Целый год я считал каждую копейку, чтобы раздать долги, и теперь знаю, как нужно экономить

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Привет, меня зовут Антон, у меня есть жена, дочь, и я знаю все о том, как расправляться с долгами. За последние 5 лет я раз 8 оказывался на мели. Трижды опустошал свои кредитки, брал займы в банках и даже одалживал у родителей, пока рождение ребенка не заставило меня взяться за управление своими финансами.

После прочтения нескольких книг и штудирования интернета я составил список из десятка популярных советов по экономии денег. Я опробовал их все на себе и теперь готов поделиться с читателями AdMe.ru самыми действенными из них.

Один-единственный стаканчик кофе показал всю несостоятельность моего бюджета

Все началось, когда жена родила дочку. До этого я даже не задумывался о том, сколько и куда трачу. А тут, оплатив все больничные счета, я добежал до кофейни, так как позавтракать во всей этой суматохе не успел. Поскольку денег на моей карточке уже не оставалось, достал кредитку. Секундная пауза, и кассир возвращает ее, грустно качая головой: «Средств нет». Отыскал по карманам немного наличных и бросился обратно в роддом. Еще в лифте запросил детализацию: оказывается, незаметно для себя я потратил все, что было на карточке, а это 90 тыс. руб. Более того, льготный период на ней заканчивается и скоро придется отдавать долг с большущими процентами. Я моментально покрылся потом: наверху меня ждали вышедшая в декрет жена, новорожденная дочка, наши, похоже, рушащиеся планы на скорое путешествие, а я не знал, что делать дальше.

Друзья: «Я купил себе новый айфон», «А я машину вот беру». Я: «А мне повезло подгузники со скидкой выбить»

Зарабатывал я тогда около 65 тыс. руб. на 2 работах, но во время беременности жена повредила колено, и еще до родов мне пришлось уволиться и трудиться из дома. Теперь я мог помогать по хозяйству и с ребенком. Но доход резко сократился больше чем вполовину. Решив оставить декретные жены на ребенка, мы стали думать, что делать дальше. Выходило одно — вводить режим жесткой экономии на целый год. По окончании — закрыть долг по карточке (с процентами выходило около 110 тыс.) и отправиться в отпуск. Главный совет в таких ситуациях — это сокращать расходы. Так мы и поступили. Мечты о новом телефоне, машине и кроссовках как в фильме «Назад в будущее» пришлось оставить мечтами. Одни ботинки за 1,5 тыс. на сезон и старый Samsung сестры бесплатно.

Пришлось отказаться от всех увлечений, которые требовали даже небольших трат. Прощайте, кафе и рестораны, кино и кофе навынос. На них мы тратили примерно 7 тыс. руб. в месяц.

Я занимался аналоговой фотографией: покупал пленку, раритетные камеры, фотобумагу и химию для проявки и печати. Перестал и выиграл в среднем 5 тыс. руб. в месяц.

Машины у нас тогда не было, так что по городу я теперь передвигался исключительно пешком или на скейте, чтобы жена с больным коленом и ребенком могла ездить в клинику на такси. Около 400 руб. за поездку (брали «комфорт», чтобы точно было детское кресло), а это 3–6 тыс. руб. в месяц минимум.

Мы перекрыли горячую воду и поставили водонагреватель, закрутили батареи на минимум — они грели самую малость, только чтобы не лопнули. Оказалось, так гораздо дешевле. Даже несмотря на увеличение энергопотребления, за квартиру мы платили по 2,5 тыс. руб. вместо 6,5 тыс., как раньше. Да и дочке прохлада понравилась больше жары.

Оставалось закрепить успех и не сорваться в первые же дни нашего нового экономного существования

Но оказалось, что если ставить долгосрочные цели — закрыть долг по кредитке и накопить на отпуск, то держать себя в руках гораздо легче, чем когда ты просто пытаешься не спустить все деньги в первую же неделю после получки. Мы вошли во вкус. Продукты мы покупали на неделю, и только самые простые: овощи, фрукты, курица, замороженная рыба, молоко, яйца и крупы. Это почти весь список и около 3,5 тыс. руб.

Стали обращать внимание на акции в магазинах. Так, подгузники всегда можно найти со скидкой, если обойти несколько детских супермаркетов. А после 18:00 в булочных обычно продают оставшийся товар дешевле, чтобы не выкидывать скоропортящиеся пирожки и эклеры.

Одежду присматривали себе в секонд-хендах и на распродажах. Я купил бомбер за 300 руб., в котором хожу до сих пор.

Перестали покупать лекарства с недоказанной эффективностью. Если 4 года назад у меня от врача был рецепт на 2,5 тыс. руб., то сейчас ОРВИ лечили физраствором в нос и теплым питьем.

Стали использовать кешбэк и программы лояльности на картах. Например, за счет бонусов продлевали подписки на фильмы, брали электронные книги. Еще как-то поменяли бонусы на сертификат в качестве подарка друзьям на новоселье. Таким образом, в месяц с зарплаты в 27 тыс. руб. мы должны были гасить долг по кредитке (7,7 тыс.), откладывать на отпуск (3,3 тыс.) и на оставшиеся деньги жить (17 тыс.). Втроем: я, жена и дочь. Первым делом мы раскидывали обязательные траты, а то, что оставалось, пытались растянуть до следующей получки. Получалось не всегда.

Все наши бытовые проблемы стал решать большой моток изоленты

Что делать, если протекает кран на кухне? Правильно: просто добавить еще немного изоленты к той, которую ты уже намотал, чтобы закрепить отвалившийся носик. Это, конечно, частности, но все же очень много средств уходит на повседневный быт. Впрочем, и тут можно найти на чем сэкономить и даже заработать немного. Когда дочь начала ползать, в доме пришлось срочно организовывать системы хранения, чтобы малышка не добралась до опасных вещей. Все шкафы и ящики я сделал сам. Не обошлось без ушибов, порезов и ноющей поясницы, но в результате — экономия. Сколько бы стоили шкаф в прихожую, 3 полки для книг, подставка под телевизор и кухонный стол? Нам они обошлись в 7 тыс. руб. за все.

Мы устроили тотальное расхламление квартиры. Когда увидишь, сколько вещей ты не носишь, становится уже не с руки покупать что-то новое. К тому же все старые рубашки и джинсы, маленькие детские вещи можно сдать в секонд-хенд.

Продал я и всю коллекцию своих ретрофотоаппаратов. Плюс 32 тыс. руб., ура! Оставил только один: все-таки иногда выбирался на улицу щелкнуть пару кадров. Но уже на дешевую просроченную пленку.

Через 3 месяца экономного существования мы должны были накопить на пару авиабилетов, но отложенных денег не хватило бы и на проезд в метро. Пора было подниматься на следующий уровень и переходить к планированию бюджета

Проценты по кредиту мы перечисляли регулярно, тут никуда не денешься, а вот копилку на отпуск пополняли редко. Спустя 3 месяца там «красовались» 200 руб. и сертификат из детского магазина. А ведь, напомню, мы решили откладывать на это по 3,3 тыс. каждый месяц, плюс все, что сумеем сэкономить сверх того, так что лежать там должны были минимум 9 тыс. руб. Но деньги эти постоянно куда-то тратились, причем иногда будто и без нашего с женой участия. Поняв, что так точно никуда не полетим, мы собрали в кучку все чеки, квитанции и выписки со счетов и решили добавить к экономии денег еще и планирование бюджета.

Все доходы мы раскладывали по кувшинам и конвертам, чтобы не потратить лишнего на еду

Из всех популярных методик по организации семейного бюджета мы выбрали 3 и в течение 3 месяцев по очереди следовали каждому. Правило 4 конвертов. Из всех своих денег нужно вычесть обязательные траты, остальное разделить поровну на 4 части, по количеству недель в месяце, и стараться потратить меньше. Оставшиеся средства — копить.

Опыт. В принципе систематизировать так средства очень удобно, особенно если недельную сумму еще и разбивать на деньги на день. Но очень неудобно каждый месяц снимать и сортировать кучу наличных. А однажды мы с женой перепутали конверты и целых 2 месяца тратили деньги из 2 сразу, думая, что это один и тот же. Когда заметили, что деньги почему-то не кончаются, все поняли, но было поздно. Пришлось следующий месяц жить не на 17, а на 9 тыс., чтобы восполнить потерянное.

Из всех своих денег нужно вычесть обязательные траты, остальное разделить поровну на 4 части, по количеству недель в месяце, и стараться потратить меньше. Оставшиеся средства — копить. В принципе систематизировать так средства очень удобно, особенно если недельную сумму еще и разбивать на деньги на день. Но очень неудобно каждый месяц снимать и сортировать кучу наличных. А однажды мы с женой перепутали конверты и целых 2 месяца тратили деньги из 2 сразу, думая, что это один и тот же. Когда заметили, что деньги почему-то не кончаются, все поняли, но было поздно. Пришлось следующий месяц жить не на 17, а на 9 тыс., чтобы восполнить потерянное. Правило 6 кувшинов. Все свои доходы надо разделить таким образом: на обязательные траты — 55 %, на развлечения — 10 %, на образование — 10 %, на подарки и благотворительность — 5 %, а также по 10 % на сбережения и подушку безопасности.

Опыт. Лучше конвертов, так как можно все учитывать через ту же табличку Excel. И авторы сразу предлагают подробный список расходов. Но не все из них ежемесячные. Так, за аренду детского спортивного комплекса и видеоняни мы платили раз в полгода, и приходилось каждый раз пересчитывать сумму, чтобы раскидать ее по месяцам. А еще со временем входишь в раж и начинаешь делить кувшины на подкувшины, а те — еще пополам. За первые пару месяцев использования этой теории 6 кувшинов у нас превратились в 11. Так мы пытались учесть все свои расходы, но в итоге поняли, что дробить, скажем, обязательные траты на коммуналку, плату за кабельное и аренду квартиры на отдельные кувшины нет смысла, поскольку платили за все это разом и в один день. Так что разбивали потом траты не по назначению, а по времени выплат.

Все свои доходы надо разделить таким образом: на обязательные траты — 55 %, на развлечения — 10 %, на образование — 10 %, на подарки и благотворительность — 5 %, а также по 10 % на сбережения и подушку безопасности. Лучше конвертов, так как можно все учитывать через ту же табличку Excel. И авторы сразу предлагают подробный список расходов. Но не все из них ежемесячные. Так, за аренду детского спортивного комплекса и видеоняни мы платили раз в полгода, и приходилось каждый раз пересчитывать сумму, чтобы раскидать ее по месяцам. А еще со временем входишь в раж и начинаешь делить кувшины на подкувшины, а те — еще пополам. За первые пару месяцев использования этой теории 6 кувшинов у нас превратились в 11. Так мы пытались учесть все свои расходы, но в итоге поняли, что дробить, скажем, обязательные траты на коммуналку, плату за кабельное и аренду квартиры на отдельные кувшины нет смысла, поскольку платили за все это разом и в один день. Так что разбивали потом траты не по назначению, а по времени выплат. Правило 24 часов. Совсем простая стратегия сдерживания трат. Захотелось что-то купить — подождите сутки. Если через 24 часа вы все еще будете думать, что эта вещь вам необходима, смело идите в магазин.

Опыт. Сначала правило не срабатывало совсем. За сутки я могу уговорить себя в необходимости практически любой покупки. Так в моем активе появился iPod Nano, 3 пары наушников, 2 рюкзака, я даже сделал татуировку, хотя об этом и не жалею. Но потом, в сочетании с остальными методами экономии, когда свободных денег на траты осталось не так уж и много, сдерживаться стало проще. В идеале, помимо всего прочего, нужно откладывать немного денег на подушку безопасности — резервный фонд на случай ЧП и непредвиденных расходов. Но нам необходимо было погасить долг и накопить на отпуск, а все, что ломалось, я чинил сам при помощи подручных средств, так что мы решили обойтись без неприкосновенного запаса.

Накопить деньги к концу года нам все-таки не удалось

К финишной прямой у нас сформировалась относительно рабочая методика. Все доходы я делил на несколько, скажем так, кошельков прямо на карточке. 3 из них были самыми приоритетными: «жизнь», «отпуск» и «долги», и пополнялись они ежемесячно. Еще 3: «налоги», «ребенок» и «заначка» пополнялись раз от раза, в зависимости от того, сколько уходило на «жизнь». И совсем нерегулярно я закидывал средства в кошелек под названием «подарки». Все накопленные деньги к тому моменту лежали у нас на депозите, и по ним еще и капал процент. Помогло то, что в нашей жизни появились ритуалы. В выходные мы ходили в определенное кафе, на неделе по утрам сами себе готовили кофе. При этом жесткой установки «ни копейки мимо» у нас не было, иначе мы тут же срывались на какой-нибудь день рождения, а после растягивали оставшуюся тысячу до зарплаты. Оказалось, что чем больше себе позволяешь, тем больше экономишь.

Очень полезной оказалась опция на карточке, при которой сумма покупки округляется до целого значения и разница падает тебе на счет. Так копится немного, но иногда именно такой суммы хватает, чтобы себя чем-то побаловать и не влезать в основную копилку.

Однажды мы поняли, что отсутствие развлечений заменили каким-то прямо диким потреблением сладкого. Каждое утро — булочка к кофе, шоколад, вечером — чай с печеньем. Я резко набрал вес, а наш кошелек опять похудел. Решили побольше гулять, ведь это бесплатно. Проходили по 16–20 км в день, конечно, не за один раз — через парки, скверы, любимые места. Помогло: вес сбросили, впечатлений набрались, деньги сохранили.

Еще очень действенным оказался банальный список на холодильник. Сколько сэкономили, сколько потратили, сколько еще предстоит накопить. Визуализация помогает сосредоточиться на цели. А еще очень приятно зачеркивать пункты один за другим и видеть, что финал уже близко. Конечно, мы организовали все это не сразу, так что к концу года полностью выполнить план не удалось. Долг был погашен, а вот отпуск пришлось отложить еще на пару месяцев. Но после того, как ежемесячный платеж по кредитке исчез, мы быстро восполнили недостающие средства и отправились отдыхать.

Правда, в отпуске расслабились и потратили больше, чем рассчитывали, так что по возвращении нам предстояло снова взяться за экономию. Но мы уже знали, что делать.