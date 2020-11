Меткий текст о том, что пора прекратить оценивать женщину по количеству мешков, которые она взваливает на свои плечи

Хорошо, что семейные сценарии можно и нужно переписывать. В большинстве случаев через кровь и слезы. Под гнетом неподъемного чувства вины, что «ты идешь против рода своего», но их можно и нужно переписывать.

У меня ушло много лет и сил на то, чтобы переписать женские роли в сценарии моего рода. Роли девочек-крестьянок, у которых был незавидный старт: без паспорта, без точной даты рождения и практически без выбора. Мама, считающая, что ценность женщины в том, сколько мешков она может взвалить на плечи. Бабушка, ставшая снежной королевой, чтобы выжить.

Иногда мне бывает жаль: как же долго я крутилась, как мне казалось, вхолостую. Но, когда я смотрю на свою дочь, я понимаю, что все-таки не вхолостую. Все-таки у дочери был совсем другой старт. И это, пожалуй, лучшее, что я могла для нее сделать. Любить ее без условий и всегда говорить ей об этом.

Мы сейчас реже видимся с мамой Джерри (так зовут свекровь). Последний раз мы виделись на День матери. Она подъехала ко мне в своем инвалидном кресле, попросила наклониться к ней и сказала тихо, чтобы никто не услышал: спасибо за твою любовь к моему сыну.

Я рассмеялась в ответ: ‘He made it very easy for me’ («Он упростил мне задачу»).