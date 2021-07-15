Острый текст о том, почему делиться — это не всегда правильно

В детстве нас учили, что жадиной быть нехорошо. Мол, играть с тобой никто не будет, если не поделишься. Взрослые побуждали малышей отдавать свои машинки и бусы, при этом сами почему-то не спешили раздавать направо и налево свои любимые украшения и автомобили.

Мы в AdMe.ru прочитали текст писательницы Оксаны Евгеньевой о том, что делиться не всегда хорошо, и решили, что он достоин того, чтобы вы с ним познакомились.

Вчера на детской площадке я стала свидетелем неприятной ситуации. Обычно я не пишу про родительство. Не считаю себя идеальной мамой, чтобы давать какие-то советы. Обычно только один: для детей ты все равно лучшая. Но о вчерашней ситуации мне очень хочется рассказать. Потому что она суть взрослой жизни. Итак. Девочка играла с общей игрушкой. Ну той, которую другие родители принесли на площадку, чтобы не нести в мусор. Это была собачка. Плюшевая, грязная. Без глаза и носа. Но девочка играла с ней. Кутала ее, дрессировала. Целый цирк в игре одного ребенка. Удовольствие наблюдать! Девочка гуляла с папой. На вид ей около 5.

Потом пришел мальчик лет 4. Тоже с папой. И ему захотелось эту собачку. Еще бы, такой цирк, магия! Так захотелось, что он стал просить. Не отбирал, не лежал на полу, не бил ногами. Попросил. Но девочка не дала, она играла. И тут на арену цирка вышел папа девочки. И объяснил ей, что она должна отдать. Де-лить-ся. Игрушка-то общая, и все хотят с ней играть. Девочка заплакала. Он настаивал. Девочка обняла эту одноглазую псинку, отец не снижал градус. Она начала кричать. Он — громко говорить о том, что делиться очень важно. А закатывать истерики — стыдно. Она рыдала и кричала, пытаясь спасти свой цирк. Отец захлебывался в праведных речах. Мальчик стоял молча и ждал. Отец мальчика тоже ждал молча, даже немного улыбался.

Папа девочки, устав от ожидания, вырвал игрушку из рук ребенка и передал мальчику. Сказав, что ему неловко. Дочь захлебывалась в криках и слезах. Отец взял ее за руку и повел с площадки, посматривая на нас, зрителей. Ему было стыдно за дочь. Он не понимал, что нам безумно стыдно за него. Мужчину, который предал свою маленькую принцессу и отдал ее друга на растерзание тому, кому не очень нужно было. Кто наблюдал чужую драму и ждал, когда ему в руки вложат чужое сокровище. Мальчик с площадки ушел. Девочка успокоилась и вернулась с папой. Папа по виду — отличный, хороший мальчик в окружении нас, взрослых родителей. Ему просто хотелось быть правильным. Они искали собаку по всей площадке. Мальчик ведь ушел. Искали долго. По всем углам и мусоркам. Девочка поскуливала. Но тихо. Папа был растерян и, я бы сказала, побит. Не нашли. Мальчик просто взял и забрал общую игрушку себе. Ведь раз столько шума вокруг нее, то надо брать. Отец мальчика наверняка шел и улыбался.

История, от которой у меня разболелось сердце и я плакала с этой девочкой. Вот так близкие «для блага» забирают то, что очень дорого. И отдают. Кому? Какая разница? Отдают. Предают. А потом удивляются, что у ребенка нет сил постоять за себя. Сохранить семью. Работу. Друзей. Выдержать напор тех, кому нужнее. Часто третьи лица забирают это себе как мальчик общую собачку. А потом их родители несут эти вещи, но только уже не на площадку. А в мусорку. Ведь это ненужное и чужое. Зачем эта гадость тут? А для кого-то это был друг с целым цирком в придачу.

Не делайте так. Я вас очень прошу. Не делайте. Ни под каким соусом хорошего воспитания или благих целей. Не отбирайте у своего ребенка то, что делает его счастливым. Если это ничье. Если он не забрал у кого-то. Если можно этого избежать. Избегайте. Для папы это был хороший урок. Впервые в жизни я подошла к чужому родителю и сказала ему пару фраз. Мне кажется, это еще один мой дар. Я могу сказать так, чтобы он принял мои слова. И запомнил, а не окрысился. Надеюсь, для девочки не было никаких уроков и эта ситуация не отложится в голове как та, что становится травмой. Потому что папа предал ее. Просто для того, чтобы быть хорошим. Не предавайте близких. Пусть они будут счастливы. Оберегайте это состояние, кто бы что ни сказал и кто бы что ни думал. Вы растите человека, который потом сможет все. Или не сможет ничего. Все зависит от того, насколько вы станете для него поддержкой или надзирателем.