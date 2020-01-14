История с крутым поворотом о том, как быть без ума друг от друга после 20 лет брака

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О том, как укрепить отношения и не чаять души во второй половинке даже спустя годы брака, написана куча книг и проведено немало тренингов. Поэт, автор текстов, песен и музыкант Стас Вольский написал рассказ, неожиданная развязка которого откроет глаза на то, как на самом деле выглядит идеальная пара. И это не имеет ничего общего с клише из голливудских мелодрам. История уже набрала тысячи лайков и сотни комментариев.

Нам в AdMe.ru, как и пользователям сети, понравился рассказ автора, поэтому делимся им с вами. Надеемся, его концовка не только поднимет настроение, но и натолкнет на новые размышления.

Однажды нас пригласили на день рождения в ресторан. Юбилей. Гостей человек 60: родственники, друзья и коллеги юбиляра. Мы мало кого там знали. Большой длинный стол. Садимся на указанные нам места. Я знакомлюсь с близсидящими с нами и напротив нас людьми. — Стас, — протягиваю руку сидящему напротив меня мужику лет 50. — Его зовут Марк, — отвечает сидящая рядом с ним женщина. Мужчина молча пожал мне руку. — Давайте все наполним рюмки и выпьем за здоровье юбиляра! — сказал кто-то громко с другого конца стола. Я беру бутылку, разливаю по подставленным рюмкам. Протягиваю бутылку к рюмке Марка. Марк радостно тянется к рюмке. — Марк не пьет. У него гастрит, — резко говорит женщина и смотрит на меня осуждающе.

Марк делает вид, что тянется за хлебом. В глазах тоска. Берет хлеб. — Положи хлеб на место, Марик. У тебя высокий холестерин, — снова говорит женщина. Марк молча кладет хлеб на место. И смотрит на часы. Приносят закуски и салаты. — Марк, эти салаты с майонезом. Кто знает, когда они сделаны. А у тебя слабый желудок. Лучше съешь огурец, — и кладет в его пустую тарелку огурец. — Помидор оставь в покое, Марик. У тебя на них аллергия. Себе же женщина кладет в тарелку все салаты, хлеб, селедку и фаршированное яйцо. Марк смотрит с завистью, глотая слюну. — У меня, крепкий желудок, — отчеканила тетенька в ответ на удивленные взгляды. — И налейте мне водки. Марк ест огурец, пьет воду и смотрит на часы. Тетенька ест все и пьет водку. Марк тяжело вздыхает. Все выпили, общаемся. Разговариваю с сидящим напротив меня и рядом с Марком парнем, обсуждаем какой-то фильм. — Вы смотрели этот фильм? — обращаюсь я к Марку, чтоб хоть как-то завлечь его в беседу.

Марк открыл было рот, но... — Марк не смотрел этот фильм. Мы смотрим сериал «От любви до любви», он идет уже 2 года. Мы сейчас на 547-й серии. И Марку очень нравится, — снова ответила за Марка тетенька. Марк вновь молча посмотрел на жену и на часы. У нас уже пошел разговор о работе. — А Марк сейчас не работает. У него была производственная травма. Он порезал палец. И уже 2 недели сидит на больничном. Принесли горячее. Тетенька положила себе горы всего. — Марик, там жирное мясо. А ты на диете. И поставь, пожалуйста, на место кока-колу, у тебя сахар повышен. — У него сахар высокий, — еще раз сказала она, но уже глядя на нас. Люди, сидящие рядом, уже начали явно стебаться над парой. — Свободу Марку! — сказал кто-то справа. — Отпустите Марика хотя бы пописять, — сказал еще кто-то. Может быть, даже я. — Пошли покурим? — сказал парень справа и посмотрел на всех. — Марк не курит. Марк сильно кашляет. У него в детстве был бронхит. Марк снова смотрит на часы. Смотрит не отрываясь секунд 30. И вдруг спокойно так говорит: — Так, все! Пацаны, налейте мне водочки, а? А я пока поем, — и набирает кучу салатов, мясо, запивает кока-колой. Сейчас еще выпьем и пойдем курить! От неожиданности парень рядом с Марком вздрогнул, я поперхнулся. А кто-то даже удивленно сказал: — Господи Иисусе! — и поцеловал свой Маген Давид. — Что, уже 8:00? Ну, Марик, ты умница моя, — улыбнувшись, сказала тетенька и чмокнула Марика в щеку, — ешь, солнце мое, ешь! Мы в полном ауте смотрели на этот сюр. Уже в курилке Марик нам рассказал: — Я ей в карты проиграл. Мы с моей Нинкой на желания играем. Уже лет 20. В этот раз я проиграл и должен был до 8:00 молчать и со всем соглашаться. Это еще че... В прошлый раз Нинка проиграла и пошла на свадьбу своей сотрудницы ненакрашенная в платье и в шлепанцах. Вот это была жесть! — Очуметь! Как скучно я живу! — Сказал какой-то мужик и, расстроившись, вышел из курилки. P. S. Потом Марк и Нина оба ужрались и устроили на танцполе практически стриптиз. Наверное, проиграли друг другу в домино или в кегли. Люди умеют отрываться!