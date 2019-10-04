Почему иногда мы видим вокруг только плохое или только хорошее, хотя на самом деле мир всегда один и тот же

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Вы наверняка слышали такое высказывание: «Один, глядя в лужу, видит в ней грязь, а другой — отражающиеся звезды». Другими словами, только от самого человека зависит, как он будет воспринимать окружающий его мир — через призму недовольства и злости или с любовью и радостью.

Мы в AdMe.ru нашли в сети пост писательницы Ольги Савельевой, который лишний раз напоминает о том, что красота всегда в глазах смотрящего. Публикуем его с разрешения автора.

Вот, бывает, гости ушли, хозяйка выдохнула: «Слава богу, всем всего хватило!» — села, уставшая, за разоренный стол, который еще предстоит убрать, и доедает фирменный салат прямо из салатницы с мыслью: «Хоть попробую, а то все некогда». И салат такой вкусный, и хозяйка такая счастливая. У вас так бывает? Мы с дочкой сейчас отдыхаем на море. Ходим к нему утром, когда все шезлонги заняты, и около 8 вечера. Вечернее море — то же, что и утром: ласковое, теплое, нежное. Но все — наше! Днем народу полно, крики, визги, кукурузные початки под ногами и детские формочки по всему берегу. — Сережа, выйди из водыыыыы! Выйдииии, кому сказала!!! — Наташаааа, тут кукурузааа! Будешь кукурузу? Прямо какофония звуков. А вечером — никого. Ну, там, парочка человек в разных углах пляжа притаилась. Я чувствую себя тут вечерами как та хозяйка. Мы как будто ходим «доедать море с разоренного пляжа». И нам вкусно и счастливо. Каждый вечер (мы тут всего 3 дня) я вижу, как вместе с нами приходит к морю интересная пара: взрослый красивый мужик лет 37 и пожилая женщина, у которой явно сильно болят ноги. Сначала они медленно идут по песку, он ее поддерживает под руку и за талию, а у самой кромки он ставит шезлонг, параллельно морю, и они вместе садятся на него. Он снимает сначала свои шлепки, потом садится на корточки и помогает ей снять ее ортопедическую обувь, и они с наслаждением погружают ноги в море. Он очень терпелив, хотя женщина сильно его замедляет. Наверно, это мама. Я люблю придумывать судьбы незнакомым людям. В первый день я была очень счастливая (мы прилетели из холода в тепло, я не могла нарадоваться солнышку) и подумала, что вот этот парень — хороший сын. Мама вырастила его одна, и он, наверное, любит ее искренне и вот такими поездками к морю отдает «сыновий долг», но ему не в напряг.