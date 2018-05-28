3 мифа, в которые я перестала верить, когда перешла на совиный режим

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Современный мир принадлежит жаворонкам. Но я пошла против системы и позволила себе жить в режиме совы. Уже 2 года я ложусь спать не раньше 02:00, а встаю около 10:00. И это изменило мою жизнь к лучшему.

Я решила поделиться с читателями AdMe.ru своим опытом и развеять некоторые устоявшиеся мифы о полуночниках.

Что за жаворонки и совы?

Ученые выделяют два основных хронотипа, влияющих на режимы сна и бодрствования, — это совы и жаворонки. Некоторыми исследователями описывается также промежуточный вид — голуби.

Сова

Жаворонок

Голубь

Однако это деление условно. Ученые все чаще приходят к выводу, что биологические ритмы сугубо индивидуальны. Например, исследователи из Гарварда провели эксперимент, в ходе которого обнаружили большое различие в хронотипах разных людей и выяснили, что ритмы сна и бодрствования могут меняться с возрастом. Чтобы более точно определить свой циркадный ритм, можете пройти тест Хорна — Остберга здесь.

Мифы, в которые я так старалась верить

Помню времена, когда я работала 5 дней в неделю и вставала в 5:40, чтобы проскочить пробки. В офисе я очень долго раскачивалась, работать плодотворно могла только после обеда. Зато вечерний прилив бодрости позволял мне заниматься, помимо основной работы, любимым делом, оставались силы на хобби и общение. По утрам я мечтала дожить до выходных и поскорее выспаться. Конечно, такой порядок дел меня не устраивал, так что я старалась подстроиться под ежедневный рабочий ритм. Я слышала много советов, которые оказались не более чем мифами. На своем примере я развею самые распространенные из них.

Миф 1: совиный режим — неестественный

Некоторые люди рьяно убеждали меня, что биологические часы человека полностью зависят от светового дня: все мы должны просыпаться на рассвете, а засыпать после заката, как диктует нам солнце. Поэтому мою тягу к ночной жизни считали неестественной и нездоровой, раздавая советы по лечению. Но своим примером я ставила доброжелателей в ступор, и на этом обычно спор терял всю конструктивность. Дело в том, что я выросла на Крайнем Севере, где зимой солнце показывается всего на пару часов, а летом ночи белые. Согласно теории о световом дне, северяне должны бодрствовать все лето, а с наступлением холодов впадать в спячку, но так не происходит. Что-то не сходится, люди же не медведи. Ну и если правило зимнего анабиоза распространяется на всех медведей, то у людей все намного сложнее. Британские и американские ученые 7 лет изучали разные хронотипы и пришли к выводу, что люди-совы чаще страдают недосыпом, испытывают стресс и имеют повышенный риск преждевременной смерти. И все это из-за того, что совы вынуждены рано вставать и подстраиваться под привычный для большинства режим вопреки своим естественным ритмам. Шах и мат, натуралисты.

Миф 2: режим дня зависит от привычки

«Тебе просто нужно приучить себя ложиться и вставать в одно и то же время» — самый распространенный миф, который мне приходилось слышать. Сломать меня не смогли ни школа, ни университет, ни офисный режим. Тогда я задумалась: может, дело в генах? Мой младший брат пару раз засыпал во время уроков: в этом определенно что-то есть. Медики из университета Суррея, видимо, тоже задались этим вопросом и обнаружили в ДНК ген, который отвечает за режимы сна и бодрствования. Ген называется PER3 и имеет 3 наследственные формы, что вполне соотносится с описанными выше хронотипами. Когда я была вынужденным жаворонком, то мне порой было мало и 10 часов сна, чтобы отдохнуть и чувствовать себя комфортно. Я даже обращалась к врачам, которые поставили мне диагноз «гипотония» и объяснили, что людям с низким давлением нужно больше времени для сна, посоветовали начинать утро с чашки кофе для поднятия давления. Могу похвастаться, что сейчас мне вполне хватает 7-8 часов, чтобы выспаться. Головные боли больше не беспокоят, я забыла о вялости и апатии после пробуждения.

Миф 3: все успешные люди — жаворонки

В интернете есть множество советов о том, как научиться вставать в 4 утра, чтобы зарабатывать миллиард в день. Я даже пару раз ставила над собой эксперименты, чем изрядно помучила свой организм: я очень долго не могла включить мозг и настроиться на работу, днем невыносимо клонило в сон, а бодрость приходила только под вечер. Путем самобичевания и самоистязания я почти смирилась с безнадежностью случая, но современные ученые смогли спасти мою самооценку. Британские исследователи выяснили, что интеллектуально развитые люди чаще являются совами, а одаренные дети вырастают и становятся полуночниками. Эпидемиологи из Саутгемптонского университета сравнили материальное благосостояние сов и жаворонков и выяснили, что совы в целом зарабатывают больше. Среди известных людей тоже оказалось немало полуночников. Например, соучредитель сайта Reddit Алексис Оганян ложится спать не раньше 2:00, гендиректор торговой марки Genius Том Леман спит с 3:00 до 10:30. А стоит ли вспоминать творческих людей? Ведь известно, что муза чаще всего приходит по ночам.

Моя жизнь изменилась с тех пор, как я перестала вставать каждое утро с 10-го звонка будильника, а позволила себе сместить свой рабочий режим. Я избавилась от проблем со здоровьем, начала высыпаться за более короткий срок, повысила свою продуктивность и в целом стала более счастливой. Конечно, не все могут себе позволить жить в согласии со своими биологическими ритмами из-за работы, учебы или других обязательств, но главное, что я хотела донести до читателей-сов: не нужно считать себя неправильными и вечно оправдываться перед другими за свою утреннюю раздражительность и сонливость. Это наша природа, а не недостаток.