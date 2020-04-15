Рассказ о том, что за каждой потерянной нервной клеткой родителя скрывается дорогая сердцу история

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Казалось бы, совсем недавно вы провели десятки бессонных ночей со своим карапузом в руках, а уже сегодня он топает с цветами в школу. За время своего взросления ребенок доставляет немало хлопот, но вы вряд ли захотите расстаться даже с минутой этих воспоминаний. Именно об этом идет речь в трогательном тексте Александры Довлатовой, который она написала для наших коллег из издательства «Букник-младший».

AdMe.ru подписался под каждым словом этого родительского откровения и хочет, чтобы и вы оценили его силу по достоинству.

Сначала они не улыбаются. Потом не переворачиваются. Никак не хотят садиться, отращивать зубы, ползти и, в конце концов, идти. На самом деле, конечно, они все это могли бы: три невролога, два педиатра, пять или восемь исследований подтверждают, что они достаточно развиты. Просто издеваются. Они издеваются и не хотят разговаривать, набирать вес, есть брокколи, использовать по прямому назначению горшок, а не новый папин ботинок. Отказываются нанизывать кольца на пирамидку, делиться лопаткой с противным мальчиком в шапке с зеленым помпоном и плачут, когда их спрашиваешь: «У тебя было три конфетки, а две мама забрала. Сколько конфеток осталось?» Они изображают, что не умеют застегивать ботинки, надевать куртку и не хотят дружить с милой девочкой Лизой. Они рвут колготки, теряют варежки, с разбегу наступают в лужи — да-да, они просто издеваются.

Еще они болеют. У них уши, зубы, животы и еще, извините, педикулез. При этом тяжесть заболевания всегда прямо пропорциональна загруженности родителей на работе. Они нарочно! Они издеваются и не говорят «р», «ш» и еще двадцать два звука. Они делают вид, что никак не могут научиться читать, и назло тебе считают лимон овощем, а козу — диким животным.

Они издеваются, когда вопят на всю маршрутку: «Мама, а эта толстая тетя заплатила за два места или за одно?» Они издеваются, когда, горестно подперев щеку, беседуют с логопедом:

— Ну же, мальчик, представь, что я никогда не видела апельсинов. Какие они?

— Да я и сам их не часто вижу. И когда сообщают воспитателю, что их любимые сказочные персонажи — Нюша, Спанч Боб и Гомер Симпсон, — они тоже издеваются. Теперь нога у них вырастает на три размера за лето, а руки торчат из новенького комбинезона так, что соседка интересуется: «Ой, какая прелесть! Наверное, это мамочка в детстве носила?» Ну разве это не издевательство?! Они давно улыбаются, удивительно обаятельно, в ответ на «Что, правда, ничего не задали?» Они прекрасно сидят, особенно за компьютером. За фортепиано, да, никак не дается пока. Ползают тоже отменно. Впрочем, исключительно в дыре под школьным забором. Виртуозно прибавляют себе конфеты и отбавляют — котлеты. Они уже умеют выливать суп в унитаз, но никак не научатся сливать после этого воду. Кстати, зубы давно выпали, а новые растут сразу с дырками, словно в насмешку.

О, они прекрасно читают, громко и с выражением. К сожалению, не учебник английского, а надписи на заборах. Не только прекрасно выговаривают все звуки, но и с воодушевлением угадывают те, что в телепередачах принято заглушать «бимканьем». Зато теперь они никак не могут отличить соль от ре, а мажор от минора. К тому же на экзамене сообщают, что автор этой прекрасной оперы — Чуковский. Рвут штаны и теряют перчатки по-прежнему, но это уже никого не волнует, потому что особый шик теперь потерять школьный рюкзак, со всеми учебниками. Про сменную обувь даже и вспоминать не хочется. Зато они разговаривают. Более того, они делают это постоянно: в машине, за завтраком, на уроках, в театре и даже во сне. Они бесконечно рассказывают несмешные анекдоты и, что еще хуже, иногда делятся с одноклассниками сюжетом прочитанной книжки: «Да там все просто: вернулся этот перец из Европы, невеста изменила, и вообще все обалдели. Ну и че, он тачку поймал и свалил обратно!»

Они стесняются читать стихи вслух перед учителем, но совершенно не робеют на том же уроке во весь голос признаться в любви противной блондинке со второй парты. Неврологов и логопедов давно сменили русички и математички: дети по-прежнему делают все, чтобы кто-нибудь отчитал родителей. Верх издевательства — замечание от учительницы рисования: «Не справляется с программой!» По рисованию! И — о ужас! — теперь они ходят. От автобусной остановки до дома, в гости в соседний подъезд, в магазин за мороженым, в музыкальную школу через две дороги без светофора. И ослепительно улыбаются, когда родители, теряя природный пигмент и нервные клетки, вопрошают: «Здесь идти пять минут, где ты был полчаса? Ты издеваешься?!» Но самое страшное, что ты понимаешь: еще немного — и они уйдут. В соседнюю квартиру. К блондинке со второй парты. Переедут в Австралию или Нижний Новгород. Насовсем. И никто, никто не будет над тобой издеваться! Так, наверное, и появляются на свет вторые, и третьи, и десятые дети, которые снова издеваются и отказываются улыбаться, сидеть, ползать, ходить. Вот оно, счастье!