Душевный текст о том, в чем кроется секрет крепких семейных отношений

46 18 31 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ольга Савельева — популярный писатель и блогер, чьи работы всегда согревают особой теплотой. Ее истории полны юмора и трогательной атмосферы, поэтому они так полюбились многим в сети.

Мы в AdMe.ru благодарны Ольге за ее работы, ведь порция добра и света всегда приходится кстати каждому из нас.

В полдень у нас в доме выключили электричество на минуту, а потом быстро включили. Вся техника обратно включилась, а холодильник — нет.

— У нас сломался холодильник, — муж вошел в комнату и объявил мне эту трагичную новость тоном конферансье. Я поднимаю глаза от ноута.

Понимаете, я вообще, вот совсем, вот ни капельки не умею чинить холодильники. Я так от этого далека, что у меня даже комбинезона нет (в моем понимании, починка происходит непременно в комбинезоне на голое тело, я в одном кино видела, но в нем на сценаристе сэкономили, поэтому лучше обойдемся без рекомендаций, да и холодильник в том фильме так и не починили).

Муж живет со мной 17 лет.

Он знает, что я умею варить борщ, лепить сырники, рожать детей и писать книжки. А холодильники — не умею. Вот зачем мне эту новость докладывать? Ну иди Катюше доложи, ей 4 года, она хоть сварит тебе суп из пластмассовой луковицы и моркови — все какая-никакая поддержка. Вот поэтому мужики, если изменят, сразу признаются женам. Это ж так тяжело — одному волочь на себе груз ответственности. Неважно, за что — за грех измены или за тающие в морозилке пельмени. Морозилка была заполнена едой. Замороженные овощи, наггетсы, мороженое (радость нужна, радость!). И все это в расчете на работающий холодильник.

Я прихожу за мужем на кухню. Он хмур.

Я хорошая жена, должна его поддержать.

— Не переживай, мы сможем все съесть, — говорю я, предлагая решение проблемы.

— Ну да, тебе лишь бы все съесть. Не удивлюсь, если это ты холодильник сломала, — бурчит муж и ковыряется в заду. В заду у холодильника. Муж у меня добротный, неунывающий, но, как проблема какая, тут же вступает на полчасика в клуб гундосых. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Я иду в комнату и думаю, что фраза «Не переживай, мы все съедим» — это мое кредо прямо. Я так все свои проблемы решаю, и по мне видно, что проблем у меня было немало.

В комнате мигают электронные часы. Они всегда сбиваются, когда свет вырубают.

— Ми-и-иш, — ору я. — Свет вырубали — может, с розеткой что?

Через минуту в комнату входит муж и тоном конферансье объявляет:

— Починил. Перезагрузил автоматы. Ну вот. Даже комбез не понадобился. Автоматы... Ишь, Рембо кухонный! Видимо, чувствуя свою вину за гундявость, он поволокся пылесосить на кухне. А я именно в этот момент захотела хлебушка. Хлебушек купила такой с орехами, курагой, черносливом и всякими цукатами — не хлеб, а торт. Я его вприкуску с кофейком как самостоятельное блюдо точу. И вот муж елозит пылесосом на кухне, я вхожу, беру свой десертный хлеб и слышу недовольное:

— Вот прямо сейчас надо было? Вот трех минут не подождать, пока я закончу?

Ну вот, гундит, будто в него консьержка вселилась с короночкой: «По мытому куда пошел?» Но я его тоже 17 лет знаю — тут важно не вступать в дискуссию, потому что правильных ответов для гундосого человека не существует. Надо переждать и вместо ерничества, рвущегося с губ, хлебушка пожевать. Тем временем муж доходит с пылесосом до комнаты, где я спасаюсь от обстрела бу-бу-буками. Я выхожу в холл, чтобы не мешать ему, и слышу в спину саркастичное:

— Хлеб-то возьми, а то как ты протянешь три минуты... Ржу. Это он любя.

Он вчера сказал, что готов ради меня на любые подвиги.