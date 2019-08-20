«Девочек не учат говорить „нет“». Текст о двух важных словах, которые помогут сбросить с себя груз чужих проблем и начать жить

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда, чтобы кого-то убедить, совсем необязательно жонглировать аргументами и сыпать фактами. Чтобы человек услышал, бывает достаточно твердо и четко обозначить свою позицию, не вдаваясь в рассуждения.

Мы в AdMe.ru считаем, что краткость — не только сестра таланта, но и залог спокойной и счастливой жизни. А еще раз убедиться в этом нам помог текст талантливого блогера Одонаты Ветер , который стоит прочитать каждому, кто сталкивается с трудностями, пытаясь сказать «нет».

Есть короткое слово, которому не учат маленьких девочек, но которое иногда спасает жизни. Это слово «нет». Его приходится разучивать самостоятельно.

Нет, ты не должна всегда уступать и быть самой скромной. Вообще фразу «Никогда ничего не просите, сами все дадут» мог произнести только сам Сатана. А его тысяча чертей, возглавляемые, видимо, Боярским, разнесли это по миру и внушили миллионам женщин, чтобы сделать их навсегда несчастными. Зато очень-очень удобными всем вокруг.

Нет, ты не должна заботиться обо всех вокруг, просто потому что ты женщина.

Нет, ты не должна быть милой и нежной с людьми, которые тебе не нравятся.

Нет, ты ничего на свете не должна человеку, просто потому что «он же так тебя любит». Френдзона — это в 90% случаев не насилие коварной кокотки над несчастным влюбленным, а эмоциональное насилие этого пубертатного недоманьяка, которые не может услышать «нет» и не представляет другого способа взаимодействия с женщиной, кроме «горизонтального».

Вообще ты никому и никогда не должна секса. Это не валюта, а ты не банкомат. У тебя (как и у него, как и у любого человека на свете) может быть только одна мотивация заняться сексом — желание сделать это именно сейчас именно с этим человеком. Если это желание не обоюдное — ну извини, сидим мультики зырим.