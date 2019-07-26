Культ идеального работника, матери и жены отжил свое. Всем пора наконец расслабиться

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Ученые выяснили, что наше поколение активнее стремится достичь совершенства во всех сферах жизни, чем молодые люди 35 лет назад. Социальное давление возросло, и требования к себе у современной молодежи стали выше на 10 %. Но культ идеальности не так уж хорош и полезен.

AdMe.ru решил разобраться, почему перфекционизм приносит больше вреда, чем пользы.

Что плохого в перфекционизме

База самокритичности закладывается воспитанием. Нужно прилежно себя вести, учиться на отлично, слушаться маму / папу / бабушку, быть лучшим в спортивной секции. У ребенка появляется убеждение в том, что его не будут любить, если он несовершенен. Бесконечные тестирования, шкала оценок успеваемости в школе только увеличивают масштабы проблемы. Перфекционист стремится все делать безупречно, устанавливает для себя сверхвысокие стандарты и требования, а затем критикует себя же за их недостижение. Главные черты перфекциониста: Боится провалов. Такой человек ощущает, что результат его работы никогда не бывает достаточно хорош.

Такой человек ощущает, что результат его работы никогда не бывает достаточно хорош. Откладывает задачи. Перфекционист ждет момента, когда он будет полностью готов, чтобы сделать все качественно и правильно.

Перфекционист ждет момента, когда он будет полностью готов, чтобы сделать все качественно и правильно. Прячет свои недостатки. Он показывает окружающим те свои стороны, которые считает наилучшими, чтобы, не дай бог, никто не увидел его настоящего и не осудил.

Он показывает окружающим те свои стороны, которые считает наилучшими, чтобы, не дай бог, никто не увидел его настоящего и не осудил. Считает все усилия тщетными. Перфекционист старается выложиться больше чем на 100 % в каждом деле, иначе чувствует себя неудачником.

Перфекционист старается выложиться больше чем на 100 % в каждом деле, иначе чувствует себя неудачником. Сверхтребователен к себе. Такой человек сосредоточен на долженствованиях, а не желаниях. Список требований к себе бесконечен, и даже если перфекционист выполнит его на 90 %, все его мысли будут о «провальных» 10 %. Самооценка перфекциониста зависит от достижений. Отсюда подход «все или ничего»: он даже не рассматривает вариант попробовать еще раз и рискнуть, ведь первая попытка всему миру показала его «несостоятельность». Давайте представим, что яркие и крутые актеры начнут всерьез заморачиваться из-за отсутствия «Оскара» как главной награды за свои труды, идеала в мастерстве. Ведь прекрасных картин с их участием будет намного меньше, и от этого в конечном счете не выиграет ни карьера артиста, ни зритель.

Перфекционизм полезен тем, что помогает достигать личных рекордов, но только если неудача не воспринимается как катастрофа. Быть требовательным к себе – это проявление адаптивного перфекционизма, а заниматься самобичеванием при малейшей неудаче – неадаптивного. Неадаптивный перфекционизм плох тем, что он: Отнимает время у чего-то более важного и забирает покой. Дизайнер Том Келли из компании IDEO работал со Стивом Джобсом и рассказывал, что глава Apple мог позвонить среди ночи, потому что винт внутри iMac был не совсем таким, как он хотел. Дизайнеры так и не создали образец, к которому стремился Джобс. Толкает людей на нерациональные поступки. Один из выдающихся импрессионистов художник Клод Моне также был перфекционистом. Он уничтожил порядка 500 картин, потому что был недоволен результатом своей работы.

Картина Клода Моне «Стога» была продана на аукционе Sotheby’s за рекордные $ 110 млн. Представители аукционного дома назвали эту работу «одним из самых запоминающихся образов в искусстве».

Расшатывает нашу целостность. Невозможно быть целостным человеком, если все ждут от тебя соответствия образу. Есть отдельный термин для социального давления, которое общество оказывает на матерей, — «культ идеального материнства». Он проявляется в ожиданиях, что женщина будет «инвестировать» в ребенка огромное количество времени и эмоциональных ресурсов, но при этом выглядеть так, будто все это ей далось легко.

Мешает рисковать и браться за сложные задачи. Нельзя потерпеть неудачу в том, чего не делал. Поэтому перфекционист откладывает трудные задачи на потом и слишком много размышляет. Сказывается на здоровье. Вы замечали, как бьется сердце, когда вы тревожитесь перед важным событием? Перфекционист живет с этим чувством постоянно. Ни один мотор такой нагрузки не выдержит. Неадаптивный перфекционизм вызывает стрессовые реакции в организме, из-за чего растет риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, тревожность перфекциониста может повысить вероятность появления биполярного расстройства.

Почему нам не нужна идеальная жизнь

Мы умнее и образованнее тех, кто жил до нас. Миллениалов называют самым умным поколением в истории. Знания сейчас доступны каждому в его смартфоне. Информация перестала быть привилегией, ее источники эволюционируют вместе с технологиями. Наша жизнь сложнее. Для людей, рожденных после 1981 года, мир выглядит совсем иначе. У них больше финансовых обязательств, им дороже обходится образование, для них действуют совсем другие законы построения отношений и карьеры. Мы более гибкие и адаптивные. Современное поколение так и называют — адаптивным или плюралистическим, так как мы склонны устанавливать дружеские связи с людьми самых разных национальностей и религий. Также размываются гендерные роли в семьях. Мы понимаем и принимаем других. Наш уровень эмпатии выше. Мы хорошо понимаем эмоции и потребности окружающих, как и свои, потому что обладаем базовыми знаниями в психологии, которых 100 лет назад еще не было.

У нас есть свобода выбора. Мы все чаще выбираем работу как дополнение к жизни, а не жизнь как дополнение к работе. Компании вынуждены перестраиваться под новый тип сотрудников, предоставляя им больше свободы и гибкий график. Идеальность — это навязанная цель. Согласно результатам исследований, в большинстве своем люди хотят быть более здоровыми и счастливыми, а не стать самыми умными, богатыми и успешными. Невозможно быть идеальным. У каждого человека, каким бы успешным он ни казался, всегда есть самые обычные будни — такие же, как у всех.

Что будет дальше

Представление об идеальной жизни размывается, мир становится более гибким и подстраивается под перемены в обществе. Погоня за социальным одобрением уходит в прошлое. Instagram тестирует новый интерфейс приложения, в котором количество лайков под чужими постами не отображается. Делается это для того, чтобы читатели и подписчики сосредоточились на самом контенте, а не на объеме социального одобрения, которое он получил.

Растет спрос на безымянные бренды. Если раньше были востребованы реплики, то сейчас потребители чаще выбирают товары, в цену которых не включены расходы на маркетинг и рекламу. Оборот от продажи вещей без лейбла, но того же качества, что и брендовые товары, должен был достигнуть $ 3 млрд в 2018 году. Умирает манипулятивная реклама. Люди стремятся покупать у компаний, чьи ценности им близки. Попытки продать красивый товар, который не соответствует обещаниям, могут закончиться волной возмущенных отзывов в соцсетях и подорванной репутацией. Поэтому компании отказываются от старого подхода к рекламным лозунгам. Карьера перестала быть приоритетом. С 1990 года в развитых странах 60 % притока в сфере занятости составляют временные сотрудники, работающие неполный день, либо самозанятые. Все больше людей стремятся работать по гибкому графику: либо раньше начинать и раньше заканчивать (с 7:00 до 15:00, например), либо дольше работать в течение каждого дня, но иметь больше выходных.