачу.

Какие заболевания и расстройства появились в XXI веке

Существует ряд заболеваний, которые врачи научились диагностировать относительно недавно, а раньше их списывали на эмоциональное состояние. Так, использование магнитно-резонансной томографии (МРТ) в 1970-х годах помогло ученым заглянуть внутрь человеческого мозга и доказать, что депрессия — это действительно болезнь, при которой нарушается передача сигналов между нейронами и весь организм работает иначе. Кроме того, отдельные эмоции, например проявление гнева, сегодня считаются не менее опасными, чем депрессия или зависимость, и тоже требуют лечения, если человек не способен себя контролировать в такой момент.

«Друг попросил изобразить мою депрессию. С этой фотографии и началось мое излечение». waynedewho

У 34 % людей, страдающих психическими расстройствами, явные симптомы отсутствуют: большинство списывает все на усталость, возраст, плохое настроение или стресс. Заболевшие даже не знают, что им нужна помощь. Например, если человек часто ощущает тревогу, у него кружится или болит голова, вдруг учащается сердцебиение, он часто потеет и есть дискомфорт в районе солнечного сплетения, это может быть не простым волнением, а проявлением генерализованного тревожного расстройства, с которым сложно справиться без лекарств. Еще в 2011 году от этого нарушения лечилось более 29 млн европейцев. Но существуют расстройства, которые появились как реакция на события нового века. Например, киберхондрия: при ней люди самостоятельно ставят себе диагноз на основе симптомов болезней, описанных на интернет-сайтах.

В XXI веке специалисты начали фиксировать больше фобий, которые не являются самостоятельными болезнями, но могут стать их первыми симптомами. Среди них пеладофобия — страх облысения, вызванный стремлением выглядеть вечно молодым. Популярность набирает и калигинефобия — боязнь красивых женщин. Чаще всего это последствие неудачных отношений с партнершей, которая гналась за идеальной внешностью из-за собственных комплексов и при этом вела себя нервно, агрессивно, эгоистично. Есть и фобии, которые появились из-за научно-технического прогресса. Это, к примеру, боязнь радиации, боязнь телефонного звонка или страх по отношению к робототехнике.

Многих из нас воспитывали так, что нужно самим бороться со своими страхами. Но оказалось, что даже лекарства бывают бессильны: если вы боитесь летать на самолете, успокоительное не поможет, а лишь притупит реакцию. Зато от страха избавит несколько сеансов работы с психологом и последующие полеты на авиасимуляторе. Фобии постепенно запускают панические атаки и доводят до расстройств психики. Поэтому не стоит надеяться, что со временем страх куда-то уйдет, если с ним не работать.

Изменения в образе жизни повлияли на рождение новых вредных привычек. Одна из них — фаббинг. Это неконтролируемое желание человека отвлекаться на свой телефон: постоянно проверять ленту новостей, смотреть на экран, даже общаясь с кем-то вживую, и есть, не выпуская телефон из рук.

Исследуя, как эта привычка сказывается на семейной жизни, ученые обнаружили, что 46,3 % респондентов постоянно сталкивается с фаббингом со стороны своего партнера, 22,6 % назвали это причиной конфликтов, а больше трети заявили, что это приводит их в депрессивное состояние. Огромное влияние смартфонов привело к формированию синдрома фантомных звонков, когда человек слышит и иногда чувствует, как гаджет будто вибрирует или звонит. Некоторые специалисты считают, что это чем-то похоже на зрительную иллюзию, когда мы видим лицо или фигуру в очертаниях облаков.

А вот бессонница считается опасным для здоровья расстройством, требующим лечения. Недосып грозит человеку серьезными повреждениями ряда клеток, из-за чего страдает память, ухудшается работа иммунной системы, нарушается метаболизм, повышается риск инфаркта миокарда и инсульта. Сегодня именно бессонницу называют главным триггером, запускающим болезнь Альцгеймера.

Иные явления современности, которые убивают нашу душу

Без дворовых игр дети хуже развиваются. Это делает их замкнутыми, неспособными проявлять эмпатию и излишне жестокими, эгоистичными. Игры со сверстниками, наоборот, положительно влияют на формирование личности ребенка, ведь, общаясь друг с другом, дети учатся работать с эмоциями, переживать проигрыши, находить общий язык с людьми разного темперамента. Так это заложено природой и у других социальных существ, для которых игры — лучший способ познания мира.

Измены наносят психологические травмы, а не просто причиняют боль. Брак больше не экономическая сделка. Вчерашняя моногамия — это один партнер на всю жизнь, сегодняшняя — один в текущий момент. Мы выбираем человека, убеждая его, что любим его исключительно за его неповторимость. А потом через какое-то время показываем, что на самом деле он не так уж и оригинален. Из-за этого измена партнера воспринимается тяжелее, будто это предательство и обман, который длился с самого начала отношений. У человека падает самооценка, ему все сложнее доверять людям, начинается депрессия, кризис или даже деградация личности. У него не просто разбито сердце, а сломана жизнь.

На место проблемы голода приходит ожирение. В мире больше людей, которые страдают от переедания, нежели тех, кому не хватает еды. Доступность дешевой некачественной еды вместе с популяризацией фастфуда привели к развитию пищевых расстройств. Одни люди страдают от анорексии и булимии, равняясь на фигуры фотомоделей, другие отказываются лечить ожирение, хотя лишний вес лишь в редких случаях может быть нормой. Большинство прикрывается бодипозитивом, который действительно учит нас любить себя, но все же в первую очередь подразумевает заботу о собственном теле и стремление к здоровому облику.

Социальные сети не сближают, а изолируют нас от других. Культ успеха и благополучия приводит к тому, что человек постоянно соревнуется с другими за внимание и, боясь показаться непривлекательным, избегает общения. Люди показывают свою жизнь другим, но лишь тогда, когда она соответствует общепринятой норме.

Шум города укорачивает нам жизнь. С каждым годом город звучит громче: уровень шума в нем гораздо выше того, который считается безопасным для нашего здоровья. Это может раздражать и запускать выработку кортизола, гормона стресса, снижать нашу продуктивность на 60 % и создавать вибрации, которые негативно влияют на работу органов тела. Мы буквально медленно сходим с ума, если постоянно живем в городской среде.

Как быть?

Прислушивайтесь к себе, а не к словам других.

Если чувствуете беспокойство, давно не можете спать без снотворного и кажется, что сил ни на что нет, обратитесь к психологу. В большинстве случаев проблему можно решить, так что эффект будет заметен уже после первых сеансов. Не бойтесь психиатров: есть много частных врачей, которые с уважением отнесутся к вашему состоянию и помогут, особенно если вы проявляете желание работать над собой. Сложнее лечить тех, кто не считает себя болеющим.

Если чувствуете беспокойство, давно не можете спать без снотворного и кажется, что сил ни на что нет, обратитесь к психологу. В большинстве случаев проблему можно решить, так что эффект будет заметен уже после первых сеансов. Не бойтесь психиатров: есть много частных врачей, которые с уважением отнесутся к вашему состоянию и помогут, особенно если вы проявляете желание работать над собой. Сложнее лечить тех, кто не считает себя болеющим. Делайте только то, что вам нравится.

Это один из принципов, на котором сегодня строится большинство правил, помогающих избавиться от низкой самооценки и невротического состояния. Например, вы достигнете больших успехов за короткое время в работе, которую вам приятно делать, даже если начнете ее с нуля.

Это один из принципов, на котором сегодня строится большинство правил, помогающих избавиться от низкой самооценки и невротического состояния. Например, вы достигнете больших успехов за короткое время в работе, которую вам приятно делать, даже если начнете ее с нуля. Соблюдайте комфортный режим дня.

Организм лучше всего работает, если большая часть сна приходится на период с 22:00 до 03:00, когда выделяется больше всего гормона, избавляющего нас от стресса. Основную часть умственной работы рекомендуется выполнять в первой половине дня, а для физической нагрузки оставить вторую половину. Так вы разгрузите и тело, и мозг.

Организм лучше всего работает, если большая часть сна приходится на период с 22:00 до 03:00, когда выделяется больше всего гормона, избавляющего нас от стресса. Основную часть умственной работы рекомендуется выполнять в первой половине дня, а для физической нагрузки оставить вторую половину. Так вы разгрузите и тело, и мозг. Окружайте себя тем, что дарит радость и успокаивает.

Чаще гуляйте на свежем воздухе, в парке или лесу, рядом с водоемом. После тяжелого дня слушайте звуки, которые, по мнению ученых, расслабляют и помогают стабилизировать дыхание и сердечный ритм. Избегайте неприятных людей, даже если это ваши близкие, больше времени проводите с теми, кто дарит вам приятные эмоции. Не забывайте про занятия спортом.