Что такое маскулизм и почему мужчины больше не хотят быть крутыми мачо

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Пока суфражистки, а потом феминистки боролись за свои права, общество с интересом наблюдало, как женщины отвоевывают себе возможность ходить на выборы или работать там, где хочется. И никому даже в голову не пришло спросить: «Как дела у мужчин?» Оказалось, что в результате этой борьбы у них отняли приличный «кусок» прав и возможностей, а кое в чем стали ущемлять.

AdMe.ru решил разобраться, чем на самом деле недовольны современные представители сильного пола.

Что такое маскулизм и почему это должно нас волновать

Вообще-то, мужчинам не пристало жаловаться (так уж устроено наше общество), но представители сильного пола потихоньку начинают выказывать недовольство однобокостью феминизма. Так, в 1960-х в США появилось мужское движение — маскулизм. Его представители борются за уравнение прав мужчин и женщин. А еще заявляют, что мальчики и мужчины часто подвергаются унижениям из-за стереотипов, связанных с полом. Маскулисты — это не нытики, которых обижают женщины. Они не враждуют с феминистками, а просто хотят, чтобы общество не требовало от них соответствия идеалу «принца на белом коне». Вот самые острые проблемы, которые беспокоят современных мужчин-маскулистов.

Лукизм в отношении мужчин

Лукизм — это предвзятое отношение ко внешнему облику человека. Обычные мужчины тоже страдают от стереотипов, ведь в личной жизни и на работе у красивых и мужественных парней есть преимущества. Ученые подтверждают слова маскулистов. Среднестатистическая женщина мечтает о мужчине высокого роста — от 181 см. Однако средний рост мужчин не дотягивает до женского идеала и составляет 175–176 см.

Рыжие и лысые проигрывают брюнетам. По данным опроса, добрая половина женщин мечтает о кареглазом брюнете. Почему? Вот что на это говорят сами девушки: «Нравятся брюнеты, потому что мужчины с этим цветом волос производят впечатление более сильных духом, энергичных и уверенных в себе».

Борода — приятный бонус. Мужчины с растительностью на лице воспринимаются как смелые, решительные и брутальные. Да их даже на работу берут чаще.

Женщинам нравятся широкоплечие парни. Это тоже подтверждено исследованиями. Реклама и кино сформировали образ идеального мужчины, но он бесконечно далек от реальности. И этим образом вовсю пользуются крупные производители: женщины покупают товары гораздо охотнее, если их рекламирует мачо. Однако у мужского лукизма есть печальные последствия. Например, дисморфофобия. Современные мужчины начинают стыдиться своего тела из-за того, что оно недостаточно накачанное/ крепкое/ загорелое/ мускулистое и так далее. Дисморфофобия приводит к злоупотреблению стероидами и депрессии из-за невозможности достичь рекламного идеала.

Мужчины тоже страдают от домашнего насилия

Домашнее насилие в общественном сознании ассоциируется с женщиной-жертвой и ее мужем-тираном. Но мужчины страдают не меньше. 30 % жертв домашнего насилия — мужчины и мучат их девушки, жены и матери. Однако бежать им некуда: специальных центров по поддержке мужчин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, почти нет.

Женщины более изобретательны в плане издевательств. Конечно, есть дамы, которые бьют мужчин и наносят им увечья разной степени тяжести. Однако в большей степени это насилие не физическое. Это эмоциональные издевательства, сталкинг, финансовый шантаж и сексуальное насилие.

Мужчинам стыдно просить о помощи: общество не воспринимает эту проблему всерьез. Считается, что «настоящий мужик» не должен жаловаться и вообще женщина ничего страшного ему не сделает. Однако времена меняются, и в Великобритании уже можно попасть в тюрьму за принуждающее поведение. Например, Валери Сандерс из Северного Йоркшира провела за решеткой несколько часов и получила иск за то, что заставляла мужа пылесосить.

У отцов меньше прав на воспитание детей

В случае развода в большинстве стран мира опеку над детьми получает мать. Каким бы хорошим ни был отец, за право воспитывать ребенка ему нужно бороться. В вопросах репродукции у мужчин вообще нет никаких прав: «Право на решение, иметь ребенка или не иметь, когда иметь и от кого, принадлежит почти исключительно женщине».

На современном ТВ, в кинематографе, художественной литературе отец, как правило, предстает эдаким недотепой. Он не знает, чем кормить ребенка, вместо шапки надевает малышу на голову колготки и падает в обморок от запаха подгузника.

Терри Крюса однажды закидали тапками пользователи Twitter. Актер высказался о том, что роль отца в воспитании безумно важна, а дети из неполных семей страдают от недостатка мужского воспитания. Крюс получил по полной, потому что проповедовал «традиционные ценности патриархального общества».

Самая опасная работа достается мужчинам

Существуют профессии, в которых традиционно заняты только мужчины. Они же самые опасные: например, шахтеры, лесорубы, рыбаки. Мужчины гибнут или получают увечья на работе в 10 раз чаще, чем женщины.

По статистике, мужчины дольше добираются на работу: они готовы тратить больше времени на дорогу, чем женщины. А все потому, что мужчина — добытчик и ради достойной зарплаты должен жертвовать своим временем и здоровьем. Это тоже гендерный стереотип, против которого выступают маскулисты.

Продолжительность жизни меньше, чем у женщин

Во всем мире женщины живут дольше мужчин. В развитых странах разница составляет 4–5 лет, а в странах третьего мира — и того больше. Мужчины совершают самоубийство в 4 раза чаще, чем женщины.

В США от рака простаты ежегодно умирает 35 тыс. мужчин, а от рака молочной железы (РМЖ) — 43 тыс. женщин. При этом на исследования РМЖ государство тратит в 6 раз больше средств и оказывает информационную поддержку.

Мужчины чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ситуация меняется, и, по прогнозам ученых, к 2050 году представители сильного пола будут жить дольше: в некоторых странах разрабатываются стратегии по предотвращению типично мужских болезней.

Табу на традиционную женскую деятельность и жесткие гендерные стереотипы

Пожалуй, главная боль маскулистов — гендерные стереотипы (представления о том, что должен делать или не делать «настоящий мужчина»). Например, выражения «не служил — не мужик» или «ревет как девчонка» сильно ранят представителей этого течения. По мнению общественности, мужчина всегда должен быть уверен в себе, суров, собран и вообще выглядеть как ковбой в исполнении Клинта Иствуда. И эти стереотипы прививаются нам с детства. Несмотря на сотню с лишним лет существования феминизма, женщина до сих пор считается существом слабым. Мужчина обязан ей уступать место в автобусе, носить за нее тяжести, даже если отработал смену на заводе или испытывает проблемы со здоровьем. И, наоборот, парень, который зарабатывает меньше жены или уходит в декретный отпуск — редкость из-за страха насмешек.

Психологи провели ряд экспериментов и доказали, что группа людей в экстренной ситуации охотнее пожертвует мужчиной, чем женщиной. Например, если будут тонуть мужчина и женщина, а спасательный круг будет только один, то бросят его женщине.

Родители стесняются мальчиков, которые вздумали заняться «девчачьими» делами — поиграть в куклы или научиться вышивать. А к девочкам-пацанкам те же родители относятся терпимее.

Женщинам-преступницам живется легче, чем мужчинам, нарушившим закон. В России, например, представительницам слабого пола не дают пожизненный срок.

Куда нас может завести эта борьба

Иногда борьба за равенство с женщинами принимает странный характер. В Японии с недавних пор появилась особая группа — «травоядные мужчины» (от яп. soshoku danshi). В противовес хищникам. Это тихая армия парней, которые вообще не вступают в отношения с женщинами и не собираются заводить семью. Они не являются представителями сексуальных меньшинств. Просто традиционная роль мужчины-добытчика для них слишком обременительна. Сегодня в Азии целая мода на «мягкую мужественность». Парни вовсю пользуются косметикой, ухаживают за телом и лицом. Теперь в тренде не крутые мужчины, а хорошие ребята с аккуратной прической. Кто знает, может, эта мода когда-нибудь придет и к нам? Конечно, на фоне того же феминизма маскулизм выглядит бледно. У борьбы за права женщин долгая история, да и сочувствия к слабому полу традиционно больше. К тому же феминизм уже коммерциализирован: на эту тему снимают фильмы, продаются товары для «сильных и независимых». В этом плане мужчинам пока везет меньше: их требования общество принимает за слабость. А вам близки требования маскулистов или вы считаете, что они хотят слишком многого?