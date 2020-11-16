Меткий текст о том, что пора прекратить оценивать женщину по количеству мешков, которые она взваливает на свои плечи

Яблоко от яблони недалеко падает. От осинки не родятся апельсинки. Какова хата, таков и тын, каков отец, таков и сын. Эти фразеологизмы звучат немного пугающе, если задуматься о том, что в них человек лишен выбора и права что-то менять в своей жизни. Как бы человек ни любил свою семью, часто не все устои и модели поведения в роду ему близки. При этом нередко из поколения в поколение повторяются судьбы, истории любви, споры и ссоры.

Размышления Оксаны Лекселл о том, по каким критериям должны оценивать женщину и можно ли менять сценарии рода, тронули AdMe.ru, и мы с разрешения автора публикуем для вас этот текст.

Когда мама познакомилась с моим мужем, у нее произошел тектонический сдвиг в коре. Оказывается, есть мужчины, которые говорят: мы, а не я купили дом, нам, а не тебе нужно помыть полы, у нас, а не у тебя в раковине грязная посуда. Встреча со сватьей-свекровью была для мамы не меньшим потрясением. В тот самый момент, когда мама уже было бросилась целовать сватье руки в благодарность за то, что «ее непутевая дочь наконец-то пристроена», свекровь попросила перевести маме с английского: — Ах, как повезло нашему сыну вытащить лотерейный билет в лице вашей дочери: не просто умная, а еще и такая красивая! Мама начала ловить ртом воздух и тяжело дышать. — Что с мамой? — забеспокоилась свекровь. — Что с тобой, мама? — перевела я маме с английского. — Мне просто очень непривычно слушать такое от свекрови про невестку, — пролепетала мама, все еще находящаяся в состоянии шока. Когда много лет назад папа привез знакомить мою маму со своей матерью, та бросила сквозь зубы: — Где ты откопал эту рябую? Зачем она тебе?

И мама это услышала. Она была огненно-рыжая и вся в веснушках. Веснушки были даже на губах, но мама была при этом кинематографически красива. Мама не знала о том, что она красива: «Девочке нельзя говорить, что она красивая, чтобы она не выросла распущенной девкой». Мама очень старалась понравиться свекрови: каторжно работала в огороде, поднимала два вместо одного мешка картошки, каждый день мыла ледяной водой из колодца полы в доме, полностью взяла на себя кухню, но баба Люба оставалась снежной королевой: рябая и рябая, ее обесценивание было непоколебимым. Потом моя «рябая» мама досматривала за свекровью — снежной королевой в нашей крошечной киевской квартире, убирая из-под нее все, чем та была наполнена по отношению к маме. Снежная королева умерла, так и не сказав своей «рябой» невестке спасибо.

Хорошо, что семейные сценарии можно и нужно переписывать. В большинстве случаев через кровь и слезы. Под гнетом неподъемного чувства вины, что «ты идешь против рода своего», но их можно и нужно переписывать. У меня ушло много лет и сил на то, чтобы переписать женские роли в сценарии моего рода. Роли девочек-крестьянок, у которых был незавидный старт: без паспорта, без точной даты рождения и практически без выбора. Мама, считающая, что ценность женщины в том, сколько мешков она может взвалить на плечи. Бабушка, ставшая снежной королевой, чтобы выжить. Иногда мне бывает жаль: как же долго я крутилась, как мне казалось, вхолостую. Но, когда я смотрю на свою дочь, я понимаю, что все-таки не вхолостую. Все-таки у дочери был совсем другой старт. И это, пожалуй, лучшее, что я могла для нее сделать. Любить ее без условий и всегда говорить ей об этом. Мы сейчас реже видимся с мамой Джерри (так зовут свекровь). Последний раз мы виделись на День матери. Она подъехала ко мне в своем инвалидном кресле, попросила наклониться к ней и сказала тихо, чтобы никто не услышал: спасибо за твою любовь к моему сыну. Я рассмеялась в ответ: ‘He made it very easy for me’ («Он упростил мне задачу»).