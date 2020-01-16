Если вы бегаете по своей жизни кругами с криками: «Я ничего не успеваю», то прочтите это

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Если вы бегаете по своей жизни кругами, выдирая волосья из попы с криками: «А-А-А-А-А-А-А, я ничего не успеваю!», то идите сюда, я, Одоната Ветер, вам сейчас умную вещь скажу, а заодно сэкономлю кучу времени на чтении всей этой мотивационной макулатуры и прочего тайм-менеджмента.



Так вот. Великий секрет заключается в том, что вам не нужен тайм-менеджмент. Знаете почему? Потому что у вас куча времени. Вам не времени не хватает, вам, как Шарику из Простоквашина, ума не хватает.

Если вы читаете этот текст со своего мобильника или ноутбука, а не собираете коровью мочу где-то в Варанаси, есть очень большая вероятность того, что вы занимаетесь интеллектуальным трудом. Почему? Нет, не потому, что вы все такие умные, а потому, что сейчас почти все должности, занимаемые людьми, про интеллектуальный труд. Для остального есть машины и дешевый труд из стран третьего мира (об этической стороне такого распределения ништяков по планете поговорим как-нибудь потом. А сейчас давайте возрадуемся тому, что наши рабочие инструменты — это мозг, ноутбук и интернет, а не большое ведро и священная корова).



Даже если вы не пишете код для запуска каких-нибудь там кораблей, которые чего-то там бороздят, а, например, составляете расписание процедур в вашем спа-салоне, то поздравляю — вы работаете тоже мозгом. И если это расписание «не составляется» уже третью неделю, то готова поспорить на весь ваш запас фальшивых ногтей (я не знаю, что еще с вас брать), что дело тут не во времени.



Дело в том, что, каким бы вы умным ни были, ваш мозг имеет лимит того, что он может сделать за день (или другую временную величину). Да, это индивидуальный показатель, да, его можно тренировать. Но невозможно впихнуть невпихуемое в голову.

Если бы проблема освоения нового навыка упиралась только во время — вы все бы уже говорили на 5 иностранных, вышивали гладью и жонглировали огненными булавами. Ну а что — взял отпуск на неделю, три учебника по английскому (элементари, пре-интермедиат и интермедиат) и словарь. Каждая книжка страниц на 300, словарь — 600. Чистого времени чтения 4 дня. Еще и отдохнуть успеется.



Только вот чего-то не работает. Каждый, кто ходил хотя бы в старшую школу, помнит, что происходит с головой после получаса интенсивной загрузки новой информации. «А ведь я тогда моложе, я лучше, кажется, была».



Мозг имеет лимит. На запоминание, на решение задач, на придумывание чего-то нового. Но мы в упор этого не хотим замечать. Ему нужно время на восстановление, на переключение между задачами, на перенос информации из краткосрочной в долгосрочную память, на то, чтобы просто помигать нейрончиками и попытаться составить их в каком-то новом порядке, чтобы заполучить свою «Эврику!» наконец.



И чисто теоретически мы это вроде как знаем, но чисто практически на задачу «придумать контент-план» или «составить бюджет на следующий месяц» мы любим отводить ровно столько времени, сколько требует собственно сам механический процесс записи в тетрадочку или эксельчик. Ну, плюс полчаса на кофе. В итоге кофе успеваем, а дела — нет.

Или вот эта чудная привычка «отдыхать» в социальных сетях и прочих интернетах. Ну да, перегруженному новой информацией мозгу, не успевшему ее переварить, тысячи новых фоточек, записей, видосиков и эмоционально заряженной информации — это то, что нужно!



Кстати, вы в курсе, что «подумать о неприятной задаче» и «решить неприятную задачу» стоит вашей кукушеньке примерно одинаковых затрат? Поэтому если вы в течение дня 20 раз подумали о том, что надо бы сесть за диплом, но для этого надо найти ту книгу, автора помнит Катька, номер Катьки в старом мобильнике, мобильник в общаге, общага в Купчино, Кощеева смерть в яйце... то ваш мозг, обалдев от огромной логической цепочки, которую его заставили 20 раз выстроить заново, перегревается и требует мороженки, полежать или любого другого несложного действия, приносящего моментальное чувство радости.



А через неделю, опухнув от мороженого, вы будете писать в соцсеточке о том, что «ничего не успеваете, времени нет». Все попытки сэкономить время, чтобы успеть больше, что я видела (и предпринимала), выглядят как попытки увеличить урожайность колхоза, расширяя поля, совершенно положив на то, что в том колхозе работает только одна лошадь (которая так и не стала председателем).



Все попытки самодисциплины, что я видела (и предпринимала), выглядят как попытки отколотить лошадь лопатой, если она устала.

Ребят, у вас одна лошадь. И больше не будет никогда. И ваша «урожайность» зависит от того, насколько вы качественно о той лошади заботитесь. Вы ее хорошо кормите? Или мы снова жрем фастфуд, а потом «сбрасываем лишнее» безуглеводными диетами? Она у вас здорова? Или мы считаем, что панические атаки, фобии и рыдания по ночам в подушку — это норма, так и надо и главное — посильнее вздрючить себя лопатой?



Она у вас нормально отдыхает? Или между полями бегает к председателю подрабатывать на свадьбе? Да-да, когда она везет телегу с невестой и цветочками, она работает так же тяжело, как и когда развозит навоз. Она у вас может выйти на поле и начать пахать? Или ей сначала надо 10 раз вокруг поля прогарцевать, чтобы найти упряжь? Делите огромные задачи на мелкие и, бога ради, записывайте все, оставляя себе в таск-листе только мелкие задачи, которые можно сделать здесь и сейчас.



Она вообще знает, где поле? Невозможно сделать то, что не знаешь, как делать. Получение первичной информации — это тоже таск, это тоже время, это тоже работа. Это тоже надо помещать в таск-листы и отводить под это время и силы. Она у вас вообще довольна жизнью? Вы вообще понимаете, что вы делаете, зачем и кому все это нужно?



Меня часто обвиняют в том, что я рассказываю всем про успешный успех. Да плевать я хотела на тот успех. По критериям моей мамы, успех — это родить до 25, а по критериям папы — не сесть до того же возраста.



Успех в вакууме — никому не нужная ерунда, в чем бы она ни выражалась. Никому не сдалось ваше высшее образование. Так же, как ваше бабло, ваши накачанные попы и прочие шоколадные медальки.



Не надо быть успешным. Надо делать то, что хочется, от чего глаза загораются и внутри становится волнительно и как-то остро-напряженно. А чтобы делать это много, увлеченно и получая кайф — любите свою лошадь.