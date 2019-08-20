«Девочек не учат говорить „нет“». Текст о двух важных словах, которые помогут сбросить с себя груз чужих проблем и начать жить
Иногда, чтобы кого-то убедить, совсем необязательно жонглировать аргументами и сыпать фактами. Чтобы человек услышал, бывает достаточно твердо и четко обозначить свою позицию, не вдаваясь в рассуждения.
Мы в AdMe.ru считаем, что краткость — не только сестра таланта, но и залог спокойной и счастливой жизни. А еще раз убедиться в этом нам помог текст талантливого блогера Одонаты Ветер, который стоит прочитать каждому, кто сталкивается с трудностями, пытаясь сказать «нет».
Есть короткое слово, которому не учат маленьких девочек, но которое иногда спасает жизни. Это слово «нет». Его приходится разучивать самостоятельно.
Нет, ты не должна всегда уступать и быть самой скромной. Вообще фразу «Никогда ничего не просите, сами все дадут» мог произнести только сам Сатана. А его тысяча чертей, возглавляемые, видимо, Боярским, разнесли это по миру и внушили миллионам женщин, чтобы сделать их навсегда несчастными. Зато очень-очень удобными всем вокруг.
Нет, ты не должна заботиться обо всех вокруг, просто потому что ты женщина.
Нет, ты не должна быть милой и нежной с людьми, которые тебе не нравятся.
Нет, ты ничего на свете не должна человеку, просто потому что «он же так тебя любит». Френдзона — это в 90% случаев не насилие коварной кокотки над несчастным влюбленным, а эмоциональное насилие этого пубертатного недоманьяка, которые не может услышать «нет» и не представляет другого способа взаимодействия с женщиной, кроме «горизонтального».
Вообще ты никому и никогда не должна секса. Это не валюта, а ты не банкомат. У тебя (как и у него, как и у любого человека на свете) может быть только одна мотивация заняться сексом — желание сделать это именно сейчас именно с этим человеком. Если это желание не обоюдное — ну извини, сидим мультики зырим.
Любому давлению, принуждению, клянченью, увещеванию и другим манипуляциям нужно учиться говорить «нет».
Еще волшебное слово «нет» помогает там, где на тебя пытаются свалить всю командную работу, когда пытаются навязать что-то, чего тебе не хочется — от модных лосин до образования по ненужной специальности, когда втягивают в мутные истории, когда пытаются аргументированно и по пунктам доказать, почему ты должна страдать, терпеть и благодарить тех, кто причиняет эти самые страдания.
Слово «нет» позволяет оглянуться и сказать: «Я не желаю больше так жить» и начать важные изменения. Начать бороться за себя и победить. Со слова «нет» начинаются самые удивительные примеры по выстраиванию своей жизни и кончаются самые темные страницы личной истории.
Второе важное слово, которое часто забывается в череде обязанностей, суеты, сложностей, надуманных и настоящих, — это слово «да».
Да, я хочу вот это и вот это и готова громко сказать об этом вслух. Да, я достаточно хороша, умна и — что там дальше по списку, — чтобы со мной случались прекрасные вещи. Да, мне можно танцевать, петь, лезть в горы, нырять с аквалангом, учить китайский, заводить отношения, котов или начинать медитировать.
К чертовой матери можно послать любую вежливость, скромность и робость, если они мешают сказать «да»!
Да, я готова принимать решения и нести за них ответственность. Да, я хочу быть собой, а не тенью кого-то. Да, во мне до одури энергии и я тут решаю, какое русло мирное. Да, я люблю жизнь, люблю себя и буду выбирать для себя все лучшее. Да я буду заботиться о себе, любить себя, уважать себя. А через это — и всех остальных. Да, я принимаю мир и себя.
Чтобы не жить в страшной сказке, надо выучить слово «нет». Чтобы жить в сказке волшебной, надо выучить слово «да».
Самое сложное в этом уравнении — понять, что именно для вас волшебство. Иногда на это уходит не один десяток лет и неприличное количество попыток. Но оно всегда того стоит. Всегда.