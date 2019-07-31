Почему нормальные люди в XXI веке продолжают верить в магию, экстрасенсов и прочую чертовщину

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Кажется, что вера в способности экстрасенсов и прочие явления, которые принято называть паранормальными, должна была остаться где-то в далеком прошлом. Однако и сегодня в мире много тех, кто доверяет гадалкам и ясновидящим. Вопреки распространенному мнению, это не только малообразованные люди: самый, пожалуй, яркий пример — Стив Джобс, который отказался от услуг традиционной медицины и обратился к эзотерикам. Операцию ему все же сделали, но драгоценное время было потеряно.

AdMe.ru решил разобраться, почему же в наш век просвещения и доступной информации люди продолжают верить в потусторонние силы.

Казалось бы, причем тут Мадонна? На самом деле зачастую люди и не представляют, где их может подстерегать магия и прочая псевдонаучная ерунда.

Немного статистики

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 2019 году, 31 % жителей России верит в наличие у отдельных людей способности предсказывать будущее, и еще 27 % затрудняются ответить на вопрос об этом однозначно. Те же россияне (31 %) убеждены в том, что существуют маги, умеющие наводить порчу и сглаз, а вот неопределившихся во мнении по этому вопросу набирается 22 %. В США цифры несколько иные: по данным 2017 года, в сверхспособности верят только 20 % американцев, зато больше половины из них уверены, что некоторые дома могут быть населены душами умерших. При этом доля респондентов, которые не отрицают существование паранормального (например, пришельцев или исчезнувших цивилизаций наподобие Атлантиды), составляет всего 25 %.

Почему люди верят в сверхспособности?

Сэр Артур Конан Дойл.

В Соединенных Штатах было проведено исследование, в котором принимали участие люди с одинаковым уровнем образования и успеваемости во время обучения. Оказалось, что, несмотря на схожий бэкграунд, у верящих и неверящих в сверхспособности было одно существенное различие. У первых способность мыслить аналитически, то есть опираться на подтвержденные факты, а не на субъективную оценку при необходимости сделать какой-либо вывод, была снижена по сравнению с представителями второй группы. Показательным в этом плане является пример Артура Конан Дойла, который верил во все мистическое и был женат на женщине, выдававшей себя за медиума. Общеизвестен случай, когда писатель согласился с существованием фей, которых якобы удалось запечатлеть на фотопленке. Причем его вера была настолько глубокой, что он не изменил своей убежденности даже после того, как выяснилось, что фотографии были подделкой. На восприятие действительности всегда действует набор некоторых когнитивных искажений, которым в той или иной степени подвержен каждый из нас. И разница между теми, кто верит, и теми, кто не верит в разнообразные паранормальные явления, состоит как раз в осознании подобного воздействия. Иными словами, какое-то событие можно либо интерпретировать с научной точки зрения, либо — а это гораздо проще, поскольку не требует никаких дополнительных усилий — принять как действие необъяснимых сил.

Когнитивные искажения, играющие на руку экстрасенсам

Какие же когнитивные искажения могут заставлять нас верить в паранормальные явления? Самое распространенное из них — это эффект Барнума, суть которого заключается в том, что люди склонны находить черты своей личности в общих фразах, если уверены, что описание составлено только для них. Например, «вы интроверт, но иногда вам необходимо общение с друзьями» или «обычно вы спокойны, но есть вещи, способные вывести вас из себя». Именно этот «эффект точного попадания» заставляет людей верить не только гороскопам, но и различным гадалкам и хиромантам.

«Ошибка техасского стрелка». Название искажению дала история о некоем «снайпере» из Техаса, который стрелял по стенам амбара, а затем рисовал мишени вокруг наиболее плотного скопления пулевых отверстий. Иными словами, молодой человек пытался найти закономерность в хаосе, причем постфактум. Например, всем знакомы совпадения в истории жизни американских президентов Авраама Линкольна и Джона Кеннеди, которые заставляют поверить в некую мистику, особенно если учитывать их трагическую смерть. Однако расхождение в их судьбах в расчет не принимается, и люди фокусируются исключительно на сходствах, тем самым увеличивая вероятность ошибочных выводов. То есть мы поступаем как «меткий» стрелок: сначала находим какой-то факт, а потом подстраиваем под него целую теорию.

Post hoc ergo propter hoc («После не значит вследствие»). На этой ошибке основано, в числе прочего, одно из самых распространенных суеверий о черной кошке. Например, мы можем сказать: «Меня обрызгала проезжающая машина, потому что дорогу перешло „неправильное“ животное». А вот прочие факторы, включая, к примеру, дождь, который лил целые сутки, в расчет не принимаем. То же работает и с экстрасенсами: человек приходит к ним с определенной проблемой, и «профессионал» берется за ее решение, но с условием, что потребуется несколько сеансов. Между приемами сложная ситуация может разрешиться каким-то вполне объяснимым образом, но тот, кто верит в магию, обязательно припишет благополучный исход экстрасенсорному воздействию.

«Предвзятость подтверждения». Это искажение — один из лучших помощников экстрасенсов. Люди, обращающиеся к ясновидящим, приходят на прием с уже сложившейся в голове картиной происходящего: допустим, с почти полной уверенностью, что их кто-то проклял. Мошенники в свою очередь знают, что все их клиенты верят в подобные вещи, и начинают набрасывать массу утверждений такого рода: «В вашем окружении есть дама среднего роста с темными глазами и длинными волосами, которой вы не нравитесь». Само собой, среди знакомых практически каждого человека найдется подобная женщина, при этом вовсе не обязательно, что она каким-то образом выказывала свою неприязнь. Но тот, кто заранее уверен, что причина его неприятностей кроется в проклятии, наверняка «вспомнит», как неделю назад она подозрительно на него посмотрела. Ловушка захлопнулась.

Как это работает

На самом деле секрет успеха людей, которые приписывают себе необычные способности, прост: их практически невозможно уличить во лжи, если изначально не стоит задача разоблачить того или иного мошенника. И здесь ясновидцы находятся в полной безопасности, ведь люди, которые к ним приходят, заранее верят в сверхъестественное. Кроме того, перед началом общения с публикой экстрасенсы предупреждают, что видят размытые картинки, смысл которых будет очевиден только для кого-то из тех, кто пришел на сеанс. Таким образом они заранее сообщают о возможности ошибки. Те же пути отхода используют и люди, специализирующиеся на гадании на картах, заявляя, что они не сообщают конкретную информацию, а обрисовывают ситуацию в общих чертах. И этого вполне достаточно, поскольку конкретики добавит сам клиент, причем даже не осознавая своих действий — опять же отчасти благодаря эффекту Барнума.

Использование приемов «холодного чтения» помогает разного рода медиумам дурачить публику. Особенно если речь идет о массовых, в том числе спиритических, сеансах. К примеру, «маг» называет любой месяц года, предположим июль. Кто-то из аудитории непременно откликнется: допустим, сообщит, что именно в этом месяце умерла его мать. И здесь задача ведущего — подхватить эту фразу, сказав: «Да-да, она сама только что мне об этом сообщила. Прямо сейчас она стоит рядом с вами, у нее что-то на руке». Попасть в точку несложно: на руке могут быть часы, браслет, родимое пятно или даже шрам. И по реакции человека (мимике, движению) умелый шарлатан поймет, насколько его предположение было верным. А дальше — дело техники: зритель уже готов верить всему, что говорит «мастер», и обязательно найдет подтверждение его словам. Впрочем, если человек не отреагирует на условную фразу о руке, экстрасенс тут же переведет разговор на что-то другое и вновь попытается угадать какие-то факты о «подопытном». И сделать это легко, поскольку мошеннику сыграет на руку все тот же эффект Барнума. Угадав, медиум закроет еще одну мишень: люди забудут о его промахе и будут помнить только о попадании в цель. Происходит это благодаря селективному восприятию — еще одному когнитивному искажению, из-за которого мы принимаем во внимание только то, что соответствует нашему ожиданию, и намеренно игнорируем противоречащие ему данные.

Определенный набор уловок помимо непременного «холодного чтения» есть и у тех, кто занимается индивидуальными приемами. Обстановка в магических салонах всегда располагает к доверительному общению: уютная мебель, приглушенный свет, ненавязчивая музыка, запах благовоний, которые действуют на человека расслабляюще. Кроме того, потусторонних дел мастера демонстрируют всевозможные подтверждения собственной компетентности: разнообразные сертификаты, дипломы, фотографии с известными людьми, а также книги, посвященные их сфере деятельности и прочим псевдонаучным областям знаний. Автор труда «Холодное чтение» Ян Роуленд пишет, что в беседе с клиентом экстрасенс концентрируется на 4 главных темах: любовь, романтика и отношения; деньги и материальные блага; карьера и личностный прогресс; здоровье и благополучие — словом, на тех вещах, которые интересуют подавляющее большинство людей. При этом начинается разговор всегда с одного и того же: медиум рассказывает о чертах характера клиента, причем довольно точно (и акцент делается исключительно на положительных качествах). По крайней мере так кажется ошеломленному посетителю, но в реальности мы вновь имеем дело с эффектом Барнума. Таким способом мошенник подсознательно внушает человеку доверие к себе, что дает возможность убедить его в чем угодно. В том числе создать ложные воспоминания, которые подтвердят слова «мага».

Но самый эффективный прием шарлатанов — это техника «горячего чтения». Ее часто используют создатели передач о разного рода ясновидящих, герои для которых подыскиваются заранее. «Телемаг» или его ассистенты заранее узнают сведения о клиенте из социальных сетей или от знакомых, а иногда отправляют своих помощников домой к будущей жертве под видом коммивояжеров или людей, проводящих какой-либо опрос. Как правило, короткой встречи хватает, чтобы получить представление о том, как и чем живет тот или иной человек. Любят этот прием и экстрасенсы, устраивающие массовые «чтения». После того как гость записывается на мероприятие, в руках мошенников оказывается как минимум адрес электронной почты, по которому несложно вычислить, к примеру, аккаунт в соцсети. И этого вполне достаточно. Так, на одном из сеансов медиум сообщил человеку в зале, что ему идет информация о какой-то детской одежде. Пораженный зритель сказал, что совсем недавно выложил в Facebook объявление о продаже вещей, которые стали малы его детям. Более того, как правило, при регистрации на подобные собрания просят выбрать место в зале, а иногда и вовсе авторизоваться через социальные сети. Гениально, не правда ли?

Магия и интернет

Индустрия гадания и прочих эзотерических «наук» чутко реагирует на тенденции в обществе и пытается охватить как можно более широкую аудиторию. Телевидение с его разнообразными битвами экстрасенсов и сеансами «очищения» в прямом эфире все больше становится территорией людей среднего и пожилого возраста, а те, кто относится к категории «до 40», все чаще отказываются от просмотра ТВ в пользу интернета. И всевозможная псевдонаучная «нечисть» следует за ней. Однако поскольку интернет-аудитория в целом мыслит более критически благодаря доступу к огромному количеству ресурсов и знаний, гадалкам и прочим ведьмам приходится выкручиваться, придумывая новые подходы к потенциальным клиентам. Впрочем, сделать это несложно: как показывает практика, люди, склонные верить хоть во что-то сверхъестественное, с большой вероятностью поверят в любую магию. Поэтому нужно всего лишь бросить подходящую приманку. К примеру, предложить надеть на запястье красную нитку, якобы защищающую от всевозможного плохого влияния извне. Первыми стали носить подобный браслет приверженцы каббалы, среди которых немало знаменитостей, например как раз та самая Мадонна. Последователи старинного мистического учения считают, что этот талисман защищает их от сглаза и зависти. Эту моду быстро подхватили и всевозможные далекие от каббалы эзотерики, которые стали советовать своим клиентам подобную защиту от дурного глаза. И то, что нитку повязывают всемирно известные люди, сыграло им на руку.

Или возьмем ту же йогу, но не как набор определенных физических упражнений, а как систему в общем. На самом деле это древнеиндийское учение основано на духовных практиках, которые, само собой, имеют мало точек соприкосновения с наукой. Так, например, наличие чакр не доказано ни одним исследованием и, как и многие основные положения йоги, находится скорее в области веры, нежели научного познания. Этим и пользуются, если можно так выразиться, прогрессивные маги, вещающие о неизвестных ученым энергетических потоках, с помощью которых можно управлять жизнью. Тому, кто убежден в существовании такого рода вещей, «специалист» может предложить, к примеру, корректировку этих самых источников, прибегнув к каким-либо манипуляциям. Человек, согласившийся на подобное «лечение», попадает в силки, расставленные «доктором», который теперь с легкостью может навязать все что угодно — от чистки кармы до избавления от порчи и сглаза.

Как не стать жертвой экстрасенсов

На самом деле очень просто. Стоит только ответить себе на один вопрос: почему, если экстрасенсы на самом деле могут видеть то, что недоступно простым смертным, ни один из них еще ни разу не выиграл в лотерею? Ведь, кажется, сделать это легко: нужно только заглянуть в будущее и подсмотреть, шарики с какими цифрами выпадут из лототрона. Кроме того, стоит помнить, что у каждого фокуса есть свой секрет. Даже если мы его пока не знаем.