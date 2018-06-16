Популярные лекарства и их побочные действия, о которых мало кто знает

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Сейчас практически в каждом доме есть аптечка, в которой — лекарства от массы болезней и их проявлений. Но так ли часто, глотая очередную таблетку, люди задумываются о побочных действиях? А ведь даже у самых привычных лекарств, таких как аспирин, есть эффекты, о которых мы не подозреваем.

Сегодня AdMe.ru расскажет вам именно о таких неожиданных последствиях приема медикаментов.

Аспирин

Это самая распространенная причина появления синяков на ровном месте. Аспирин, как и другие разжижающие кровь препараты, предотвращают процесс сворачивания крови. При таком состоянии даже минимальная травма приведет к появлению синяка.

ВИАГРА

Такой побочный эффект, как плохое различение цветов, случается, конечно, редко, но все-таки возможность такого исхода существует. Вероятность, что это произойдет, увеличивается в большей степени у тех, у кого есть сопутствующие проблемы со здоровьем, например гипертония или диабет.

Преднизолон

По данным Клиники Мэйо, преднизолон, общий стероидный препарат, используемый для лечения всего: от астмы до подагры с язвенным колитом, может вызвать замедление роста у детей.

Ибупрофен

В очень редких случаях побочным эффектом от приема ибупрофена бывает синдром Стивенса — Джонсона — острое токсико-аллергическое заболевание с ожоговыми высыпаниями на коже и слизистых оболочках.

Пенициллин

Пенициллин — это первый в мире антибиотик, который открыл век современной медицины. Но у этого есть вероятность возникновения такого побочного эффекта, как галлюцинации. Некоторые пациенты могут слышать, видеть и чувствовать вещи, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Тестостерон

Мужской половой гормон, который многие используют для увеличения мышечной массы, негативно влияет на возможность оставить после себя потомство. Это происходит из-за искусственного поступления гормона в организм, и мозг думает, что организму не нужно больше его синтезировать самому, так как его и так достаточно, и количество сперматозоидов в семени уменьшается.

Напроксен

Напроксен, известный препарат от мигрени и один из самых эффективных нестероидных противовоспалительных препаратов, может сделать ваши губы и ногти синими.

Интерферон

Имеются сообщения о том, что пациенты полностью теряют способность чувствовать запах (называемый аносмией) как побочный эффект приема интерферонов. Известно об одном пациенте, который перестал различать запахи уже через две недели после начала лечения интерферонами. Даже спустя год после окончания терапии он все еще был лишен этой способности.

Прозак (флуоксетин)

Один из известных антидепрессантов вызывает сильную жажду, которую сложно остановить. Почему так происходит, психотерапевты затрудняются ответить.