Душевный рассказ о том, что порой удача совершенно непредсказуема

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Удача всегда ходит рядом с успешными людьми. Но то, как они ею распоряжаются, порой показывает нам, каков человек на самом деле. Об одном таком человеке и пойдет речь в рассказе писателя под псевдонимом Зодчий.

Редакция AdMe.ru была очарована этой историей и теперь хочет, чтобы каждый из наших читателей оценил, как главный герой прошел испытание везением.

Есть у меня один хороший друг, назовем его Сергей. Хороший во всех смыслах этого слова. Несмотря на то что он занимает достаточно хорошую должность (не государственную), все равно остался простым, добрым и отзывчивым человеком как и со своими сотрудниками, так и с другими людьми. Недалеко от нас есть большой продуктовый маркет в 2 этажа, и там в течение месяца шел розыгрыш лотереи, на каждые 200 рублей покупки выдавался один лотерейный билет. Половинку ты отрывал и кидал в специальный ящик, вторую оставлял у себя. Призы были не ахти какие, но суперпризы были смарт-телевизор, ноутбук и мобильный телефон. В тот день вышли результаты лотереи и были вывешены выигравшие номера.

На сам живой розыгрыш мы не пошли — не интересно. Мы с ним смотрели наши результаты на сайте организаторов, по списку. Я, конечно же, ничего не выиграл, даже чертов веник не достался мне, но, впрочем, как обычно. Я не удивлен. А у Сереги один билетик выстрелил — и, конечно же, в десятку: выиграл он телевизор. Смеялись, что вот везунчик, телевизор-то, собственно, ему на фиг не нужен. Зачем ему 32 дюйма, когда дома кинотеатр целый. Но фортуна посчитала, что все-таки Сереге телевизор нужен, а с ней не поспоришь. Решили сходить в этот магазин взять коньячку — обмыть удачу. На входе они тоже выставили стенд со списком победивших номеров. Вышли из магазина, встали, прикуриваем, а рядом со стендом стоит женщина средних лет с двумя детьми. Одеты не то чтобы очень бедно, но видно, что достаток у них на порядок ниже среднего. Поставила сумку рядом, в руках у нее штук 10 билетиков, она вдумчиво, чуть шевеля губами, проверяет номера. Дети тихи-тихо стоят и не дыша следят за ней. Слышим, мальчик очень тихо, как будто боится спугнуть удачу, одними губами: — Мам, телевизор? Посмотри. Женщина посмотрела на ребенка, но ничего не сказала. С другой стороны за рукава ее дернула дочка: — Мам, не выиграли? Может, купим как-нибудь сами? Посмотри еще раз.

Женщина посмотрела на номерки, на стенд и отрицательно покачала головой. Вижу, Серега подошел так к ним вплотную и через плечо как будто заглядывает на стенд. Думаю, делать ему нечего, что ли? Проверили же уже все. А он так посмотрел, потом обращается к женщине с улыбкой: — Не повезло? Телефон хотели детишки, наверно, — и подмигивает им. Женщина чуть улыбается: — Да нет, вот телевизор все просят. Наш старый уж сколько сломался. Никак не соберемся купить, — улыбка у ней получилась грустная. — Мультики смотреть! Мама на работе до ночи, дома одним скучно, — заговорили дети живо, но не весело. — Да ладно, чего унывать! — лыбится Серега. — Всякое в жизни бывает.