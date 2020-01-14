История с крутым поворотом о том, как быть без ума друг от друга после 20 лет брака
О том, как укрепить отношения и не чаять души во второй половинке даже спустя годы брака, написана куча книг и проведено немало тренингов. Поэт, автор текстов, песен и музыкант Стас Вольский написал рассказ, неожиданная развязка которого откроет глаза на то, как на самом деле выглядит идеальная пара. И это не имеет ничего общего с клише из голливудских мелодрам. История уже набрала тысячи лайков и сотни комментариев.
Нам в AdMe.ru, как и пользователям сети, понравился рассказ автора, поэтому делимся им с вами. Надеемся, его концовка не только поднимет настроение, но и натолкнет на новые размышления.
Однажды нас пригласили на день рождения в ресторан. Юбилей. Гостей человек 60: родственники, друзья и коллеги юбиляра. Мы мало кого там знали. Большой длинный стол. Садимся на указанные нам места. Я знакомлюсь с близсидящими с нами и напротив нас людьми.
— Стас, — протягиваю руку сидящему напротив меня мужику лет 50.
— Его зовут Марк, — отвечает сидящая рядом с ним женщина.
Мужчина молча пожал мне руку.
— Давайте все наполним рюмки и выпьем за здоровье юбиляра! — сказал кто-то громко с другого конца стола.
Я беру бутылку, разливаю по подставленным рюмкам. Протягиваю бутылку к рюмке Марка. Марк радостно тянется к рюмке.
— Марк не пьет. У него гастрит, — резко говорит женщина и смотрит на меня осуждающе.
Марк делает вид, что тянется за хлебом. В глазах тоска. Берет хлеб.
— Положи хлеб на место, Марик. У тебя высокий холестерин, — снова говорит женщина.
Марк молча кладет хлеб на место. И смотрит на часы. Приносят закуски и салаты.
— Марк, эти салаты с майонезом. Кто знает, когда они сделаны. А у тебя слабый желудок. Лучше съешь огурец, — и кладет в его пустую тарелку огурец. — Помидор оставь в покое, Марик. У тебя на них аллергия.
Себе же женщина кладет в тарелку все салаты, хлеб, селедку и фаршированное яйцо. Марк смотрит с завистью, глотая слюну.
— У меня, крепкий желудок, — отчеканила тетенька в ответ на удивленные взгляды. — И налейте мне водки.
Марк ест огурец, пьет воду и смотрит на часы. Тетенька ест все и пьет водку. Марк тяжело вздыхает.
Все выпили, общаемся. Разговариваю с сидящим напротив меня и рядом с Марком парнем, обсуждаем какой-то фильм.
— Вы смотрели этот фильм? — обращаюсь я к Марку, чтоб хоть как-то завлечь его в беседу.
Марк открыл было рот, но...
— Марк не смотрел этот фильм. Мы смотрим сериал «От любви до любви», он идет уже 2 года. Мы сейчас на 547-й серии. И Марку очень нравится, — снова ответила за Марка тетенька.
Марк вновь молча посмотрел на жену и на часы. У нас уже пошел разговор о работе.
— А Марк сейчас не работает. У него была производственная травма. Он порезал палец. И уже 2 недели сидит на больничном.
Принесли горячее. Тетенька положила себе горы всего.
— Марик, там жирное мясо. А ты на диете. И поставь, пожалуйста, на место кока-колу, у тебя сахар повышен.
— У него сахар высокий, — еще раз сказала она, но уже глядя на нас.
Люди, сидящие рядом, уже начали явно стебаться над парой.
— Свободу Марку! — сказал кто-то справа.
— Отпустите Марика хотя бы пописять, — сказал еще кто-то. Может быть, даже я.
— Пошли покурим? — сказал парень справа и посмотрел на всех.
— Марк не курит. Марк сильно кашляет. У него в детстве был бронхит.
Марк снова смотрит на часы. Смотрит не отрываясь секунд 30. И вдруг спокойно так говорит:
— Так, все! Пацаны, налейте мне водочки, а? А я пока поем, — и набирает кучу салатов, мясо, запивает кока-колой. Сейчас еще выпьем и пойдем курить!
От неожиданности парень рядом с Марком вздрогнул, я поперхнулся. А кто-то даже удивленно сказал:
— Господи Иисусе! — и поцеловал свой Маген Давид.
— Что, уже 8:00? Ну, Марик, ты умница моя, — улыбнувшись, сказала тетенька и чмокнула Марика в щеку, — ешь, солнце мое, ешь!
Мы в полном ауте смотрели на этот сюр. Уже в курилке Марик нам рассказал:
— Я ей в карты проиграл. Мы с моей Нинкой на желания играем. Уже лет 20. В этот раз я проиграл и должен был до 8:00 молчать и со всем соглашаться. Это еще че... В прошлый раз Нинка проиграла и пошла на свадьбу своей сотрудницы ненакрашенная в платье и в шлепанцах. Вот это была жесть!
— Очуметь! Как скучно я живу! — Сказал какой-то мужик и, расстроившись, вышел из курилки.
P. S. Потом Марк и Нина оба ужрались и устроили на танцполе практически стриптиз. Наверное, проиграли друг другу в домино или в кегли. Люди умеют отрываться!
Фото на превью Стас Вольский / Facebook